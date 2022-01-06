Son anket açıklandı: Cumhur İttifakı seçmeni bu yıldan umutsuz!

Araştırma, yeni yıla girmiş olduğumuz ilk günlerde vatandaşın yeni yıldan beklentilerine odaklanıyor. Araştırma sonuçlarına göre, AKP ve MHP seçmeni de dâhil olmak üzere 2021 yılı her grup için kötü bir yıldı. 2022 yılına dair beklentilerin karamsar olması dikkat çekerken; yeni yıldan umudu olanların oranı sadece yüzde 20,9. Yeni yılda ekonomik beklentiler yüzde 60,2 ile karamsar yönde olurken; tüketim alışkanlıklarında tasarruf vurgusu öne çıkmakta.



AKP VE MHP SEÇMENİ: 2021 KÖTÜ BİR YILDI





Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen “Önceki yıl ile kıyasladığınızda genel olarak 2021 yılı sizin için nasıl geçti?” sorusuna katılımcıların yüzde 72,6’sı “kötü” veya “çok kötü” dedi. Buna karşılık “iyi” veya “çok iyi” diyenlerin oranı ise yüzde 10’un altında kaldı.





Cumhur İttifakı’nın iki bileşeni olan AKP ve MHP seçmeni için de 2021 yılı kötü bir seneydi.





Araştırmaya katılan her iki parti seçmen grubunda da geçtiğimiz yıl için “iyi” ve “çok iyi” geçti diyenlerin oranı yüzde 20’nin altında kaldı.





Buna karşılık AKP seçmeninin yüzde 61,9’u geçtiğimiz senenin “kötü” veya “çok kötü” geçtiğini belirtirken; MHP seçmeninin yüzde 62,8’i geçtiğimiz senenin “kötü” veya “çok kötü” olduğunu söyledi.





2022 İÇİN BEKLENTİLER KARAMSAR





Türkiye Monitörü araştırmasında öne çıkan bir diğer başlıkta 2022 senesinden beklentilerin karamsar olması oldu. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 62,5’i 2022 senesinin “kötü” veya “çok kötü” geçeceğini belirtti.





Yeni yıldan en umutlu seçmen grubu olan Cumhur İttifakı seçmen grubunda bile yeni yıldan umutlu beklentisi olanların oranı yüzde 30’un üzerine çıkamıyor. AKP seçmeninin sadece yüzde 30’u 2022’nin “iyi” veya “çok iyi” olacağı yönünde kanaat bildirirken; MHP seçmeninde bu oran yüzde 29,4’e geriliyor.





EKONOMİK BEKLENTİLER DE KARAMSAR





Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Bu yıl ile kıyasladığınızda 2022'de sizin ekonominiz nasıl geçecektir?” sorusuna yüzde 60,2 “çok kötü” veya “kötü” derken; buna karşılık “iyi” veya “çok iyi” diyenlerin oranı yüzde 16,7 seviyesinde kaldı.





Aynı olacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 23,1 olarak açıklandı.





Siyasi parti bazında araştırma sonuçlarına bakıldığında, Cumhur İttifakı seçmen grubu yine iyimser grup olarak dikkat çekmesine rağmen; karamsar bir beklentiye sahip olanlar daha ağırlıkta.





AKP seçmeninin yüzde 38,8’i bu yılın “çok kötü” veya “kötü” geçeceğini düşünürken; MHP seçmeninde aynı yanıtı verenlerin oranı yüzde 46 seviyesinde.





Buna karşılık “iyi” veya “çok iyi” geçeceğini düşünen AKP seçmeninin oranı yüzde 30,6’iken, MHP seçmeninde bu oran yüzde 26,4’e geriliyor. Her iki grupta da bu senenin aynı geçeceği yönünde kanaat bildirenlerin oranı yaklaşık olarak yüzde 30 seviyesinde.









ALIM GÜCÜNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR





Araştırmada yöneltilen “Bu yıl ile kıyasladığınızda 2022 yılında alım gücünüz nasıl değişecektir?” sorusuna katılımcıların yüzde 64,6’sı alım güçlerinin “çok düşeceği” veya “düşeceği” yönünde fikir bildirirken; “çok artacağı” veya “artacağı” yönünde kanaat açıklayanların oranı sadece yüzde 11,7 seviyesinde kaldı.





Alım gücüm “aynı kalacak” diyenlerin oranı ise yüzde 23,7 olarak açıklandı.





Bu soruya yanıt veren AKP seçmeninin sadece yüzde 17,6’sı alım gücünün “çok artacağı” veya “artacağı” yönünde görüş bildirirken; buna karşılık yüzde 47,8’i alım gücünün “çok azalacağı” veya “azalacağı” görüşünde.





Alım gücünün aynı seviyede kalacağını düşünen AKP seçmeninin oranı ise yüzde 34,5 olarak açıklandı.





MHP seçmeni için de yaklaşık olarak aynı tablo dikkat çekmekte.





YENİ YILDAN UMUTLU OLANLARIN ORANI YÜZDE 20,9





Araştırma sonuçlarında öne çıkan bir diğer başlık ise, yeni yıla dair umutsuzluk oldu. Katılımcılara yöneltilen “Genel olarak düşündüğünüzde 2022 yılından ne derece umutlusunuz?” sorusuna katılımcıların sadece yüzde 20,9’u “umutlu” veya “çok umutlu” olduğunu belirtirken; aksi yönde fikir bildirenlerin oranı yüzde 53,5 olarak açıklandı.





“Ne umutluyum, ne umutsuzum” diyenlerin oranı ise yüzde 25,6 oldu.





Yeni yıla dair en çok umutlu olan seçmen grubu Cumhur İttifakı seçmen grubu olmasına rağmen; diğer sonuçlarda olduğu gibi Cumhur İttifakı seçmeni içinde de egemen görüş olumsuz yönde.





AKP seçmeninin yüzde 35,5’i “umutluyum” veya “çok umutluyum” yanıtını verirken; MHP seçmeninin yüzde 36,3’ü “umutluyum” veya “çok umutluyum” dedi.





YENİ YILDA TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI TASARRUF YÖNÜNDE DEĞİŞECEK





Türkiye Monitörü araştırmasında “Bu yıl ile kıyasladığınızda 2022 yılında alıveriş yapma durumunuz nasıl değişecektir?” sorusuna katılımcıların yüzde 56,4’ü “daha az alışveriş yapıp tasarruf yapacağım” derken; “aynı oranda alışveriş yapacağım” diyenlerin oranı yüzde 37,1 olarak açıklandı.





Katılımcıların yüzde 6,5’i ise “daha fazla alışveriş yapacağım” dedi.





Millet İttifakı ve HDP seçmeni ağırlıklı olarak geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl “daha az alışveriş yapıp tasarruf yapacağım” görüşü öne çıkmakta. CHP seçmeninin yüzde 74’ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 78,3’ü, HDP seçmeninin ise yüzde 75,9’u “daha az alışveriş yapıp tasarruf yapacağım” dedi.





AKP seçmeninin yüzde 51,2’si “aynı oranda alışveriş yapacağım” derken; yüzde 10’u “daha fazla alışveriş yapacağım” dedi. AKP seçmeninin yüzde 38,9’u tasarruf yapacağı yönünde görüş belirtti.





MHP seçmeninin ise yüzde 47,1’i tasarruf yapacağını belirtirken; “aynı oranda alışveriş yapacağım” diyenlerin oranı da yüzde 47,1 olarak açıklandı.





“Daha fazla alışveriş yapacağım” diyen MHP seçmeninin oranı ise yüzde 5,9 olarak açıklandı.