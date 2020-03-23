'Zatürre denilmiş, Dolmabahçe Sarayı'ndaki gişe memuru koronavirüsten mi öldü?'

Koronavirüs salgını dünyada ve Türkiye’de yayılırken uzun süre ziyarete kapatılmayan İstanbul’daki saraylar, Dolmabahçe Sarayı’ndaki bir gişe çalışanının 'şüpheli' ölümünden bir gün sonra kapatıldı. Gişe çalışanı M.K.’nin hastaneye kaldırılmasından hemen önce, Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi’nin salgın nedeniyle maske takan Tayvanlı turistlerin Dolmabahçe ziyaret fotoğraflarını "Salgına rağmen tarihi mekanlarımıza çok ziyaretçi var" mesajıyla yayınladığı ortaya çıktı.





Milli Saraylar yönetiminin, koronavirüs şüphesi taşıyan ancak zatürre olarak açıklanan ölüm sonrası gişe görevlisinin çalışma arkadaşlarına konunun kamuoyuna duyurulmaması için baskı yaptığı iddia edildi.









11 Mart'a Milli Sarayların sosyal medya hesabından paylaşılan mesaj ... Daha sonra mesaj silindi









T24'te yer alan habere göre, Milli Saraylar’daki ihmal iddialarına ilişkin soru önergesi veren CHP’li Utku Çakırözer, M.K. ile aynı dönemde hastaneye kaldırılan ve 15 Mart’ta yaşamını yitiren Aytaç Yalman’ın ölüm nedeninin Koronavirüs olduğunun dört günün sonunda açıklandığını anımsatan hatırlatarak "Gişe memurumuz M.K’nın ölüm nedeni de zatürre diye açıklanmış. Ona da Aytaç Yalman’daki gibi koronavirüs negatif denmiş. MK’nın da Koronavirüs'ten ölmüş olması olası mı?" sorusunu yöneltti.





Her ay, aralarında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu, 100 binden fazla turistin ziyaret ettiği Dolmabahçe Sarayı, dünyada salgının başlamasından sonra 3 ay, Türkiye’de salgının varlığının resmen açıklanmasından sonra da 1 hafta açık kaldı. Bu süreçte Dolmabahçe Sarayı’nda gişe görevlisi olarak çalışan M.K., rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti.





M.K. hastanede tedavi gördüğü sırada kızı sosyal medya üzerinden "Dolmabahçe Sarayı neden açık? Babama yazık değil mi? Vebalini kim öder" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımdan sadece birkaç saat sonra M.K.’nin ölüm haberi geldi. M.K.’nin cenazesinin kaldırılmasından bir gün sonra, 18 Mart günü ise Milli Saraylar’a bağlı tüm saray ve kasırların kapatıldığı açıklandı.





ÇALIŞANLAR TEDİRGİN





Gişe memuru M.K.’nin ölüm nedeninin zatürre olarak açıklanmasına karşın koronavirüs şüphesi taşıdığı öğrenildi. Her gün yüzlerce turistle temas halindeki M.K.’nin ölüm nedeninin de koronavirüs olabileceği şüphesi nedeniyle çalışma arkadaşlarının tedirgin olduğu öğrenildi.





M.K.’nin ölümü sonrasında Dolmabahçe Sarayı’ndaki personele konunun kamuoyuna yansımaması için baskı yapıldığı da iddia edildi.





'SALGIN DEVAM EDERKEN ZİYARETTTEN DUYULAN MEMNUNİYET PAYLAŞILDI'





M.K.’nin ölümüne kadar saray, köşk ve kasırları ziyarete açık tutan Milli Saraylar İdaresi, dünyada salgının bilindiği üç ay boyunca da yeterli önlem almadığı iddiasıyla gündeme geldi. Gişe memurunun hastaneye kaldırılmasından birkaç gün önce ve Türkiye’de de salgının başladığının resmen duyurulduğu günlerde Milli Saraylar Başkanlığı’nın attığı tweet'le ziyaretlerin sürmesinden memnuniyetini dile getirdiği ortaya çıktı.





