Dünya çapında 3 bin 317 düşünür, akademisyen ve öğrenciden Boğaziçi'ne destek

ABD'li düşünürler Judith Butler ve Noam Chomsky'nin de aralarında olduğu 3 binden fazla düşünür, akademisyen, öğretmen ve doktora öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde uygulanan polis şiddetini kınadı ve üniversite özerkliğini savundu. İmzacılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu’ya da istifa çağrısı yaptı.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne eski AKP milletvekili ve belediye başkanı aday adayı Melih Bulu’yu ataması ardından başlayan eylemlere dünya çapında destekler sürüyor.





Aralarında eleştirel teori profesörü olan feminist düşünür Judith Butler, profesör ve düşünür Noam Chomsky’nin de bulunduğu dünya çapından 3 bin 317 akademisyen, yazar ve düşünür Boğaziçi öğrencileriyle dayanışma metni yayınladı.





3 bin 317 isim, AKP hükümetini akademik özgürlüğe ve üniversite özerkliğine saygı göstermeye, “Rektör” Bulu’yu da istifa etmeye çağırdı.





İçlerinde metne kurumsal olarak imza atanların da olduğu imzacılar ayrıca tutuklu öğrencilerin acilen serbest bırakılmasını talep etti.





Dayanışma metninin tamamı ise şu şekilde:





Türkiye’de AKP hükümeti, bireylerin hak ve özgürlüklerinin yanı sıra üniversitelerin ve sivil kuruluşların özerklik ilkesinin altını oymaya devam ediyor. Son olarak, Türk polisi, AKP'nin İstanbul Boğaziçi Üniversitesi üzerinde siyasi denetim kurma girişimini barışçıl bir şekilde protesto eden düzinelerce öğrenciye saldırdı ve gözaltına aldı.





1 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar partisinin sadık üyelerinden Profesör Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atamak için 2016'da çıkarılan (KHK 676) olağanüstü bir kararnameyi kullandı. Bulu, üniversite yönetiminin yerleşik kural ve uygulamalarını ihlal edecek şekilde, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi değildir.



