Dünya çapında 3 bin 317 düşünür, akademisyen ve öğrenciden Boğaziçi'ne destek

ABD'li düşünürler Judith Butler ve Noam Chomsky'nin de aralarında olduğu 3 binden fazla düşünür, akademisyen, öğretmen ve doktora öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde uygulanan polis şiddetini kınadı ve üniversite özerkliğini savundu. İmzacılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu’ya da istifa çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne eski AKP milletvekili ve belediye başkanı aday adayı Melih Bulu’yu ataması ardından başlayan eylemlere dünya çapında destekler sürüyor.
Aralarında eleştirel teori profesörü olan feminist düşünür Judith Butler, profesör ve düşünür Noam Chomsky’nin de bulunduğu dünya çapından 3 bin 317 akademisyen, yazar ve düşünür Boğaziçi öğrencileriyle dayanışma metni yayınladı.
3 bin 317 isim, AKP hükümetini akademik özgürlüğe ve üniversite özerkliğine saygı göstermeye, “Rektör” Bulu’yu da istifa etmeye çağırdı.
İçlerinde metne kurumsal olarak imza atanların da olduğu imzacılar ayrıca tutuklu öğrencilerin acilen serbest bırakılmasını talep etti.
Dayanışma metninin tamamı ise şu şekilde:
Türkiye’de AKP hükümeti, bireylerin hak ve özgürlüklerinin yanı sıra üniversitelerin ve sivil kuruluşların özerklik ilkesinin altını oymaya devam ediyor. Son olarak, Türk polisi, AKP'nin İstanbul Boğaziçi Üniversitesi üzerinde siyasi denetim kurma girişimini barışçıl bir şekilde protesto eden düzinelerce öğrenciye saldırdı ve gözaltına aldı.
1 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar partisinin sadık üyelerinden Profesör Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atamak için 2016'da çıkarılan (KHK 676) olağanüstü bir kararnameyi kullandı. Bulu, üniversite yönetiminin yerleşik kural ve uygulamalarını ihlal edecek şekilde, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ni kontrolü altına alma girişimi, fakülte ve öğrenci protestolarının yaygınlaşmasına neden oldu. Hükümetin tepkisi acımasız oldu. Erdoğan öğrencileri "terörist" olarak nitelendirdi ve özellikle LGBTİ + öğrenciler taciz için özellikle seçildi. Polis, silahlarla ev baskınları düzenledi, protestocuları gözaltına aldı, soyarak aradı ve işkence yaptı.
Aşağıda imzası bulunan bizler, bu eylemleri kınıyor, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri ile dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyoruz. Profesör Bulu'yu görevinden çekilmeye çağırıyoruz ve Türk hükümetini halen tutuklu bulunan öğrencileri serbest bırakmaya, tüm suçlamaları geri almaya ve akademik özgürlüğe ve üniversite özerkliğine saygı göstermeye çağırıyoruz.
İMZACILAR
1. Judith Butler, Profesör, UC Berkeley, ABD
2. Seyla Benhabib, Eugene Meyer Siyaset Bilimi Profesörü ve Felsefe Profesörü, Yale Üniversitesi
3. Noam Chomsky, Tucson AZ ABD, Arizona Ödüllü Profesör U, Emekli Enstitü Profesörü MIT
4. Joan W. Scott, Profesör Emerita, Institute for Advanced Study
5. David Harvey, Değerli Profesör, City University of New York, City of New York
6. Wendy Brown, 1936 Sınıfı Profesör, UC Berkeley
7. Homi K. Bhabha, Anne F. Rothenberg Beşeri Bilimler Profesörü, Harvard Üniversitesi
8. Rahel Jaeggi, Pratik Felsefe Profesörü ve Berlin Beşeri Bilimler ve Sosyal Değişim Merkezi Direktörü, Humboldt-Universität, Berlin, Almanya
9. Michael Hardt, Edebiyat Profesörü, Duke Üniversitesi, ABD