Milli Saraylar resmi twitter hesabın üzerinden 11 Mart’ta atılan mesajda, Dolmabahçe Sarayı’nı koronavirüs önlemi için yüzlerinde maskelerle ziyaret eden Tayvanlı turist kafilesi şu ifadelerle duyuruldu: "Dünyayı tehdit eden corona virüsü, turizm gelirlerini düşürse de tarihî mekânları ziyaret edenlerin oranı azımsanmayacak sayıda. Dolmabahçe Sarayı’nı maskeleriyle gezen Tayvanlı grup onlardan biri. Kristal merdiveni hayranlıkla inceleyen grup neşeli tavırlarıyla ilgili odağı oldu"





Bu tweet mesajından birkaç gün sonra gişe görevlisi M.K., hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.





'ÖNLEMDE GEÇ KALINDI'





Gişe görevlisinin ölümüne ilişkin şüpheleri, TBMM Genel Kurulu’ndan duyuran CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Dünyada salgın olduğu binmesine rağmen turistler; tatil yerlerini, ören yerlerini, Topkapı, Dolmabahçe gibi saraylarımızı ziyaret etmeye haftalarca devam ettiler. Burada çalışanlar turistlerle sürekli temas halindeydi. Maalesef önlem almakta çok geç kalındı. Gişe görevlimizin kızı, babası hastanedeyken sosyal medyadan ‘Dolmabahçe Sarayı neden açık, babama yazık değil mi, vebalini kim öder’ diye paylaşımda bulunuyor. M.K.’nin cenazesinin kalktığı gün saraylar nihayet ziyarete kapatılıyor. Şimdi ben soruyorum: Bunun vebalini, bu sorumsuzluğun, bu duyarsızlığını hesabını kim ödeyecek?"





Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın M.K.’nin ölümünden birkaç gün önce attığı "Neşeli Tayvanlı turistler" tweet'ini ise "skandal" diye nitelendiren Çakırözer şunları söyledi:





"Merhum gişe memurumuz ve onun gibi onlarca, yüzlerce emekçimiz gişede ve diğer birimlerde hiçbir korunma önlemi alınmadan çalışırken, dünyanın dört bir yanından havalimanında hiçbir kontrolden geçmeden gelen turistlerin Dolmabahçe ziyaretinin fotoğrafını koyarak salgını bir fırsat gibi gösteren mesajı atmak nasıl bir ruh hâlidir? Bu mesaj bugün silinmiş durumda ama hem bu duyarsızlık hem de varsa çalışanlara yönelik o büyük ihmaller soruşturulmuş mudur? Çağrıda bulunuyorum, bu duyarsızlığın, bu ihmallerin bedeli mutlaka bunu yapanlardan sorulmalıdır."





DOLMABAHÇE PERSONELİ TESTEN GEÇİRİLDİMİ?





Çakırözer, M.K.’nin ölümün ardındaki şüpheler ve ihmallerle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir de soru önergesi verdi. 2019’da Dolmabahçe Sarayı’nı 915 bini yabancı turist olmak üzere toplam 1 milyon 306 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Çakırözer, salgının dünyada yayılmaya başladığı son 3 ayda sarayı ziyaret eden turist sayısını sordu. Çakırözer, "Milli Saraylarda koronavirüse karşı hangi önlemler alınmıştır? Bu sarayları ziyaret eden turistlerin çoğunluğu yurtdışından geldiği bilinmesine rağmen neden daha erken kapatılmadı? Müzelerde çalışanlara test yapıldı mı" diye sordu.





M.K. ile aynı dönemde hastaneye kaldırılan ve 15 Mart’ta yaşamını yitiren Aytaç Yalman’ın ölüm nedeninin koronavirüs olduğunun dört günün sonunda açıklandığını anımsatan Çakırözer, Oktay’a, "Gişe memurumuz M.K’nın ölüm nedeni de zatürre diye açıklanmış. Ona da Aytaç Yalman’daki gibi koronavirüs negatif denmiş. MK’nın da koronavirüsten ölmüş olması olası mı?" sorusunu yöneltti.