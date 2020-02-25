WhatsApp gruplarındaki tehlike!

WhatsApp’ın "Gruba davet et bağlantısı" internet üzerinden paylaşıldığı için Google tarafından gruplar listeleniyor.





WhatsApp’ın güvenli ve gizli mesajlaşma servisinin dışında paylaşılan bu bağlantılar sayesinde isteyen herkes bu gruplara kolaylıkla katılabiliyor.





Ayrıca sohbet grubuna ait davetiye bağlantısını değiştirseniz dahi orijinal bağlantı devre dışı kalmıyor.







WHATSAPP SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA





WhatsApp sözcüsü Alison Bonny, "Genel kanallarda paylaşılan tüm içerik gibi herkese açık olan internette gönderilen davet bağlantıları diğer WhatsApp kullanıcıları tarafından bulunabilir." dedi.





Bonny, "Kullanıcıların tanıdıkları ve güvendikleri kişilerle özel olarak paylaşmak istedikleri bağlantıları herkese açık bir web sitesinde yayınlamaması gerekir." ifadelerini kullandı.





Konuyla ilgili Google’dan resmi bir açıklama gelmese de şirketin arama ile ilgili bölümde çalışan Danny Sullivan, şahsi Twitter hesabında, "Google gibi arama motorları açık web’deki sayfaları listeler. Burada olan budur. Bir sitenin URL’lerin herkese açık olarak listelenmesine izin verdiği durumlardan farklı değildir." dedi.





SİBER DOLANDIRICILAR WHATSAPP GRUPLARINI BÖYLE KULLANIYOR





Teknoloji firması Vade Secure uzmanları, dijital dolandırıcıların WhatsApp uygulamasına dadandığı ikazında bulundu.





Özellikle WhatsApp üzerinden yapılan bu "kimlik avı" dolandırıcılık yöntemi, insanların parolalarını, banka bilgilerini ve diğer pek çok kişisel verisini tehlikeye atıyor.





Siber güvenlik uzmanlarıysa insanlara bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.





Kimlik avı dolandırıcılıklarının genellikle bir finans kurumu veya başka bir güvenilir kuruluş gibi görünerek sahte internet siteleri üzerinden yapıldığını söyleyen Vade Secure, sosyal medyadaki bu tür dolandırıcılıkların giderek arttığını belirtti.





KİMLİK DOLANDIRICILIĞI İKİ KAT ARTTI





Bu konuda açıklamalarda bulunan güvenlik şirketi, sosyal medyadaki kimlik avı dolandırıcılıklarının, 2019’un ikinci çeyreğine kıyasla üçüncü çeyrekte iki kat arttığını söyledi.





Uzmanlar, siber dolandırıcılıktaki bu artışın özellikle WhatsApp ile ilişkili olduğunu belirtti.





Dijital dolandırıcılar arasında hızla yayılan yeni yöntem, insanları WhatsApp üzerinden bir pornografik içerik grubuna davet ediyor.





Kurbanlar, bir kez bu gruba katılmaya ikna edildikten sonraysa kimlik avı ve dolandırıcılık işlemlerinin gerçekleşeceği internet sitelerini ziyaret etmeye teşvik ediliyor.







KAYNAĞI MEÇHUL LİNKLERE TIKLAMAYIN!





Güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu tür siber dolandırıcılık yöntemlerinden uzak durabilmesi için birkaç uyarıda bulundu.





Uzmanlar, kaynağı bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması ve güvenli olduğundan emin olunmayan iletilerin bağlantıların takip edilmemesini tavsiye etti.