Samanyolu Haber /Politika / "Yeni parti" çıkışı ile şaşırttı /19 Ocak 2021 10:00

"Yeni parti" çıkışı ile şaşırttı

Halkların ve Demokratik Partisi'nin (HDP) eski sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nde yeni bir parti kurulması gerektiğini ima etti.

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Eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in avukatı vasıtası ile şahsi Twitter hesabında yeni bir parti kurulacağına işaret etti.

2 Ekim 2020'den beri Ankara Sincan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bilgen, Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç olduğunu belirterek, "Yeni parti kurulabilir." dedi. 

Bilgen, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir.”

2014 yılında patlak veren "Kobani olaylarına dair soruşturmada tutuklanan ve yerine kayyım atanan Bilgen, önceki günlerde hâlâ üyesi olduğu Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

HDP'YE "TÜRKİYELİLEŞME" ELEŞTİRİSİ

Bilgen, HDP'nin Türkiyelileşme politikası hakkında şunları söylemişti: "HDP kurulurken planlanan Türkiyelileşme ile Türkiye toplumunun Kürtler dışındaki farklı mağduriyet sahibi kesimleriyle empati yapılması ve ortak mücadele yürütülmesi hedefleniyordu." 

Bilgen, “Bu konuda başlangıç seviyesinde bir adım atılmış olsa da istenen seviyede mesafe alınmaması yeniden masaya yatırılmalıdır. Siyasi partilerde genişleme sorunları söylem, dil, algı, iletişim kaynaklı olabileceği gibi yapısal, örgütsel ve çalışma tarzından kaynaklı da olabilir.” ifadelerini kullanmıştı.
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