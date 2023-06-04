Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı bir kez daha vuruldu





Bereket Öner ile SBK’nin fotoğrafları dava dosyalarına girecekti.







BirGün gazetesi'nden Timur Soykan , Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı Bereket Öner'in ikinci kez vurulması ile ilgili geniş bir dosya haber hazırladı. Bereket Öner'in kirli ilişkiler ağında herkesin çok yakından tanıdığı siyasetçiler de var.

Ne skandallar bitti ne de kurşunlar...











Lev Aslan Dermen ile Kingston kardeşler ABD’de vurgun yaparken gösterişli bir hayat sürüyordu.







Bereket Öner ve Lev Aslan Dermen, Erdoğan’ın BM ziyareti sırasında otel önünde ayarladıkları minibüslerle böyle poz verdi.







511 MİLYON DOLAR VE KARA PARA TRAFİĞİ





Sezgin Baran Korkmaz ve Erdoğan ile New York'ta ki otelde bir araya gelmişti.



Sadece 2 ay sonra ise Bereket Öner’in Antalya’daki Kervansaray Otel’de düğünü vardı. SBK, Kingston Kardeşler, Lev Aslan Dermen’in yanı sıra Mehmet Ağar ve o dönem dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Mübariz Mansimov vardı. Gösterişli düğünde servet değerindeki takı merasimini daha önce yayınlamıştık.





















Paramount Otel’de eski Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra çok sayıda bürokratın kaldığı ortaya çıkmıştı.





