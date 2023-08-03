Seçimler bitti onlar da gözden düştü: TOGG işçileri 2 Aydır Maaş alamıyor

Bursa’da TOGG fabrikası şantiyesinde çalışan işçiler, maaşlarını alamayınca iş bıraktı.

TOGG’un Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrika şantiyesinde yüklenici Yapı Merkezi firmasının teşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası üyesi işçiler, ücretlerini iki aydır almadıklarını belirterek iş bıraktı.

İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası'ndan Hasan Kırlangıç başlatılan iş yavaşlatma ve grev kararı sonrası Anel Elektrik ve Sinay Enerji'nin 12 çalışanın iş aktini sonlandırdığını açıkladı.

‘EYLEME GEÇTİK’

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikasının (İYİ-SEN) Başkanı Hasan Kırlangıç şantiyede yaşanan duruma dair şunları aktardı: “Son iki aydır anladığımız kadarıyla, yüklenici firma Ticaret Bakanlığı’ndan ya da TOGG’dan ödeme alamıyor. Yapı Merkezi ödeme yapamadığı için alttaki taşeronlar da ister istemez işçilere ödeme yapamıyorlar. İşçiler 2 aylık maaşlarını alamadılar ve aynı zamanda iki gün önce işten çıkartıldılar.”



Hem Yapı merkezi hem işçilerle irtibat halinde olduğunu kaydeden Kırlangıç “Bugün yarın bugün yarın dediler ve Yapı Merkezi sorumlusu arkadaş şunu dedi ‘bu işler öyle kolay çözülecek işler değil.’ Sanki sorun bugün çıkmış gibi konuştu. Bu süreç işçi arkadaşlarımızı son durumuna getirmiş oldu. Biz de sendika olarak karar aldık; arkadaşlarımızın, üyelerimizin onayı ile birlikte basına ve kamuoyuna yansıtacak şekilde eyleme geçtik.”





BUNLAR SÜREKLİ BİZİ OYALIYORLAR

Fabrika inşaatında çalışan 20 işçiden biri olan Hüseyin Güngör “Son 2 aydır bugün yarın diyerek bize ödeme yapacaklarını söylediler, hiçbir şekilde ödeme yapmadılar. Temmuz ayının 31’nde işlerimiz bitti, çıkışlarımız verildi. Çıkışlarımız verilmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadı bize” diye anlattı.





Güngör “Ana yüklenici Yapı Merkezi bizi oyaladı. 3-4 gündür biz kamp alanındayız, kamp alanını terk etmedik. Yapı merkezinin müdürlerinin yanına gidiyoruz onlar bizi Anel’e yönlendiriyor, Anel de bizi oyalıyor. Bizim bağlı olduğumuz taşeron firma da ANEL’den ödeme almadığını ve kendilerinin de mağdur olduğunu söylüyor. 5-6 gün oldu herhangi bir açıklama yapmadılar bize. Ödeme konusunda yardımcı olmadılar” diye konuştu.





‘BİZİ TOGG BİNASINA ALMIYORLAR’

Çıkışları verildiği için TOGG'un fabrikasına giremediklerini aktaran işçi Güngör, “Güvenlikler bizi içeriye almıyor. Biz kendi personeliyiz, binaya gidip herhangi bir yönetici ile görüşmek istedik hemen bizi uzaklaştırmaya çalıştılar. Bizim giriş tarihimiz belli çıkış tarihimiz belli, burada çalıştığımıza dair günlük imzalarımız var. Ayrıca ben bunca gündür kamp alanındayım, Yapı merkezinden kimse gelip bana ‘çıkın’ demedi. Çünkü ödeme yapmadığı için o şekilde gelemiyor bana” diyerek durumu anlattı.





Sendikaları aracılığı ile seslerini duyurmak istediklerini söyleyen Güngör "Haklarımızı almadan çıkmak istemiyoruz” dedi.





‘ŞU ANDA BİZİM SİGORTAMIZI BİLE KESMİŞLER’

Fabrika işçisi Hasan Güngör ise şunları söyledi: “Biz iş sonuna gelmiştik, normalde biz ayın sonunda çıkış alıp gidecektik iş bittiği için. Baktık maaş yok. Buradaki yüklenici firma Yapı Merkezi bize söz verdi; ‘En geç pazartesi ücretlerinizi vereceğiz’ dedi. Pazartesi oldu baktık paramız yok. Arıyoruz, paramız nerde ne oldu diye, ‘bizi ilgilendirmiyor, gidin ne yapıyorsanız yapın’ diyorlar. Biz bir haftadır çalışmıyoruz burada bekliyoruz.”





Yüklenici firma ile taşeron arasında sürekli mekik dokuduklarını ifade eden Hasan Güngör “Hepsi birbirine gönderiyor. Mesela geçen TOGG’a gittik, konuşmak için ama bizi içeri almadılar. Sanki bir terörist gibi davrandılar bize, dışarı attılar bizi. Bizi sanki bir şeye zarar vereceğiz gibi gösterdiler. Biz öyle insanlar değiliz, 15-20 kişiyiz hepimiz akrabayız zaten. Biz yaptığımız işe zarar verir miyiz hiç?” diye tepkisini dile getirdi.

TOGG’dan muhatap bulamadıklarını yineleyen Güngör “Biz inşaatın elektriğine geldik. İşimiz bitmişti firmamız da gidecekti zaten paramızı bekliyorduk. Ama vermediler. Tazminatımız, ihbarımız falan hiç biri verilmedi. Kısacası beş kuruş almadan bizim işimize son verildi. Mesela şu anda bizim sigortamızı bile kesmişler” ifadelerini kullandı.