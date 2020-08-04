Samanyolu Haber /Politika / 4 parti lideri aynı masada buluştu /04 Ağustos 2020 23:12

4 parti lideri aynı masada buluştu

Siyaset kulislerinin hareketlendiği bir günde Ankara'da 4 partinin genel başkanı aynı masada buluştu.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edilen ve görevine bağımsız milletvekili olarak devam eden Erhan Usta'nın kızının düğünü siyasetçileri buluşturdu.
 
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici bir araya geldi.

Usta'nın kızı Ayşe Şeyma Usta, Ankara Gölbaşı'nda gerçekleştirilen tören ile evlendi. 

NİKÂH MERASİMİ BULUŞTURDU

Ayşe Şeyma Usta ile Abdussamed Polat çiftinin nikâh şahitliğini, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yaptı.

Nikâh merasimine katılan 4 genel başkanın aynı masada oturmaları dikkati çekti.

Erhan Usta (soldan 4'üncü) düğünden sonra şahsi Twitter hesabından 4 genel başkanla birlikte çekilen bir fotoğraf paylaştı. 

Usta, "Canım kızım Ayşe Şeyma'nın bu mutlu gününde yalnız bırakmayan; Muhterem Genel Başkanlara ve saygıdeğer eşlerine, değerli Milletvekillerine, bürokrat arkadaşlara, STK temsilcilerine, Samsunlu hemşehrilerime, akrabalarıma ve bütün dostlarıma katılımlarından dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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