Güvenlik kamerası kayıtlarında Bereket Öner, telefonla konuşarak dışarı çıkıyor ve ateş açılınca içeri kaçıyor. Daha sonra kurşunların binanın camlarını kırarak içeri isabet ettiği öne sürülüyor.Silahların konuştuğu bu olaylar zinciri, en başından yeni bilgilerle anlatılmayı hak ediyor. Çünkü film senaryosu olsa abartılı bulunacak bu gerçek hikâyede, yüz milyonlarca dolarlık kara para, fantastik dolandırıcı tezgâhları ve siyasi bağlantılar var.Bereket Öner, Trabzonlu zengin bir ailenin oğluydu. Babasının Ankara’da ısı ve ses yalıtım ürünleri imal eden bir fabrikası vardı. 1984 doğumlu Bereket Öner, Bilkent Üniversitesi Ticaret Yönetimi Bölümü’nü bitirince fabrikanın başına geçmişti. Haberlerde “Genç ve başarılı iş insanı” olarak tanıtılıyordu. 2007’de dönemin Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün kızı Burcu Aygün ile gösterişli bir düğünle evlendi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Mehmet Ağar, Muhsin Yazıcıoğlu, Deniz Baykal nikâh şahitleriydi.Sinan Aygün 2008’de Ergenekon Operasyonu’nda tutuklandı. Bereket Öner ile Burcu Aygün, kısa süre sonra boşandı. Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştü.Bu sırada Bereket Öner’in yönettiği Ankara Sincan’daki fabrika mali krize sürüklenmişti. Elektrikleri kesilmiş, üretim tamamen durmuştu. Bereket Öner, 2009’da Sezgin Baran Korkmaz’la (SBK) tanıştı. İddiaya göre; SBK, 300 bin TL verdikten sonra asıl konuya geldi. Fabrikadaki makineleri, Bursa’daki bir fabrika götürmüş gibi yapacaklar, sonra bu fabrikada yangın çıkacaktı. Sigortadan aldıkları parayı bölüşeceklerdi. Bursa ve Çorlu’da yangınlar birbirini izledi, aslında aynı makineler yanmış gösterildi. Milyonlarca lirayı cebe indirdiler.Artık ortak olmuşlardı. Çeşitli vurgunlar yaparken lüks otellerdeki konsiyerj bağlantıları yabancı zenginler ve yatırımcılar hakkında onlara haber uçuruyordu. 2013’te Bereket Öner, İstanbul Boğazı’ndaki lüks otel Les Ottomans’ta Türkiye doğumlu Ermeni iş insanı Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen) kaldığını öğrendi. İddiaya göre; saunada tanıştılar. Lev Aslan Dermen eşini yeni kaybetmişti ve üzgündü. Bereket Öner, zengin rolünü iyi oynar ve kısa sürede insanlarla samimi olmayı başarırdı. Lev Aslan Dermen’e şirketler sahibi, siyasilerle yakın ilişkileri olan SBK Holding’in patronundan bahsetti.Ertesi gün otele önce motosikletli trafik polisleri sirenler çalarak girdi. Arkadaki lüks makam aracından Sezgin Baran Korkmaz indiğinde etrafını iri yarı, siyah takım elbiseli korumalar sarmıştı. Otelin koridorunda korumalar arasında yürürken yanında Bereket Öner de vardı. Lev Aslan Dermen için zengin ve siyasi çevresi çok geniş bu adam biçilmiş kaftandı. Çünkü ABD’de elde ettiği yüz milyonlarca dolar kara parayı aklamak için büyük bir organizasyon gerekiyordu.ABD’de Mormon tarikatına mensup Kingston Kardeşlerle birlikte bioyakıt üretimi yapmış gibi ABD Hazinesi’nden teşvik alıyorlardı. Oysa aynı gemiler aynı yakıt ile limanlar arasında geziyordu, bioyakıt üretimi sadece kâğıt üzerindeydi.Bereket Öner, haftalarca Lev Aslan Dermen’in Los Angeles Beverly Hills’teki dev malikânesinde kaldı. Canları sıkıldığında özel jet ile Las Vegas’a gidip kumar oynuyorlardı. SBK de işleri görüşmek için sık sık geliyordu. Sonuçta 511 milyon doları, Türkiye’de aklamanın yolunu döşüyorlardı.Eylül 2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi’ne katılmak için New York’a geldiğinde kara para şebekesi aylar öncesinden hazırlık yapmıştı. Zar zor otelde Erdoğan’ın kalacağı otelde bir oda bulmuşlardı ve SBK, Bereket Öner, Kingston Kardeşler, Lev Aslan Dermen oteldeydi. Hatta Erdoğan’ın fotoğrafları ve sloganları üzerine yapıştırılmış 20 minibüsü otelin yakınına getirmişler, protesto gösterisi yapanların önüne çekmişlerdi.Bu sayede SBK, Erdoğan’ın yanındaki iş insanları heyetine girdi. SBK ve Kingston Kardeşler New York’taki otelde Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Bu sırada Lev Aslan Dermen, Bereket Öner’e Erdoğan’ın heyeti yanında yüzbinlerce dolarlık saatler hediye ederek şov yapmıştı.Sonuçta kara parayla Mega Varlık Yönetim A.Ş.’yi kurdular. Üstelik varlık yönetim şirketi için istihbarattan emniyete kadar onlarca kurumdan onay belgesi gerekmişti. Bununla da yetinmediler. Kingston Kardeşleri pasaport kontrolünden bile geçmeden Türkiye’ye soktular. Kara parayla Türkiye’de banka kurmayı denediler.Bu sırada Türkiye’deki en büyük sigorta şirketini, Paramount Otel gibi dev turizm tesislerini, fabrikalar satın almışlardı. Hatta Karsan Holding’in hisselerini bile toplamışlardı. Avrupa’da şirketler kurarak oteller satın alıyorlardı.Erdoğan ile fotoğrafları olan bu ekibin Türkiye’de işlerinin bozulması çok zor gibiydi ama tezgâh ABD’de bozuldu. ABD’de başlayan soruşturmada 2018 yılında düğmeye basıldı. Kingston Kardeşler, özel uçakla Türkiye’ye kaçmak isterken yakalandı. Lev Aslan Dermen tutuklandı. ABD, Türkiye’de dolandırıcıların banka kurmaya çalıştığını bildirdi ve ancak o zaman soruşturma açıldı.2016 yılından itibaren Bereket Öner’in SBK ile ilişkileri bozulmuştu. Bereket Öner ve TRT programcısı Erdal Şimşek 2018 yılında kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp iş insanlarını dolandırdıkları iddiasıyla tutuklandı. Bir süre sonra tahliye oldular.2020 yılında SBK’ye yönelik kara para operasyonunda şüphelilerden biri Bereket Öner olmuştu. İlk ifadesinde SBK’nin kara para akladığını anlattı ve suçlamalarda bulundu. SBK’nin kendisini de dolandırdığını iddia ediyordu.Ancak Muz Cumhuriyeti’nde görülecek çok garip bir dava süreciydi.SBK, büyük kara para suçlamalarına karşın tutuklanmadı. Mal varlığındaki tedbirler olmayan MASAK raporuyla kaldırıldı. Kara parayla aldıklarını satmasının önü açıldı. Örgüt suçlaması garip bir biçimde geri çekildi. Karsan Hisseleri ile ilgili Saray devreye girdi. Hisseleri İnan Kıraç’a düşük bedelle vermesi istendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştükten sonra elini kolunu sallayarak yurt dışına çıktı. ABD’nin talebiyle Avusturya’da yakalanan SBK, son olarak ABD’ye iade edildi ve orada yargılanıyor.Bereket Öner ise 29 Nisan 2021’de İstanbul Ataşehir’de bacağından vuruldu. SBK tarafından ifadesini değiştirmesi için tehdit edildiğini ve bu nedenle vurulduğunu iddia etti. Ancak olayla ilgili davanın duruşmasında bu ifadesini değiştirerek SBK’yi suçlamadı. Hatta Bereket Öner’in SBK’den para almak için kendisini vurdurduğunu bile iddia edenler oldu.Film ve romanlara taş çıkartacak olaylar zinciri henüz bitmedi. Kurşunlar da susmadı.Bereket Öner, önceki gün saat 14.00 sıralarında İstanbul İkitelli’deki bir villada faaliyet gösteren avukatın bürosundaydı. İddiaya göre; ikisi beyaz biri siyah üç otomobil bu ofisin yakınında durdu. Bereket Öner, telefonla konuşmak için villanın dışına çıktığında beyaz otomobilden çıkan iki kişi ateş açtı. Bereket Öner villanın içine kaçarken sağ bacağına iki, diğer bacağına bir kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırılan Bereket Öner ameliyata alındı. Sağlık durumu iyi. Bereket Öner’in yakınları, avukatın ofisine 12 kurşun sıkıldığını anlattı. Saldırganların Bereket Öner’i öldürmeyi hedeflediğini öne sürdüler. Bereket Öner’in avukatı, Organize Şube’nin soruşturmayı yürüttüğünü ve kamera kayıtlarında görünen saldırganların kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.Bakalım bu saldırının altından neler çıkacak. Acaba; yüz milyonlarca dolarlık kara para trafiğindeki olaylar zincirinin bir devamı mı?