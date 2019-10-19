Sürgün'de ki gazetecilerden eylem

Erdoğan rejiminden kaçan Almanya'daki sürgün gazeteciler, Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci ve yazarların seslerini duyurmak için eylem yaptı.





Gazetecilerin İngilizce ve Almanca yaptığı açıklamada, 'Sizi unutmadık. Yokluğunuzda Türkiye savaş üreten bir ülke oldu. Size çok ihtiyacımız var. Sizi çok özlüyoruz' dendi.





Almanya'nın Frankfurt kentinde 104 ülkeden 7 bin 450 yayınevinin katıldığı dünyanın en büyük kitap fuarı dün açıldı. 20 Ekim’e kadar sürecek 71. Uluslararası Kitap Fuarı’nda Erdoğan rejiminden kaçabilen Türkiyeli gazeteciler bir eylem gerçekleştirdi.

Türkiye'de 228'den fazla gazeteci ve yazarın cezaevinde bulunduğunu belirten gazeteciler, dünyadaki her özgür bireyi Türkiye’deki tutsak gazeteci ve yazarlarla dayanışma çağırısında bulundu.





Sürgün gazetecilerin İngilizce ve Almanca yaptığı açıklama şöyle;





Bugün burada dünyanın en önemli kitap fuarlarından birisindeyiz. Bizler ise yüzbinlerce kitabın yakıldığı bir ülkeden geliyoruz.





Birazdan anlatacaklarım size Hitler döneminden tanıdık gelebilir, ama hepsi Erdoğan Rejimi’nin esir aldığı günümüz Türkiyesi’nde yaşanıyor.





Erdoğan Rejimi bir gecede yayınladığı listelerle yüzbinlerce kitabı yasaklı hale getirdi. Bu kitapları evinde bulunduranlar terörist olarak yargılanacaktı.





İnsanlar, evlerindeki kitapları gizlice çöpe atmaya başladılar.













Tarih öğretmeni Arzu Akçakaya’nın parmak izi çöpte bulunan bir kitabın üzerinden çıktı. Tutuklandı ve 10 aylık kızı Damla’yla beraber hapishaneye gönderildi.





Tarihte örneği olmayan bu olay 2016 yılında Türkiye’de yaşandı. Arzu Akçakaya gibi okuduğu kitap sebebiyle terör suçlusu olarak tutuklanan binlerce insan var.





Bugün bu fuarda kitapları satılan Türkiyeli yazarlardan bazıları yıllardır tutuklu. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve daha pekçok önemli yazar.





Son üç yılda devlet tarafından imha edilen kitap sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Sadece Eğitim Bakanlığı 301 bin kitabın imha edildiğini açıkladı.





İnsanlar artık yasak kitapları parmak izlerini temizledikten sonra çöpe atabiliyorlar ya da yakıyorlar.





Bizler, bir mülteci botu bulabilmiş, Erdoğan Rejimi’nden kaçabilmiş sürgün gazetecileriz. Ama 200’den fazla gazeteci ve yazar arkadaşımız cezaevinde. 6 yıl, 10 yıl, 20 yıl hatta ömür boyu hapis cezalarına çarptırıldılar.





Buradan, Frankfurt Kitap Fuarı’ndan kalplerimizin onlarla olduğunu haykırmak istiyoruz.





„Sizi unutmadık. Yokluğunuzda Türkiye savaş üreten bir ülke oldu. Size çok ihtiyacımız var. Sizi çok özlüyoruz”





Dünyadaki her özgür bireyi Türkiye’deki tutsak gazeteci ve yazarlarla dayanışmaya çağırıyoruz.





Eylem yapan gazeteciler, Türkiye'de tutuklu bulunan Gazeteci ve Yazarların posterlerini açıp el ilanları dağıttı.





Dağıtılan el ilanlarında şu bilgiler yer aldı;





228 Gazeteci ve Yazar tutuklundı.

34 Televizyon kanalı kapatıldı.

37 Radyo kapatıldı

6 Haber ajansı kapatıldı

53 Gazete kapatıldı

20 Dergi kapatıldı

29 Yayınevi kapatıldı





Kitapseverlerin eyleme ilgilisi fazla olurken, eylem yapan gazeteciler, Türkiye hakkında bilgi isteyenlere detaylı bilgi verdi.































