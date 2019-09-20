



T24 yazarı Mehmet Tezkan, bugün yayımlanan "Yasak kalktı; dört bakanın dosyası raftan inebilir" başlıklı yazısında, Anayasa Mahkemesi tarafından 17-25 Aralık sürecinde istifa eden 4 eski bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları için kurulan meclis araştırma komisyonu haberlerine yayın yasağının kaldırılmasını değerlendirdi.Tezkan, "Beş yıl sonra Anayasa Mahkemesi yayın yasağının ifade ve basın özgürlüğüne aykırı buldu, yani yasak kalktı.





Bir şey değişir mi? Hayır değişmez.Değişmez ama artık isteyen komisyonun topladığı bilgileri, belgeleri, tanık ifadelerini yayınlayabilir. Yolsuzluk dosyaları tozlu raflardan indirilebilir. Komisyonun bakanları neden suçsuz bulduğunu, neden yargı yolunu kapattıklarını kamuoyu öğrenir. Yolsuzluk susturucusu takılmış darbe girişimi demiyorlar mıydı? Darbe girişimi bertaraf edildi. Yolsuzluk susturucu kısmını da pek konuşamadık. Bu karar belki vesile olur." dedi.





Tezkan'ın yazısının tamamı şöyle;

