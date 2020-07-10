Samanyolu Haber /Medya / AKP kendi yazdığı hikâyenin sonuna geliyor /10 Temmuz 2020 12:24

AKP kendi yazdığı hikâyenin sonuna geliyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan bir dönem milletvekilliğini üstlendiği AKP'nin yolun sonuna geldiğini ifade etti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP için "2002’de başlayan siyasi yürüyüşü, kuruluş ilkelerinin tayin ettiği istikametin hilafına evrilerek bizzat kendisinin yazdığı hikâyenin sonuna geliniyor." ifadelerini kullandı. 

AKP'nin kendisine muhalif kişi ve kurumları kriminalize ettiğini belirten Ocaktan, "Doğrudan siyasal zemini zehirlemekte ve aynı zamanda bizzat kuruluş ilkelerini, reformist vizyonunu buharlaştırmış bulunmaktadır." dedi. 

"SİYASETİ BU DAR KORİDORDAN ÇIKARMAK HİÇ KOLAY DEĞİL"

Ocaktan, "Kabul etmek gerekiyor ki Türk siyasetini bu dar koridordan çıkarmak hiç kolay olmayacaktır. Bunun için de yeni partiler özgürlükçü bir siyaset diliyle ülke meselelerine daha kapsamlı bir düzlemden bakarak çözüm üretmek durumundadırlar." diye konuştu. 

"Kuşkusuz sadece çözüm üretmek de yeterli olmayacaktır." ifadelerini kullanan Ocaktan, "Zira AKP ve MHP’nin hamaset diliyle konsolide olmuş hatırı sayılır bir kitle var ki, onların zihni 'beka' ve 'üst akıl' gibi hayali korkulara kilitlenmiş durumdadır." değerlendirmesinde bulundu. 

Ocaktan ülkelerine dair umutlarını kaybeden yeni nesillerin iktidarın ayrıştırıcı politikalarına inanmadığını vurguladı.

"KAOTİK SİYASET İKLİMİNDEN YORULAN KİTLELER YENİ BİR BAŞARI HİKÂYESİ ARIYOR"

Ocaktan, "İçinde dindarların da yer aldığı geniş bir muhafazakar taban, konsolidasyon ve çatışma politikalarından etkilenseler de fevkalade yorgun düşmüş durumdalar. Eğer yeni partiler bu kaotik siyaset ikliminden yorulan kitlelere olumlu anlamda bir siyaset zemini oluşturabilirlerse, yeni bir başarı hikâyesi yazabilirler." yorumunu yaptı. 

"Hiçbir şey imkânsız değil." diyen Ocaktan, şunları dile getirdi: "Nitekim yerel seçimlerde bu medya hakimiyetinin sonuç almada tek başına yeterli olmadığını çok net olarak gördük. Yeni projelere, yeni söylemlere evet... Fakat nihai başarının adresi sokak." 
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