Amerikalı Araştırmacılar, Dev ‘Katil’ Eşek Arılarının İlk Yuvasını Bulup Ortadan Kaldırdı





Genelde ‘katil’ eşek arısı şeklinde isimlendirilen ve dünyanın en büyük eşek arısı olan dev Asya eşek arısı (Vespa mandarinia), Asya ile Rusya’nın bazı bölümlerinde yaygın şekilde görülüyor. Fakat Kuzey Amerika’da, yakın zaman öncesine kadar hiç görülmemiş. 2019 yılından beri hem Washington, hem de British Columbia eyaletinde görülünce; bu kötü üne sahip böceğin oraya göç ettiği anlaşılmış.





Aradan geçen zamanda resmi makamlar, bölgede sağlam bir tutunma noktası oluşturmadan önce bu dev eşek arısının izini sürerek onu durdurmaya çalışıyormuş.

Bu eşek arısı ve uzun iğnesi insanlar için tehlike oluşturabilse de, ölüm vakaları genelde nadir görülmüş. Arıya takılan lakabın ölümcül tonu, daha ziyade bu eşek arılarının bal arısı kovanlarına saldırma ve onları yok etme eğilimiyle ilgili. Eşek arıları bunu yaparken, böceklerin kafasını kopararak onları feci bir şekilde katlediyor.







Bazı böcekbilimciler, dev Asya eşek arısının tehlikelerine ilişkin korkuların fazla abartıldığını söylese de; ABD’deki tarım otoriteleri her şeye rağmen yuvaları bulmak ve katil eşek arısını yurt içinde yayılmadan önce durdurmak için sıkı şekilde çalışıyormuş.





Eşek arılarının tekrarlı şekilde görülmesinin ardından, yuvanın bulunması için uzun bir gayret gösterilmiş ve geçen hafta Washington’un Blaine kasabasında bulunan yuva, başarıyla yok edilmiş. Fakat eşek arılarını tek tek saptayabilseniz de, yuvalarını bulmak çok zor olabilir. Çünkü bu yuvalar genelde ormanlık alanlarda, gözden uzakta ve ağaçların ya da yer altındaki boşlukların içerisinde gizlenmiş oluyor.





Washington Eyaleti Tarım Şubesi’nde (WSDA) çalışan böcekbilimciler, bu bulmacayı çözmek için ortaya bir plan atmışlar. Buna göre canlı bir eşek arısını yakalayacak, üzerine takip edilebilen bir radyo etiketi yapıştıracak ve ardından böceği serbest bırakarak, yuvasına kadar takip edeceklermiş.





WSDA’da çalışan araştırmacılar planı uygulamak üzere, halihazırda benzer radyo etiketleri kullanarak benekli fener sineğinin hareketlerini inceleyen ve bunda da başarılı olan ABD Tarım Bakanlığı’nda görevli meslektaşlarıyla beraber çalışmışlar.





Bilim insanlarının hedefi kaybettiği veya etiketin arıdan düştüğü çok sayıda başarısız denemeden sonra böcek avcıları, nihai hedeflerini Ekim ayının sonlarında gerçekleştirmişler.





Radyo etiketi, araştırma takımını ölü bir ağaca yönlendirmiş. WSDA’da sorumlu böcekbilimci olan Sven-Erik Spichiger, eşek arılarının bu ağaca gövdenin birkaç metre yukarısındaki bir yarıktan girip çıktıklarını fark etmiş.





Takım, 85 eşek arısını elektrikli süpürgeyle başarılı şekilde temizlemiş ve 13 tanesini de bir ağ yardımıyla yakalamış.