10. Marianne Hirsch, William Peterfield Trent Karşılaştırmalı Edebiyat ve Cinsiyet Çalışmaları Profesörü, Columbia Üniversitesi, ABD
11. Axel Honneth, Jack C. Weinstein Beşeri Bilimler Profesörü, Felsefe Bölümü, Columbia Üniversitesi; Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Direktörü, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Almanya
12. Michael Löwy, Emeritus araştırma direktörü, CNRS, Paris, Fransa
13. Eleni Varikas, Siyaset Bilimi Emeritus Profesörü, Universite de Paris 8, Fransa
14. Nancy Fraser, Felsefe ve Politika Profesörü, New School for Social Research, New York
15. Jean Howard, George Delacorte Beşeri Bilimler Profesörü, Columbia Üniversitesi, ABD
16. Michael Rothberg, 1939 Toplum Samuel Goetz Holokost Çalışmaları Başkanı, UCLA, ABD
17. Jason Stanley, Jacob Urowsky Felsefe Profesörü, Yale Üniversitesi, ABD
18. Sally Haslanger, Ford Felsefe ve WGS Profesörü, MIT, ABD
19. Robin Celikates, Sosyal Felsefe Profesörü, Free University Berlin, Almanya
20. Andreas Huyssen, Alman ve Karşılaştırmalı Edebiyattan Emeritus Villard Profesörü, Columbia Üniversitesi, New York, ABD
21. Robert Pollin, Seçkin Üniversite İktisat Profesörü, Massachusetts Üniversitesi Amherst
22. Elazar Barkan, Uluslararası ve Halkla İlişkiler Profesörü, Columbia
23. Domna C. Stanton, Değerli Profesör, Graduate Center, City University, NY
24. Etienne Balibar Yıldönümü Modern Avrupa Felsefesi Başkanı, Kingston University London, Birleşik Krallık
25. Penelope Deutscher, Profesör, Northwestern Üniversitesi, Evanston, IL, ABD
26. Claude Calame, Directeur d'études, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Fransa
27. Sara Ahmed, Bağımsız Bilim Adamı
28. Michael Taussig, 1933 Sınıfı Emeritus Antropoloji Profesörü, Columbia Üniversitesi
29. Donatella della Porta, Siyaset Bilimi profesörü, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı, Scuola Normale Superiore, Floransa
30. JM Bernstein, Üniversite Seçkin Felsefe Profesörü, New School for Social Research
31. Lynne Segal, Yıldönümü Profesörü, Emerita, Birkbeck, Londra Üniversitesi
32. Adi Ophir, Emekli Profesör, Tel Aviv Üniversitesi, İsrail
33. Lorie Novak, Profesör, New York Üniversitesi, ABD
34. Rosalind Petchesky, Seçkin Profesör Emerita Siyaset Bilimi, Hunter College & the Graduate Center, City University of New York, New York City USA
35. Alison M Jaggar, Profesör Emerita, Colorado Üniversitesi, Boulder, ABD
36. George Yancy, Samuel Candler Dobbs Felsefe Profesörü, Emory Üniversitesi, ABD
37. Gerasimos Kouzelis, Onursal Profesör, Atina Üniversitesi
38. Dagfinn Føllesdal, C.I. Lewis Felsefe Profesörü, Emeritus, Stanford Üniversitesi, ABD ve Felsefe Profesörü, Onursal, Oslo Üniversitesi, Norveç
39. Arnold Aronson, Emeritus Profesör, Columbia Üniversitesi, New York, ABD
40. Mary Marshall Clark, Direktör, Sözlü Tarih Merkezi, Columbia Üniversitesi ABD
41. Mark Blyth, Brown Üniversitesi, ABD
42. Profesör Bill Bowring, FAcSS, Avukat, İnsan Hakları LLM / MA Direktörü, Birkbeck College, Londra Üniversitesi
43. Kader Konuk, Türkiye Araştırmaları Başkanı, Sürgün Akademisi Direktörü, Universität Duisburg-Essen, Almanya
44. Didier Fassin, Profesör, Institute for Advanced Study, ABD
45. Eric Fassin, sosyoloji profesörü, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis
46. ??Nancy Kricorian, Yazar, New York, ABD
