Akşener'den Perinçek'e: Cinping!

SAMANYOLUHABER- Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grubuna hitap eden İyi Parti lideri Meral Akşener, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin gayri resmi ortağı Doğu Perinçek tarafından esir alındığını söyledi.

Akşener, Perinçek'i Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e benzetti: "Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, nam-ı diğer 'kısmen iktidar', Sayın Cinping Perinçek, 'Müslümanım' diye diye gezen Sayın Erdoğan’ı da 'Türk milliyetçisiyim' diye diye gezen Sayın Bahçeli’yi de nasıl olduysa esir almış."





"AMERİKA'DAN SES VAR, ANKARA'DAN ÇIT YOK"





Çin’in Türkistan’da Uygurlara uyguladığı zulme Avrupa’dan ve Amerika’dan ses geldiğini, ancak Ankara’dan hâlâ çıt çıkmadığını belirten Akşener, "Bu Cumhur İttifakı gerçekten bir acayip. HDP binasında, Apo posteri bulunca şaşırıyorlar, ancak seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince, dert etmiyorlar." dedi.





Akşener, "Nitekim bunlara sorarsan, en büyük Türk, en has Müslüman kendileridir, fakat 'Müslüman Türküm' dediği için, zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, iki laf edemiyorlar. Yazıklar olsun." diye konuştu.





Çin ile 2017 yılında imzalanan Suçluların İadesi Antlaşması'nı fecaat diye niteleyen Akşener, "Bunu, Dışişleri Komisyonu gündemine almaya cesaret edebilecekler mi? çok merak ediyorum. Buradan ilan ediyorum; Bunu yapacak kişi, kardeşlerimizin mezalimine imza atacak kişidir. Bunu bir utanç nişanı olarak, ömür boyu taşıyacaktır." dedi.





DOĞU TÜRKİSTAN'IN DRAMI





Akşener şunları söyledi: "İktidar ve ortakları sussa da, biz susmayacağız. 'Müslüman Türküm' diye haykıran kardeşlerimizi, yalnız bırakmayacağız. Her gün, her yerde, her fırsatta, duyana duymayana, Doğu Türkistan’daki insanlık dramını anlatacağız."