Samanyolu Haber /Medya / Yeni bir gazete daha yayına başladı /31 Ağustos 2022 21:03

Yeni bir gazete daha yayına başladı

Kağıt fiyatlarının yüksek döviz kuru ve enflasyon oranları nedeniyle artış gösterdiği şu günlerde yeni bir gazetenin daha yayına başladığı açıklandı.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan 'Bizim Gazete'nin kağıt fiyatlarının yüksek döviz kuru ve enflasyon oranları nedeniyle artış gösterdiği şu günlerde yayına başladığı açıklandı.

Haftalık olarak çıkacağı belirtilen ve fiyatının ise 5 TL olarak açıklandığı gazetenin sol.org.tr'de yer alan haberi ise şu şekilde verildi:

Manşetine son günlerin en büyük tartışma konularından biri olan ülkücü mafya Sedat Peker’in son iddiaları sonrası başlayan “cesur savcı” tartışmasını çeken Bizim Gazete, “Cesur savcıdan fazlası gerek” dedi.

'İlk sayı için elde ettiğimiz sonuç hiç fena değil sanki?'

“Biz geldik” başlıklı editör yazısıyla okuru karşılayan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kuzulugil, “Haftalık bir gazetenin günlük gelişmelerden, hayatın akışından kopmadan ama akışa da kendini kaptırmadan olup biteni takip etmek, olanları anlamak ve olacaklara hazırlanmak için özel bir olanak olduğunu düşünüyoruz” diyor.

Kuzulugil, bu çerçevede gazetenin ilk sayısında yer alan haber, söyleşi ve analizlere ve özel olarak da gazetenin ilk manşet tercihine dair soL’a yaptığı değerlendirmede "Gazeteciliğin hızlı ve güncel haber üretmek kadar, haberdeki bilgiyi işlemek, süzgeçten geçirmek hatta başka bilgilerle yeniden oluşturmak gibi bir boyutu olduğunu düşünüyoruz. Bizim Gazete'nin ilk sayısında bunu gözettik. 'Analiz kasmaktan' da 'güncel olan haberi yapıştırıp geçmekten' de uzak durduk. Okura talebe muamelesi yapmadan faydalı olmaya, 'bu satar' denilecek haberlerle okurun kafasını çöplüğe çevirmeden ilginç, çarpıcı ve güncel olmaya çalıştık. İlk sayı için elde ettiğimiz sonuç hiç fena değil sanki? Tabii okura sormak lazım bunu" ifadesini kullandı.

Zengin bir içerikle okurunu karşıladı

Gazete ilgi çeken manşeti dışında ülkenin ve hatta dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelen gıda krizi ve halkın sağlığı hiçe sayılırken giderek gelişen sağlık turizminin ayrıntılarına ilişkin de kapsamlı dosya haberlere ilk sayısında yer veriyor.

Gıda krizine ilişkin habere imzasını koyan akademisyen Nevzat Evrim Önal, gıda krizinin nedenlerine ilişkin ayrıntılara yer verirken, "Gıda krizi Türkiye’yi teyet geçer mi?” sorusuna çarpıcı yanıtlar veriyor.

“Sağlık turizmi dünya çapında 20 milyar dolara ulaşmış hacimde bir sektör. Sağlıklı olduğu hiç söylenemez. Hastaya da hizmet veren ülkeye de iyi gelmiyor aslında ama patronları zenginleştiriyor” vurgusunda bulunan Endam Köybaşı ise, sağlık turizminin geldiği son noktayı ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor.

Gazetede ayrıca ABD istihbaratının tartıştığı ‘Hangi milletleri savaşmaya ikna ederiz?’ ve Ukrayna savaşı sonrası başlayan nükleer savaş simülasyonlarına dair çarpıcı iki dış haberin yanında, iki de ilgi çekici söyleşi yer alıyor.

Orhan Gökdemir’in "Bir aydınlanma örgütü: Giordanisti” yazısı gazetenin bir diğer dikkat çeken unsuru olurken, Yapıcılar grubunun yeni albümüne ilişkin de keyifli bir söyleşi okurları bekliyor.

Gazetede ayrıca TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın “Mafya-Siyaset-Devlet üçgeni: Palavra” başlıklı köşe yazısı da okurunu bekliyor.
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