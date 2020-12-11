Merkez Bankası'nın eski başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yurt dışından ithal edilen 22 milyar dolarlık altını ülkeye fabrika yatırımı yapılmış gibi ekonomik büyüme hesabına dahil ettiğini söyledi.





Yılmaz, üçüncü çeyrekte Türkiye'ye yapılan yatırımlarda sanki yüzde 23 oranında artış varmış gibi gösterildiğini, ancak durumun böyle olmadığını ve TÜİK'in de bu konuyu mutlaka açıklaması gerektiğini ifade etti.





Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde konuşan Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı 2020 yılı üçüncü çeyrek büyümesinde yüzde 23 oranında makine ve teçhizat yatırımı göründüğünü söyledi.





“Bu yatırımın nereden geldiği konusunda piyasa şu anda debeleniyor, bunu çözmeye çalışıyoruz.” diyen Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, “TÜİK buna bir baksın.” çağrısında bulundu.





“TÜİK AÇIKLASIN”





Yılmaz, iddiasını şöyle açıkladı:





* Bu yıl 22 milyar dolarlık altın ithal edildi ve bu altın, parasal olmayan altın. Bu altın ulusal hesaplar sisteminde makine teçhizat yatırımının, ekonominin üretken kapasitesini artıracak yatırımın içine giriyor.





* Halbuki bu, tüketim maddesi ve bunun büyük kısmı yastık altına gitti ya da ülkeden çıktı gitti. Bu yüzde 23'lük makine teçhizat büyümesinin özü esası nedir?





* Eğer gerçekten 8 çeyrektir büyümeyen Türkiye ekonomisi, yatırım yapamayan Türkiye ekonomisi, bu çeyrekte yüzde 23'lük bir yatırım yaptıysa sizi takdirle karşılıyoruz ve alkışlıyoruz. Ancak böyle bir şey söz konusu değil, lütfen TÜİK bunu bir açıklığa kavuştursun.





Yılmaz, TÜİK'in gayrisafi sabit sermaye oluşumu kaleminin içinde inşaat, makine ve teçhizat, Ar-Ge, yazılım ile mücevher ve altınının da bulunduğunu bildirdi.





“PANDEMİ TAHVİLİ ÇIKARIN”





Sözcü'nün haberine göre Yılmaz, Merkez Bankası'nın (TCMB) hesaplarında bulunan ihtiyat akçesinin erken harcandığını, TCMB'nin kârı ile ihtiyat akçesinin harcanması yüzünden bugün Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik kaynak bulmakta zorlanıldığını söyledi.





Salgında yaraların sarılması için hükûmete "pandemi tahvili" çıkarmasını tavsiye eden Yılmaz, “Eğer işini, aşını kaybeden, evine ekmek götüremeyen insanlara bütçeden yardım yapamıyorsanız bir pandemi tahvili ihraç edin, TCMB'den bunu alın, parasallaştırın.” dedi.





Yılmaz, Türkiye'nin 2001 krizinin yaralarını bu tür tahvillerle sardığını söyledi.