47. Metin Arık, İstanbul, Türkiye, Emeritus Profesör, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
48. Gary Shapiro, Richmond Felsefe Üniversitesi Emeritus Profesörü, ABD
49. Zillah Eisenstein, Ithaca New York, Prof. Emerita, Siyaset Teorisi, Ithaca College, ABD
50. Sandro Mezzadra, Profesör, Bologna Üniversitesi, Bologna, İtalya
51. Arien Mack, İlik Psikoloji Profesörü, New School NY USA
52. Susan Buck-Morss, Değerli Profesör, Ithaca, NY ABD
53. Edouard Brezin, Fahri Profesör Ecole Normale Supérieure, Paris, Bilim Akademisi Yabancı Üye
54. Livia Derderian, Emeritus Profesör, Minnesota Üniversitesi, ABD
55. Bülent Şık, Antalya, Türkiye
56. Tuna Altınel, Université Claude Bernard Lyon 1, Institut Camille Jordan, Fransa
57. Anwar Shaikh, Profesör, New School for Social Research, NY,
58. Willem Morris, Columbia Tuition Strike organizatörü, New York City, ABD
59. Nathalie Schäfer, Frankfurt, Alman Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası (GEW) Öğrenci İcra Komitesi, Almanya
60. Simten Coşar, Pittsburgh, PA, ABD. Ziyaretçi Araştırmacı, University of Pittsburgh
61. Ayça Çubukçu, Doçent, LSE
62. Christian Parenti, Prof.Ekonomi, John Jay, CUNY
63. Andreas Zick, Prof. Dr., Almanya Bielefeld Üniversitesi'nde Disiplinlerarası Çatışma ve Şiddet Araştırma Enstitüsü
64. Eugene Rogan, Profesör, Oxford Üniversitesi, İngiltere
65. Prof. Sanja Bojanic, İcra Direktörü, Center for Advanced Studies University of Rijeka, Hırvatistan
66. Oksan Bayülgen, Storrs / CT, ABD. Siyaset Bilimi Doçenti, Connecticut Üniversitesi
67. Gazela Pudar Drasko, Direktör, Felsefe ve Sosyal Teori Enstitüsü Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
68. Daniel Loick, Siyaset ve Sosyal Felsefe Doçenti, Amsterdam Üniversitesi
69. Elena Loizidou, Hukuk Fakültesi, Birkbeck Koleji, Londra Üniversitesi
70. Isin Önol, Küratör, Araştırma Uzmanı, New York, ABD
71. Eylem Delikanlı, Sözlü Tarihçi, Türkiye Araştırma Enstitüsü
72. Çağhan Kızıl, Nörobilim Doçenti, Helmholtz Derneği, Dresden
73. Yektan Turkyilmaz, Araştırma Görevlisi, Forum Transregionale, Berlin, Almanya
74. Onur Günay, Yardımcı Araştırma Uzmanı, Princeton Üniversitesi
75. Özge Savaş, Psikoloji Profesörü, Bennington College, ABD
76. Aylin Tekiner, Sanatçı, Türkiye Araştırma Enstitüsü
77. Viviane Baladi, Paris, Fransa, Directeur de Recherches, CNRS
78. Georges Dertilis, directeur d'études, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Fransa
79. Em. Profesör Dr DDr h.c. Ruth Wodak, FAcSS, Seçkin Profesör ve Söylem Çalışmaları Başkanı, Lancaster Üniversitesi / Viyana Üniversitesi
80. Matthew B Sulliva, Ann Arbor, Amerika Birleşik Devletleri - Michigan Üniversitesi, ABD'de Öğretim Görevlisi ve Program Direktörü
81. Jonathan Cohen, Profesör ve Başkan, Felsefe Bölümü, Kaliforniya Üniversitesi, San Diego, ABD
82. Stephen Angle, Felsefe Profesörü ve Direktör, Fries Center for Global Studies, Wesleyan Üniversitesi, Middletown, Connecticut, ABD
83. Ali Chetwynd, Yardımcı Doçent ve Bölüm Başkanı, Irak Amerikan Üniversitesi, Süleymaniye, Irak
84. C. D. C. Reeve, Delta Kappa Epsilon Değerli Felsefe Profesörü, Kuzey Carolina Üniversitesi, Chapel Hill, ABD
85. Raymond Duvall, Emeritus Profesör, Minnesota Üniversitesi, ABD
86. Dennis Papazian, Emekli Profesör, Michigan Üniversitesi, ABD
