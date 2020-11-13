Samanyolu Haber /Ekonomi / Aşı haberlerine sevinemediler! /13 Kasım 2020 13:07

Aşı haberlerine sevinemediler!

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen aşılara dair haberler Netflix, e-bay ve Amazon başta olmak üzere salgında prim yapan pek çok şirketin hisselerinde yüzde 10'a yakın değer kaybına yol açtı.

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Amerikalı Pfizer ve Alman Biontech firmaları müşterek yürüttükleri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı testlerinde yüzde 90 oranında başarı elde edildiğini açıklamıştı. 

Haberin akabinde hisse senedi piyasaları hareketlenmişti. Birçok şirketin değeri artarken, salgında prim yapan şirket ve varlıklar aşı haberiyle birlikte kaybetmeye başladı.

Aşı haberleriyle birlikte Koronavirüs'e karşı kullanılan ilaçları satan şirketlerin hisselerinde sert düşüş yaşandı.

İLAÇ FİRMALARI DEĞER KAYBETTİ

Amerika'da New York Borsası'nda Nasdaq’ta işlem gören ilaç şirketi Biogen hafta başından beri yüzde 26,56 değer kaybederken Borsa İstanbul’da işlem gören Eczacıbaşı İlaç ve Sınai de yüzde 7,15 değer kaybetti. 

Selçuk Ecza Deposu hisse fiyatı hafta başından bu yana yüzde 8,17 düştü.

NETFLIX VE E-TİCARET SİTELERİ SEVİNEMEDİ

Aşı haberlerinden en çok etkilenen sektörlerden biri de e-ticaret oldu. E-bay hisseleri bu hafta yüzde 8,09 değer kaybederken Amazon hisseleri yüzde 6,37 düştü.

Latin Amerika pazarlarına yönelik operasyon gerçekleştiren e-ticaret sitesi Mercadolibre de bu hafta yüzde 12,78 değer kaybetti. İnternet üzerinden el yapımı ve klasikleşmiş ev aksesuarları satan Etsy ise S&P 500’de bu hafta yüzde 13,16 düştü.

Evde geçirilen vaktin azalacağına ve insanların yeniden dışarı çıkarak sosyal yaşama döneceğine dair beklentilerle, Netflix hisseleri pazartesi günü yüzde 9,74 değer kaybettikten sonra bir miktar toparlayarak hafta başından bu yana yüzde 5,25 geriledi.

KORONA'DA ARTIŞ REKORU KIRAN ZOOM DÜŞTÜ

Zoom hisseleri de aşı haberlerinin ardından pazartesi günü yüzde 26,73 değer kaybettikten sonra kayıplarını azaltarak bu hafta yüzde 13,71 aşağıdan işlem gördü.

Koronavirüsün salgının insanları uzaktan çalışmaya teşvik etmesiyle birlikte Zoom’un hisse değeri yılbaşından bu yana neredeyse 7,5 kat artmıştı.

Aşı haberlerinin vurduğu bir diğer sektör ise ABD’deki yüzme havuzu sektörü oldu. S&P 500’de işlem gören yüzme havuzu ekipmanları satan Pool Corporation pazartesi günü yüzde 16,04 değer kaybettikten sonra Cuma günü hafta başından bu yana yüzde 11,56 aşağıda işlem görüyor.

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