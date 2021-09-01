Bir’i 10 gün içinde hastaneye sevk ettiler: Yan koğuşundaki alzheimer hastası Bekmezci aylardır bekliyor

İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevine gönderilen emekli generaller Çetin Doğan (81) ve Çevik Bir (82) dün hastaneye kaldırıldı. Çevik Bir’in avukatı Hüseyin Ersöz, alzheimer hastası olan müvekkilinin müşahade altında kalacağını açıkladı. 28 Şubat davaları nedeniyle müebbet hapis cezası verilen Çetin Doğan ve Çevik Bir’in hastane kontrolleri bu hafta boyunca devam edecek.





KOĞUŞLARINDA TADİLAT YAPILDI

HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, Artı Gerçek’e yaptığı açıklamada, generallere anında uygulanan sevklerin hapisteki diğer hasta mahpuslara da eşit şartlarda uygulamasını istedi. Ayakta duramayan 83 yaşındaki Mehmet Emin Özkan’ın durumunu hatırlattı.





26 yıldır cezaevinde bulunan 83 yaşındaki Mehmet Emin Özkan, ağır sağlık sorunları nedeniyle, Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden 10 günde 7 kez hastaneye kaldırılmış ve hastaneye elleri kelepçeli olarak yürürken çok zorlandığı görüntüler sosyal medyada tepkiye yol açmıştı. Hapiste 5 kez kalp krizi geçiren, 4 kez anjiyo olan Özkan’a, yüzde 87 engelli raporu olmasına rağmen ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verildi.





Öte yandan Bold Medya’nın edindiği bilgiye göre Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir 1 Nolu F Tipi’ne getirildiğinde koridorlar boşaltıldı ve koğuşlarında da tadilat yapıldı. Cezaevlerinde sağlık hizmetlerinden ve insani yaşam koşullarından yoksun olan emekli generaller gibi kişisel ihtiyaçlarını tek başına göremeyen birçok hasta ve yaşlı bulunuyor.





ÇEVİK BİR’İN YAN KOĞUŞUNDAKİ YUSUF BEKMEZCİ İLERİ DERECE ALZHEİMER





Çevik Bir’in yan koğuşunda kalan 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci, tıpkı Bir gibi alzheimer hastası. Avukatı Saadet Aytekin’in verdiği bilgiye göre 19 aydır tutuklu olan Bekmezci, birkaç aydır koğuşta, gökyüzünde çiçekler gördüğünü söylüyor. Damadıyla aynı koğuşta kalan Bekmezci, bu durumuyla ilgili psikolog ve psikiyatra götürüldü.





Bekmezci’nin alzheimer hastalığıyla ilgili sevk edilmediğini söyleyen Aytekin, “Yusuf bey, haziran ayında nörolojiye sevk edildi ancak alzhemimer hastalığıyla ilgili bir husustan bahsedilmemiş. Kendisi de farkında olmadığı için söylememiş. Damadı birlikte sevk olmak için uğraştı ama sonuç olmadı. Nöroloji MR istedi ama 5-6 ayda sıra geliyor. Damadı revire çıkmıştı, bu yaz olan sevkten sonra neler yapıldığını öğrenmek için. Yusuf beyi götüren memura denk geldiği için MR yazıldığını öğrenebildi. Son dönemde damadı alzheimer şüphesiyle sevk edilmesi için çabalıyor ama çok sonuç alamadı. Cezaevinde mahkumların sağlık dosyaları oluyor, ben birçok müvekkilimde bu dosyayı çok kolay bir şekilde edindim. Yusuf beyde mahkeme, cezaevi ve savcılık kanalıyla talep etmemize rağmen bize dosya dahi verilmedi.” dedi.





Bekmezci’nin alzheimer hastalığının net bir şekilde anlaşıldığını ifade eden Aytekin, “Hala alzheimerla ilgili bir rapor alamadık. Mahkeme adli tıpa bir kere sevk etti. Onda da ayrıntılı bir tetkik yapılmadı. Yusuf Beyin hastaneye sevk olamamasının yanında sevk olduğu nadir günlerde gittiğinde meramını anlatamaması da çok büyük problem. Alzheimer hastalığının doğal bir sonucu olarak durumun farkında değil ve hastanede bu durumu belirtmek mümkün olmuyor. Hastanede ne için tetkik yapıldığını dahi bilmeden koğuşuna dönüyor.” ifadelerini kullandı.





HEPSİ YAŞLI, HEPSİ HASTA

84 yaşındaki esnaf Nusret Muğla ve 82 yaşındaki emekli imam Halil Karakoç, 6 Ocak 2021’den bu yana Manisa T Tipi Cezaevinde tutuklu. Nusret Muğla, günde 14 ilaç kullanıyor. Kalçasındaki çıkık nedeniyle yürüyemeyen, kişisel ihtiyaçlarını görmekte zorlanan Halil Karakoç ise şeker, kolesterol, kalp ve mide hastası.





17 aydır Manisa E Tipi Cezaevinde bulunan 64 yaşındaki Fatma Yurt, bel fıtığı ilerlediği için bir aydır cezaevinde yatalak hale geldi. Emekleyerek yürüyor. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına Manisa’dan İstanbul’a 16 saat kelepçeli götürülen Yurt’un belindeki ve boynundaki ağrılar bu yolculuk nedeniyle artmıştı.





2 Kasım 2017’den beri Isparta E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan 72 yaşındaki kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve şeker hastası Bekir Bayram, 4 yılda 40 kilo kaybetti, koronavirüs geçirdi, haziran ayında da koğuşun tuvaletinde düşüp bayıldı. Kalbi yüzde 40 çalışan Bekir Bayram’ın kalbine cezaevine girdikten bir yıl sonra kalp yetmezliği nedeniyle stent takıldı. Dizlerindeki menisküs yırtıkları nedeniyle ayakta duramayan, ayaklarını sürüyerek, zorlukla yürüyebilen Bayram, kontrol için tekerlekli sandalyeyle hastaneye götürülüyor.





Din kültürü öğretmeni, kalp ameliyatlı 62 yaşındaki Şemseddin Ayyıldız 6 yıldır Manisa E Tipi Cezaevinde kalıyor. Ödemiş T Tipi Cezaevinde kalan, 76 yaşındaki kayınpederi Ahmet Akdoğan ise 3 yıldır hücrede tutuldu. Hafıza problemleri yaşayan, psikolojisi bozulan Akdoğan 8 hastalıkla mücadele ediyor.





1 Ekim 2016’dan bu yana Manisa Cezaevinde tutuklu olan 72 yaşındaki yazar Vehbi Yıldız, hapiste yüksek tansiyon hastası oldu. Heyet raporuyla ilaç kullanıyor. Dizlerindeki ağrı nedeniyle yürüyemeyen Yıldız, görüşlere iki büklüm gelip gidiyor.





9 Ağustos 2019’da tutuklanan 73 yaşındaki Celal Bülbül, vertigo hastası, reflü ve tansiyon hastası. Başı dönünce koğuşun merdivenlerinden düştü. Midesine sık sık endoskopi yapılması gerekiyor. Yalnız kalma, kapalı yerde duramama, karanlıkta kalmaktan korkma gibi psikolojik sıkıntıları da bulunuyor.





İnsan Hakları Derneği’nin açıkladığı en son rakama göre cezaevlerinde 604’ü ağır olmak üzere 1605 hasta mahpus bulunuyor. Bu hastaların içinde akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek durumda olan birçok hasta var. Koronavirüs salgını nedeniyle hasta mahpuslar daha da risk altında.