87. Nancy Holmstrom, Felsefe Profesörü Emerita, Rutgers Üniversitesi, Newark, NJ, ABD
88. Naomi Scheman, Profesör Emerita, Minnesota Üniversitesi, ABD
89. Gül Özyeğin, Profesör Emerita, William & Mary, Williamsburg, Virginia, ABD
90. Nicholas Onuf, Onursal Profesör, Florida International University, ABD
91. Peter Smith, Emekli Profesör, California Eyalet Üniversitesi, ABD
92. Himani Bannerji, Onursal Profesör, York Üniversitesi, Kanada
93. Prof.Dr.İbrahim Yokas (Emeritus) Muğla SK Üniversitesi
94. Patricia T. Clough, profesör emerita, CUNY, NYC
95. Elizabeth Kirch, Profesör Emerita, Massachusetts Üniversitesi, Boston
96. Serdar Arat, Onursal Profesör, Concordia College, ABD
97. Elizabeth Sanders, emerita hükümeti profesörü, Cornell Üniversitesi, Ithaca, NY ABD
98. Gustavo Indart, Onursal Profesör, Toronto Üniversitesi, Kanada
99. Ray Serpkenci, Ph.D., BU75, Profesör Emeritus, Toronto Üniversitesi, Kanada
100. Arthur MacEwan, Emekli Ekonomi Profesörü, Massachusetts Üniversitesi, Boston, ABD
101. Geneviève Massard-Guilbaud, Em. Profesör, EHESS, Paris, Fransa
102. Richard Fung, Onursal Profesör, OCAD Üniversitesi
103. M. Abbas Yongacoglu, Emeritus Profesör, Ottawa Üniversitesi, Kanada
104. Harry Smaller, Doçent Emeritus, York Üniversitesi, Toronto, Kanada
105. Aydın Durgunoğlu, emeritus profesör, Minnesota Duluth Üniversitesi, ABD
106. David Goodman, Profesör Emerita, Minnesota Üniversitesi, ABD
107. Roger Chartier, Emeritus Profesör, Collège de France
108. Peter D. Klein, Emeritus Profesör, Rutgers Üniversitesi, New Brunswick, NJ, ABD
109. Naomi Papazian, Emekli Profesör, Arkansas Üniversitesi, ABD
110. Ellen Ross, Profesör Emerita, Tarih, Ramapo Koleji, New Jersey, ABD
111. Joseph DeBoer, Emeritus Profesör, Columbia Üniversitesi, New York, ABD
112. Heleni Harutyan, Emekli Tarih Profesörü, Universite de Paris 8, Fransa
113. Beatrice Carey, Profesör Emerita, Colorado Üniversitesi, Boulder, CO, ABD
114. Thomas Waugh, Onursal Değerli Profesör, Sinema, Concordia Üniversitesi, Montreal, Kanada
115. David Ozonoff MD, MPH Profesörü Emeritus Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu, ABD
116. Kari Dehli, Profesör Emerita, Toronto Üniversitesi, Kanada
117. Nilgün Tezey Özer, Emekli Profesör, San Francisco Eyalet Üniversitesi, Malzeme Bilimi, SF CA, ABD
118. Heidi von Rosen, emeritus profesör, Salento Üniversitesi, Lecce, İtalya
119. Alexandre Borovik, Emekli Profesör, İngiltere
120. Yves Dermenjian, Professeur émérite, Université d'Aix-Marseille, Marsilya, Fransa
121. Wilfrid Waluchow Emekli Profesör, McMaster Üniversitesi, Hamilton, Kanada
122. Irene Heim, Profesör Emerita, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge MA, ABD
123. Mark Bernstein, Emekli Profesör, Purdue Üniversitesi, ABD
124. Frederick M. Dolan, Onursal Profesör, UC Berkeley, ABD
125. Hillel Steiner, Fahri Siyaset Felsefesi Profesörü, Manchester Üniversitesi
126. Walter Schachermayer, Onursal Matematik Profesörü, Viyana Üniversitesi, Avusturya
127. Glendon Blume, Emekli Profesör, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, ABD
128. Işık Zeytinoğlu, Emekli Profesör, McMaster Üniversitesi, Kanada
129. Mehmet Zeytinoğlu, Onursal Profesör, Ryerson Üniversitesi, Kanada
130. Ukai Satoshi, Emeritus Profesör, Hitotsubashi Üniversitesi, Tokyo, Japonya
131. Michel Waldschmidt, Emeritus Profesör, Sorbonne Üniversitesi, Paris, Fransa
