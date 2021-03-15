AP: Biden görüşmüyor, Erdoğan çok mutsuz!

ABD merkezli uluslararası yayın yapan Associated Press (AP), Erdoğan’ın ABD karşıtı söylemlerindeki tonu düşürdüğünü belirterek üst düzey bir Türk yetkilinin Erdoğan’ın Biden’dan telefon gelmemesinden dolayı mutsuz olduğunu belirtti.





“ERDOĞAN TONU DÜŞÜRDÜ AMA…”





Ajans, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı karşıtı ve ABD karşıtı söyleminde tonu düşürdü, bunu NATO müttefiki ABD ile olan çalkantılı ilişkisine reset atmak için yaptı fakat şu ana kadar ABD Başkanı Joe Biden’ın sessizliğiyle karşılaştı. Göreve neredeyse iki ay önce gelen Biden henüz Erdoğan’ı aramadı ve Türkiye’de bazıları bu durumu endişe verici bir işaret olarak görüyor. Buna karşılık Trump ve Erdoğan, 2016’daki seçimlerden birkaç gün sonra görüşmüştü” yorumunu yaptı.





“İLİŞKİLER ZARAR GÖRDÜ”





Associated Press’in yayınladığı haberde, “Bir dönem birbirlerini stratejik partner olarak gören Ankara ve Washington arasındaki bağlar Suriye konusundaki farklılıklar, Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması ve Türkiye’nin Akdeniz’in doğusundaki hamleleri dolayısıyla zarar gördü” denildi.





Ajansın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin dört yıl daha Trump’ın ABD’nin başında olabileceğini öngördüğü belirtilirken, Joe Biden’ın seçilmeden önce New York Times’a verdiği röportajda Türkiye’yi eleştirdiği hatırlatıldı.





ANKARA’DA BİR YETKİLİ: ERDOĞAN MUTLU DEĞİL





Kamuya yapılan açıklamalarda Türk yetkililerin, Beyaz Saray’dan telefon gelmemesini önemsemediğini aktaran AP, “Diğer seviyelerde iletişim ve diyalogun devam ettiğini söylüyorlar fakat AP’ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili telefon gelmemesinden dolayı Erdoğan’ın çok mutlu olmadığını söyledi. Bu yetkili konunun hassasiyeti sebebiyle kimliğini açıklamadı” ifadesini kullandı.





AP, “Biden, Türkiye’yi Rusya’nın etkisinden çıkarmaya çalışacaktır. Fakat uzmanlar, iki ülkenin ilişkilerini düzeltmek için birçok sorun olduğunu söylüyor” yorumunu kullandı.