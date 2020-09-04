Trump: Hangi hayvan bunu yapar?

Derginin birçok Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde İkinci Dünya Savaşı'nda "Belleau Wood" muharebesinde hayatını kaybetmiş bin 800 Amerikalı askeri beceriksiz olarak nitelediği iddia edildi.







Euronews'te yer alan haberde Trump'ın 2018 yılında hayatını kaybeden Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain'in cenaze törenine ilişkin ise "O beceriksizin cenaze törenine destek vermeyeceğiz" dediği ileri sürüldü.





McCain için Amerikan bayrakları yarıya indirildiğinde ise Trump'ın danışmanlarına "Kahrolası bunu niçin yapıyoruz? Bu adam lanet olası bir beceriksizdi." dediği iddia edildi.





"McCain için birinci sınıf cenaze törenini ben onayladım"





Trump, bu iddialara yanıt olarak ise, "Hiçbir zaman John McCain'in büyük bir fanı olmadım. Sonu gelmeyen saçma savaşlar ve gazilerimizin sorunlarıyla uğraşmadaki başarısızlığı da dahil birçok konuda McCain ile farklı düşünüyorduk. Ancak McCain'in cenazesinde Amerikan bayraklarımızın yarıya indirilmesi ve birinci sınıf cenaze töreni düzenlenmesi benim tarafımdan onaylandı, bunu hiçbir tereddüt ya da şikayet hissetmeden yaptım" şeklinde konuştu.





McCain'in cenazesinin Arizona'dan Washington'a götürülmesi için başkanlık uçağını gönderdiğini belirten Trump, "Asla John'u beceriksiz olarak nitelemedim. İstediğiniz her şey ve herkes üzerine yemin ederim ki asla yaşamını yitiren askerlerimizi kahramandan başka bir şey olarak nitelemedim" ifadesini kullandı.





Trump, söz konusu iddiaların "Yalancı basının, 2020 seçimlerine etki etmek için kıskanç ve mide bulandırıcı çabaları" olarak nitelendirdi.





Trump: Bu iddialar çok korkunç! Hangi hayvan bunu yapar?





Pennsylvania eyaletinden dönüşte Washington'da gazetecilere konuşan Trump, Fransa'nın başkenti Paris'teki Amerikan Askeri Mezarlığını ziyaret etmemesinin nedenini ise helikopterin aşırı yağış ve sis nedeniyle uçamaması olduğunu vurguladı.





Yaşamını yitiren askerler hakkında da asla kötü konuşmadığının altını çizen Trump, "Amerikan askerlerine benden daha çok saygı duyan kimse yoktur. Bu iddialar çok korkunç. Hiçbir hayvan hiç kimse böyle bir şey söyleyemez, hangi hayvan bunu yapar?" ifadesini vurguladı.





Amerikan Atlantik dergisi, Trump'ın 2018'de Fransa ziyareti sırasında Paris'teki Aisne-Marne Amerikan Askeri Mezarlığını yağmur bahanesi ile ziyaret etmediğini ve Trump'ın o gün yanındakilere "O mezarlığa neden gitmeliyim ki? Beceriksizlerle dolu orası" dediğini ileri sürmüştü.