132. Riccardo Luccio, Emeritus Profesör, Trieste Üniversitesi, İtalya
133. Thomas Ilgen, Emeritus Siyasi Çalışmalar Profesörü, Pitzer College, Claremont, CA, ABD
134. Anny King, Onursal Direktör, Cambridge Üniversitesi, Churchill College Üyesi, Cambridge, Birleşik Krallık
135. Supriya Chaudhuri, Emeritus Profesör, Jadavpur Üniversitesi, Kalküta, Hindistan
136. Mona Baker, Emeritus Çeviri Çalışmaları Profesörü, Manchester Üniversitesi, İngiltere
137. Sherene H. Razack, Değerli Profesör, UCLA, ABD
138. Katherine H. Tachau, Tarih Profesörü Emerita, Iowa Üniversitesi, Iowa City, IA, ABD
139. Margaret D. LeCompte, Profesör Emerita, Colorado-Boulder Üniversitesi, Boulder CO ABD
140. Dr. Darko Suvin, Fahri Profesör, McGill Üniversitesi, Montréal QC, Kanada
141. Brian W. Ogilvie, Tarih Profesörü ve Bölüm Başkanı, Tarih Bölümü, Massachusetts Üniversitesi Amherst, ABD
142. Henry Widdowson, Onursal Profesör, Londra Üniversitesi, Sayın Profesör, Viyana Üniversitesi
143. Dave Hill, Brighton, İngiltere. Anlia Ruskin Üniversitesi'nde Emekli Eğitim Profesörü, İngiltere, Birleşik Krallık
144. Donca Steriade, 1941 Sınıfı Dilbilim Profesörü, Massachusetts Dilbilim Enstitüsü
145. Robert Nola FRSNZ, Profesör (Emeritus), Auckland Üniversitesi, Yeni Zelanda
146. Şebnem Bahadır, Çeviri Çalışmaları Profesörü, Graz Üniversitesi, Avusturya
147. Cynthia Enloe, Araştırma Profesörü, Siyaset Bilimi, Clark Üniversitesi
148. Loredana Polezzi, Alfonse D'Amato Kürsüsü, Stony Brook Üniversitesi, NY, ABD
149. Carol Cohn, Direktör, Cinsiyet, Güvenlik ve İnsan Hakları Konsorsiyumu, Massachusetts Üniversitesi, Boston
150. Matthew Evangelista, Başkan Beyaz Tarih ve Siyaset Bilimi Profesörü, Cornell Üniversitesi, Ithaca NY, ABD
151. Ahmed Abbes, Directeur de recherche au CNRS, Paris, Fransa
152. Günter Huber, Fahri Profesör, Tübingen Üniversitesi Almanya
153. Pramod (Raja) Junankar, Emekli Profesör, Western Sydney Üniversitesi ve Yardımcı Profesör UNSW
154. Paul Johnson, Pittsburgh, ABD, Yardımcı Doçent, Pittsburgh Üniversitesi, ABD
155. Aisha Finch, Doçent, UCLA, ABD
156. Gayane Ayvazyan, Kıdemli Araştırmacı, Eski El Yazmaları Enstitüsü Matenadaran, Erivan, Ermenistan
157. Tural Sadigov, Misafir Yardımcı Doçent Matematik ve İstatistik, Hamilton College, Clinton, NY, ABD
158. Bilge Yabanci, Marie Sklodowska Curie Fellow, Ca 'Foscari University of Venice, İtalya
159. Yusuf Sarfati, Siyaset Bilimi Doçenti, Illinois Eyalet Üniversitesi
160. Vega Sankur, Los Angeles, Kaliforniya, ABD
161. Haluk Sankur LA CA
162. Seçil Dağtaş, Antropoloji Doçenti, Waterloo Üniversitesi, Kanada
163. Kendall Gerdes, Yrd. Prof, Utah Üniversitesi, Salt Lake City, ABD
164. Imdat Öner, Florida International University
165. Zeynep Türkyılmaz, Araştırma Görevlisi, Forum Transregionale, Berlin, Almanya
166. Yael Navaro, Sosyal Antropolojide Okuyucu, Cambridge Üniversitesi
167. İlker Aslantepe, Öğretim Görevlisi, New York Üniversitesi, NY, ABD
168. Hakan Topal, Doçent, SUNY Satın Alma Koleji
169. Kıvanç Ersoy, Priv. - Doz. Dr., Freie Universität Berlin, Almanya
170. Sadia Saeed, San Francisco Üniversitesi
171. Esra Akcan, Profesör, Avrupa Çalışmaları Direktörü, Cornell Üniversitesi, NY, ABD
172. Andrea Perunovic, Araştırma Görevlisi, Felsefe ve Sosyal Teori Enstitüsü, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
