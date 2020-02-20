AKP’nin Prototip Savcısı Yılmaz’ın maharetleri; Kavala, Karaca, 146 avukat ve medyaya kayyım…

17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturmalarının ardından meslektaşlarının görevden alınmasıyla yıldızı parlayan ve AKP’nin ‘Prototip Savcısı’ olma özelliği gösteren İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, Gezi Davası’ndan beraat eden ve hakkında tahliye kararı verilen Osman Kavala ile ilgili aldığı gözaltı kararıyla tekrar gündem oldu.









AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bugünkü parti grubu konuşmasında Gezi Davası’nda alınan beraat ve tahliye kararlarını değerlendirmiş ve “Bizim ve milletimizin gözünde, Gezi’nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir. Milletimiz müsterih olsun. Ülkemizin her davası gibi bu meseleyi de sonuna kadar kararlılıkla takip edecek, adaletin tecellisi için son nefesimize kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır” ifadelerini kullanmıştı.













Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerinden önce İstanbul Adliyesi Terörle Mücadele Bürosu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, hareket etmiş ve İş İnsanı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz’da ‘darbeye teşebbüs’ ile suçlamış hakkında gözaltı kararı aldırtmıştı. Başsavcı Yılmaz’ın hazırladığı dosya kapsamında Kavala, çıkartıldığı nöbetçi 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.





Başsavcı Yılmaz’ın son 5 yıllık özgeçmişinde Kavala tarzı hukuki anlamda tartışmalı ve kritik soruşturmalar da imzası bulunuyor.













HİDAYET KARACA’NIN TUTUKLANMASI TALEP ETMİŞTİ

17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturmalarının ardından terörle mücadele ve organize suçlarda bürolarındaki savcıların, görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından yıldızı paralayan Savcı Hasan Yılmaz, KHK ile kapatılan Samanyolu Medya Grubu’nun Genel Müdürü Hidayet Karaca’nın ‘dizi senaryosundan’ tutuklanmasına neden olan soruşturmada imzası bulunuyor.





ZAMAN, STV ve İPEK MEDYA GRUBU’NA KAYYIM

AKP iktidarının hedefi haline gelen hizmet hareketine yakın medya kuruluşlarına yönelik yürütülen soruşturmalarda Başsavcı Hasan Yılmaz’ın kontrolünde gerçekleşti. Savcı Yılmaz’ın medya kuruluşlarına kayyım atanması konusunda aktif rol aldığı biliyor.













146 AVUKAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERDİ

15 Temmuz’dan sonra tutuklama ve gözaltı furyasında AKP’nin ‘Prototip Savcısı’ olma özelliğini koruyan Hasan Yılmaz, 13 Haziran 2017 tarihli talep yazısında İstanbul’da görev yapan 146 avukat hakkında gözaltı kararı uygulanmasını istemişti.





KAŞIKÇI VE ADNAN OKTAR SORUŞTURMALARINI YÜRÜTTÜ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda ortadan kaybolması ile ilgili ‘İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Konsoloslukta yapılacak aramayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın yönetmişti.





Türkiye’nin önemli siyasi davalarından biri olan Adnan Oktar Grubuna yönelik yürütülen soruşturma da Başsavcıvekili Hasan Yılmaz’ın koordinasyonunda 40 savcı görevlendirilmişti.