Almanya koronavirüsle baş etmekte neden başarılı?

The Independent muhabiri Jessica Bateman Almanya'daki Korona Virüs salgını mücadelesi ile ilgili izlenimlerini paylaştı





Hedonistik Berlin'in sokakları ürkütücü derecede boş. Gece yaklaştıkça barlar ve restoranlar kepenklerini indiriyor, sokaklar terk ediliyor. Hala adı çıkmış Görlitzer Parkı'nın etrafında dolaşan uyuşturucu satıcıları bile tek kullanımlık eldivenler giyiyor.





Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve İspanya'nın aksine Almanya ülke çapında tecrit ilan etmekten son anda vazgeçti ve bunun yerine ikiden fazla kişinin toplanmasının yasaklanması da dahil olmak üzere katı sosyal mesafe tedbirlerini tercih etti. Yalnızca ocak ayında ilk vakaların tespit edildiği Bavyera eyaleti, topyekun tecrit ilan etti.

Almanya şimdiye kadar İspanya ve İtalya'yı tahrip eden yıkıcı enfeksiyon seviyelerinden kaçınmayı başardı: Çarşamba günüyle birlikte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e ulaştı. Doğrulanan 35 bin 714 vaka bulunuyor.





Buna karşılık, İtalya'da 6 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, İspanya'da da bu sayı 3 bin 400'den fazla. Vaka sayısı ise sırasıyla 69 bini ve 47 bini geçti.

Almanya'nın düşük ölüm oranı, uzmanları şaşırtıyor. Teorilerden biri bunun nedeninin salgının daha genç bir yaş grubuna yayılması olabileceği yönünde. Almanya'nın ana salgın kontrol ajansı Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre, koronavirüs testi pozitif çıkanların yaş ortalaması 47. Ölüm oranının yüzde 9 olduğu İtalya'da hastaların yaş ortalaması ise 63.





Uzmanlar Almanya'daki büyük salgınların karnaval kutlamalarından ve İtalya ve Avusturya'daki kayak gezilerinden dönen gençlerden kaynaklandığına inanıyor. Yaşlı yurttaşların ailenin daha genç üyeleriyle birlikte yaşama olasılığı da güney Avrupadakilere göre daha düşük.





Almanya diğer ülkelerde gelişen krizi de takip ederek sağlık sisteminin hazır olduğundan emin oldu.





Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar departmanı başkanı Profesör Marilyn Addo, “İlk vakaların tespit edildiği ocak ayından bu yana yüksek alarma geçtik ve hazırlanmak için zamanımız oldu” diye konuştu. Addo ayrıca, Almanya'nın diğer ülkelerden ders çıkardığını, test kiti ve solunum maskesi stokladığını da ekledi. Yüksek hazırlık seviyesi Almanya'nın bir dizi kritik durumdaki İtalyan hastayı bile alabilecek kapasiteye sahip olduğu anlamına geliyor: Altı kişi salı sabahı ülkenin doğusunda yer alan Saksonya eyaletindeki Leipzig havaalanına getirildi.





Ülke ayrıca Birleşik Krallık'taki kişi başına 3 bin 377 dolara (yaklaşık 21 bin TL) kıyasla kişi başına 5 bin 182 dolarlık (yaklaşık 33 bin TL) harcamayla dünyanın en güçlü halk sağlığı sistemlerinden birine sahip. Yine de İtalya'daki kadar büyük bir salgınla başa çıkamayacağına dair endişeler var.

Addo, “Sanırım şu sırada elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanmış durumdayız. Hastanemizde yoğun bakımda 7 Kovid hastası var ve daha birçok kişi için yetecek yatak kapasitemiz var.





Herkes şu anda nefesini tutuyor ve sırada ne olacağını bekliyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca hastaneye günde 20 veya daha fazla sayıda kişi kabul edilirse onların da “bocalamaya başlayabileceğini” ekledi.





Uzmanlar aynı zamanda Almanya'daki yüksek test seviyeleri sayesinde başka yerlerde tespit edilmeyen daha hafif vakaların da verilerde görünebildiğini söyledi. Alman doktorlar derneği geçen haftalarda 200 binden fazla koronavirüs testi yapıldığını tahmin ediyor. Buna karşılık 18 Mart'a kadar Britanya'da yalnızca 64 bin kişi test edilmişti.





Sözcü Marieke Degen, “RKI, vakaları mümkün olan en kısa sürede tespit etmek ve yayılımı yavaşlatmak için çok sayıda testin yine çok erken yapılmasını önerdi" dedi ve ekledi:





Muhtemelen bu yüzden vakaları çok erken tespit etmeye ve diğer durumlarda gözden kaçabilecek diğer hafif vakaları da görmeye başladık.





Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Ulusal Birliği'ne göre Almanya her gün yaklaşık 12 bin Kovid-19 testi yapma kapasitesine sahip. Fakat Addo birçok yerde testlere erişmenin hala sorun olduğunu ve enfeksiyon oranlarının artması durumunda bunun daha da kötüleşebileceğini söylüyor. “Daha fazla mobil test birimine ihtiyacımız var” diyen Addo, insanların acil servislere akın ettiğini ekledi.





Alman Sağlık Bakanlığı'nın danıştığı Berlin'deki Charité Hastanesi'nden virolog Christian Drosten, Die Zeit gazetesine testlerin talebi karşılayamaması ve hastalığın yaşlı nüfus arasında yayılması halinde ölüm oranının muhtemelen artacağını söyledi. Drosten, “Virüsün daha tehlikeli hale geldiği anlaşılacak, ancak bu istatistiksel, yapay bir sonuç, bir yanlış temsil (olacak)" diye ekledi.





Berlin'de yaşayanlar hasta olduğu doğrulanan insanlara temas ettikten sonra bile testlere erişmekte zorlandıklarını söylüyor. Neukölln semtinde yaşayan ve The Independent'a konuşan Johannes Koch, iki hafta önce bir Kovid-19 vakasının bulunduğu bir partiye katılmış olmasına rağmen hala Berlin yetkililerinden dönüş beklediğini söyledi.





7 Mart'ta sabah saat 4 ile akşam 9 arasında Kater Blau gece kulübünü ziyaret eden herkese, mekanı ziyaret eden birinin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından çağrıda bulunuldu. Cevapsız kalan birden fazla e-posta gönderdiğini söyleyen Koch, “Saat sabah 5'e kadar sadece bir saat oradaydım, ancak yine de onlarla iletişime geçmem gerektiğini düşündüm. Her aradığımda meşgul çalıyordu" diye konuştu.

Nihayetinde Koch, Berlin dışındaki bir kliniği ziyaret ettikten sonra hastalık testinde negatif sonuç aldı fakat partiye katılan diğer arkadaşlarının hala bir yanıt almadığını söyledi.

Sağlık uzmanları önümüzdeki haftalarda enfeksiyon ve ölüm oranlarının nasıl değişebileceğini söylemek için henüz çok erken olduğu konusunda uyarıyor. Degen, “Almanya'da, epideminin daha çok başında olduğumuzu unutmamak çok önemli. Giderek daha fazla ölüm görüyoruz ve her şeyin nasıl gelişeceğini bilmiyoruz" diye konuştu.





KAYNAK: independent