173. Frederick Neuhouser, Barnard College, Columbia Üniversitesi
174. Yener Bayar, Doktora Adayı, LSE
175. Seckin Sertdemir, Collegium Researcher, Turku Institute for Advanced Studies, Finlandiya
176. Agnieszka Sadecka, Jagiellonian Üniversitesi, Kraków, Polonya
177. Hazal Özdemir, Doktora Öğrencisi, Kuzey
178. Paola Rivetti, Dublin Şehir Üniversitesi
179. Ayşe Gül Altınay, Antropoloji Profesörü, İstanbul, Türkiye
180. Zeynep Senahan Yıldız, doktora öğrencisi, UCLA
181. Birgit Poopuu, Araştırma Görevlisi, Tallinn Üniversitesi, Tallinn, Estonya
182. Adam Renner-Yıldız, Doktora Adayı, SUNY Binghamton, NY
183. Derya Keskin, Misafir araştırmacı, Université Paris Nanterre
184. Birgul Kutan, Araştırma Görevlisi, Sussex Üniversitesi, BRIGHTON, İngiltere
185. Mario Novelli, Profesör, Sussex Üniversitesi, Birleşik Krallık.
186. Hakan Sandal-Wilson, Doktora adayı, Cambridge Üniversitesi
187. Mehmet Ali Çelik, Doktora Adayı, California Üniversitesi, Davis, ABD
188. Oliver Czulo, Leipzig Üniversitesi'nde Çeviri Çalışmaları Profesörü, Almanya
189. Athena Athanasiou, Sosyal Antropoloji Profesörü, Panteion Üniversitesi, Yunanistan
190. Ekin Atiyas, Porto, Portekiz
191. Ayşe Çavdar, Marburg Üniversitesi
192. Valentina Martinis, doktora adayı, Orta Avrupa Üniversitesi, Viyana
193. Rafael Schögler, Yrd. Çeviri Çalışmaları Profesörü, Graz Üniversitesi, Avusturya
194. Debby Farber, PhD adayı, Ben Gurion Üniversitesi, İsrail
195. Peter Rosset, Profesör, ECOSUR İleri Araştırmalar Enstitüsü, Meksika
196. Charlotte Morris, Eğitim ve Sosyoloji Okutmanı, Portsmouth Üniversitesi
197. Chiara Maritato, Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi, Torino Üniversitesi
198. Sidney Luckett Doktora, Cape Town, Güney Afrika
199. Profesör Rajiv Kumar
200. Fatma Müge Göçek, Profesör, Michigan Üniversitesi, Ann Arbor
201. Latife Akyüz, Yrd.Doç.Dr., Humboldt Üniversitesi
202. Zeynep Erk Emeksiz, Araştırma Görevlisi, Johannes Gutenberg Üniversitesi, Mainz, Almanya
203. Birgan Gökmenoğlu, Londra, İngiltere. Misafir Araştırmacı, London School of Economics
204. Eda Sevinin, Orta Avrupa Üniversitesi, PhD.
205. Julian Rentzsch, Türkoloji Profesörü, Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz, Almanya
206. Selen Ercan, Canberra Üniversitesi, Doçent Doktor
207. Céline Cantat, Araştırma Görevlisi, Sciences Po, Paris, Fransa
208. Bengi R. Cengiz, Misafir Doktora Sonrası Araştırmacı, Stockholm Üniversitesi, İsveç
209. Flora Ghazaryan, Doktora Adayı, CEU, Viyana Avusturya
210. Merve Şen, PhD öğrencisi, Penn State Üniversitesi, ABD
211. Adriana Zaharijevic, Kıdemli Araştırma Görevlisi, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
212. Aleksandar Pavlovic, Belgrad, Sırbistan, Araştırma Görevlisi, Felsefe ve Sosyal Teori Enstitüsü
213. Caner Ercan, Doktora Öğrencisi, Basel Üniversitesi, İsviçre
214. Eleni Spyrou, Atina, Yunanistan
215. Umut Tümay Arslan, Sosyoloji Profesörü, İstanbul, Türkiye
216. Pınar Dönmez, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, De Montfort Üniversitesi, İngiltere
217. Uğur Çalışkan, Doktora Üyesi, Köln Üniversitesi, Almanya
218. Nevim Borçin, Doktora Adayı, Orta Avrupa Üniversitesi, Viyana Üniversitesi
