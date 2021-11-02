Twitch’te dönen milyon dolarlık ‘Kara para’ tezgahı nasıl çalışıyor?

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde sızdırılan 125 GB’lık belgelerde, Twitch üzerinden yaklaşık 10 milyon dolarlık bir kara para aklandığı iddia edildi.



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in TBMM gündemine taşıdığı dolandırıcılık iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, ‘Temiz Twitch’ akımının öncülerinden Jahrein’ lakaplı Ahmet Sonuç da emniyete çağırıldı.



BİLGİSİNE BAŞVURULDU



Ünlü Twitch yayıncısı Sonuç’un dün, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi amaçlı ifade verdiği öğrenildi.



KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI



Günlerdir sosyal medyada paylaşılan “Temiz Twitch” kampanyasıyla gündem olan kara para aklama olayının kredi kartı dolandırıcılığı üzerinden gerçekleştiği iddia ediliyor. İddiaya göre, başkalarına ait kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcılık şebekeleri bazı twitch yayıncıları ile anlaşma yaptı.



ÇALINTI KART, BAĞIŞ, KOMİSYON



İddialara göre, çalınan kartlarla Twitch üzerinden bağış için oluşturulmuş “Bit” satın alındı. Ancak yayıncılar belli bir komisyon aldıktan sonra kalan parayı, dolandırıcıların kripto hesaplarına aktardı. İddiaya göre çok sayıda twitch yayıncısı bu yöntemle yüklü miktarlarda bağış (Bit) alarak, dolandırıcıların suçtan elde edilen paralarını aklamasını sağladı. Twitch üzerinden aklanan paranın büyüklüğünün 9.7 milyon ila 10 milyon dolar arasında olduğu öne sürülüyor. TEMİZ TWITCH Yayıncılar ile dolandırıcıları buluşturduğu iddia edilen Bit Scam adlı sistemin ortaya çıkmasının ardından pek çok kişi tepki gösterdi.



Twitch yayıncılarından Jahrein isimli kullanıcı, çalıntı kredi kartlarından anlaşılan yayıncılara yüklü miktarlarda bağış yapıldığını ve yayıncıların da dolandırıcılar ile işbirliği halinde olduğunu öne sürdü.



Bu yayıncıların işbirliği içinde oldukları kişilerle kara parayı bölüştüğü belirtiliyor.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bazı yayıncılar hakkında, “Kredi kartı hırsızlığı yapan suç örgütleri ile anlaştığı, kendi yayınlarına aktarılan paradan bir miktar komisyon alıp kalanı kripto para olarak suç örgütü üyelerine veya yöneticilerine gönderdiği gözüküyor” dedi.



Uluslararası organize bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Tekin, konuyu TBMM’ye de taşıyacağını söyledi.



Dünya çapında 100 milyondan fazla abonesi olan alışveriş şirketi Amazon’un da önlem alması gerektiğini belirten Tekin, şu açıklamayı yaptı:



“Özellikle gençlerin yoğun kullandığı bir sosyal medya kuruluşunun uluslararası suç örgütlerinin kara para aklama aracı haline dönüşmesi kabul edilemez. Amazon da gereken önlemleri almalı.



Özellikle bu konuyu gündeme getiren, yasa dışı faaliyetleri ihbar eden Twitch yayıncılarının örgütlü bir şekilde tehdit edildiği, yayınlarının engellenmeye çalışıldığı, sahte hesaplarla hakarete uğradığı da görülüyor. Örgütlü şekilde yapılan bu eylemler de suç örgütünü gösteriyor.



Konuyu elbette Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK üzerinden takip edecektir. Para aklama suçunun yeni bir yöntemi ile karşı karşıyayız. İlgili yayıncıların ekonomik varlıkları üzerinden yapılacak bir araştırma konuyu kısa sürede ortaya çıkartır. Gençleri bu yapılardan korumak zorundayız.”