219. Berfu Kızıltan, İsviçre
220. Filiz Gülkan, Stockholm, İsveç
221. Suchetana Chattopadhyay, Doçent, Jadavpur Üniversitesi, Kalküta, Hindistan
222. Kinneret Lahad, Kıdemli Öğretim Görevlisi, Tel Aviv Üniversitesi, İsrail
223. Profesör Devleena Ghosh, University of Technology Sydney, Avustralya
224. Philip Cartelli, Başkan, Görsel Sanatlar Bölümü, Wagner College, New York, ABD
225. Chris Sandal-Wilson, Tarih Öğretim Görevlisi, East Anglia Üniversitesi, Norwich, İngiltere
226. Laurence Cox, Sosyoloji Doçenti, İrlanda Ulusal Üniversitesi Maynooth, İrlanda
227. Sanja Iguman, Araştırma Görevlisi, Felsefe ve Sosyal Teori Enstitüsü, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
228. Esra Özyürek, Profesör, Cambridge Üniversitesi
229. Gábor Tasnádi, PhD adayı, Orta Avrupa Üniversitesi
230. Setenay dilek fidler, öğretim görevlisi, Westminster Üniversitesi, Londra
231. Beste İşleyen, Kıdemli Öğretim Görevlisi, Amsterdam Üniversitesi
232. Izak Atiyas, Porto, Portekiz
233. Jesse Olsavsky Yardımcı Doçent Duke Kunshan Üniversitesi, Çin
234. Rossen Djagalov, New York Üniversitesi, ABD
235. Burcu Özdemir, Doktora Öğrencisi, The Graduate Center CUNY
236. Güney Demir, Doktora Öğrencisi, The Graduate Center CUNY
237. Fulya Apaydin, Yardımcı Doçent, IBEI, Barselona, ??İspanya
238. Luka Petrovic, Felsefe ve Sosyal Teori Enstitüsü Belgrad, Sırbistan
239. Ezgi Yıldız, Postodoctoral Fellow, The Graduate Institute, Cenevre, İsviçre
240. Adam Sulikowski, Profesör, Wroclaw Üniversitesi, Polonya
241. Barış Ünlü, PSI Araştırmacısı, Duisburg-Essen Üniversitesi, Almanya
242. Eren Yetkin, Koblenz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
243. Yannis Hamilakis, Profesör, Brown Üniversitesi, ABD
244. Esra Sarıoğlu, Araştırmacı, Max Planck İnsani Gelişme Enstitüsü, Berlin, Almanya
245. Sinem Arslan, Birleşik Krallık Essex Üniversitesi'nde Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi
246. John Reynolds, Doçent Doktor, Maynooth Üniversitesi, İrlanda
247. Eva Mackey, Profesör, Yerli ve Kanada Çalışmaları Okulu, Carleton Üniversitesi, Kanada
248. Leon Grausam, çeviri çalışmaları öğrencisi, Johannes Gutenberg-Maiz Üniversitesi
249. Anna Alexandrova, Bilim Felsefesinde Okuyucu, Cambridge Üniversitesi
250. Muriam Haleh Davis, Tarih Yardımcı Doçenti, California Üniversitesi, Santa Cruz
251. Emek Ergun, Charlotte, ABD, UNC Charlotte, Yardımcı Doçent Doktor
252. Sevim Burulday, Doktora Adayı, Freie Universität Berlin
253. Enes Bosnak, Almanya
254. Toygun Altıntaş, Alexander Humboldt Vakfı EUME Üyesi, Forum Transregionale, Berlin, Almanya
255. Abbey Steele, Siyaset Bilimi Doçenti, Amsterdam Üniversitesi, Hollanda
256. Anna Maniadi, Atina, Yunanistan
257. Melis Hafez, Doçent, VCU
258. Lisa Tilley, Politika Öğretim Görevlisi, Londra Birkbeck Üniversitesi
259. Natasha Tanna, Araştırma Görevlisi, University College London
260. Nicholas S.M. Matheou, Geçmiş ve Günümüz Araştırma Görevlisi, Tarihsel Araştırmalar Enstitüsü, Londra Üniversitesi
261. Prof.Dr.Diler Aslan, Pamuukkale Üniversitesi Emekli, Denizli, Türkiye
262. Polly Pallister-Wilkins, Doç.Dr., Amsterdam Üniversitesi
263. Claire M Massey, Postdoc, Rostock Üniversitesi
264. Harry Parsekian, Hrant Dink Dostları, Boston, ABD
265. Prem Kumar Rajaram, Profesör, Orta Avrupa Üniversitesi, Budapeşte ve Viyana
266. İnci Karayalçın
267. Hanna L. Muehlenhoff, Yardımcı Doçent, Avrupa Çalışmaları, Amsterdam Üniversitesi
268. Anikó Gregor, Sosyoloji alanında yardımcı doçent, ELTE Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi
269. Yrd. Uluğ Kuzuoğlu, Washington Üniversitesi, St.Louis
270. S. Murat Kara, Profesör, Angelo Eyalet Üniversitesi, ABD
271. Emrah Karakuş, Doktora Adayı, Arizona Üniversitesi
272. Chirashree Das Gupta, Doçent Doktor, JNU, Yeni Delhi, Hindistan
273. Sonja Stojadinovic
274. Dr Serap Mellor, Salisbury, İngiltere Danışman Dermatolog
275. Nicola Pratt, Doçent, Warwick Üniversitesi
276. Anıl Duman, Doçent, Orta Avrupa Üniversitesi
277. Aslı Niyazioğlu, Doçent, Oxford Üniversitesi, İngiltere
278. Eirini Avramopoulou, Yardımcı Doçent, Panteion Üniversitesi, Atina, Yunanistan
279. Jenny Weyel, Brooklyn, NY, ABD
280. Iza Hussin, Kıdemli Öğretim Görevlisi, Cambridge Üniversitesi
281. Mezna Qato, Cambridge Üniversitesi
282. Bandar Alsaeed, Doktora Adayı, Columbia Üniversitesi, New York, ABD
283. [güvenlikleri için düzenlenmiştir], İstanbul Türkiye
284. John Munro, Tarih Öğretim Görevlisi, Birmingham Üniversitesi
285. Scott Long, Philadelphia, ABD - Bağımsız Araştırmacı
286. [güvenlikleri için düzenlenmiştir], İstanbul, Türkiye
287. Nikolay Karkov, Felsefe Doçenti, SUNY Cortland
288. Hüseyin Doğan, Baş Öğretim Görevlisi, Bournemouth Üniversitesi, İngiltere
289. Özgün Aksakal, Doktora Adayı, London School of Economics, İngiltere
290. Profesör Diana Taylor, New York Üniversitesi
291. Defne Över, Yrd. Prof., Texas A&M Üniversitesi, ABD
292. Prabhakar Singh, Doçent, OP Jindal Global Üniversitesi
293. Chase Madar, Yardımcı Profesör, NYU Gallatin
294. Katherine Moore, Doçent, Arcadia Üniversitesi, ABD
295. Nijat Mammadbayli, Bakü, Azerbaycan
296. Mehmet Uğur, Ekonomi ve Kurumlar Profesörü, University of Greenwich, Londra
297. Feyzi Baban, Doç. Prof. Trent Üniversitesi, Toronto-Kanada
298. Panos Kompatsiaris, HSE, Moskova
299. Neve Gorson, Hukuk Profesörü, Queen Mary University of London
300. Alexandros Daniilidis, Yardımcı Eğitmen, Sussex Üniversitesi, İngiltere
301. Frederic Vandenberghe, Profesör Sosyoloji, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi, Brezilya
302. Matt Jetmore, Austin, Teksas, ABD
303. Olga Hünler, PhD, misafir araştırmacı, Freie Universität Berlin, Almanya
304. Kathryn Babayan, Profesör, Michigan Üniversitesi, Ann Arbor
305. Despina Lalaki, Adj. Sosyoloji Yardımcı Doçenti - New York City Üniversitesi - CUNY, ABD
306. Jelena Ceriman, Araştırma Görevlisi, Belgrad Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Teori Enstitüsü, Sırbistan
307. Thomas Koelble, Cape Town Üniversitesi, Güney Afrika
308. Myria Georgiou, Medya ve İletişim Profesörü, LSE, İngiltere
309. Serena Parekh, Northeastern Üniversitesi
310. A. Hamit Serbest, Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, Adana
311. Jen Coane, Yardımcı Doçent Psikoloji, Colby College, Maine, ABD
312. Rainer Bauböck, Profesör, Robert Schuman İleri Araştırmalar Merkezi, Av
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