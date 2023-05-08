Ekrem İmamoğlu: Erzurum Emniyet Müdürü nasıl bir talimat aldı?

"Meydandaki 100-200 kişi asla masum değil"





İmamoğlu'ndan Soylu'ya: "İftiracı, yalancı"





"Erzurumlu ile uzaktan yakından ilgisi yoktur"





Beşinci altıncı dakikada taşlar yağmaya başladı





"12-13 yaralıyla konuştum"

"12-13 tane konuşup ulaşabildiğim yaralı insanlarla görüntülü konuştum. Hastanedeydiler" diyen İmamoğlu valinin yedi yaralı bilgisini kendilerine verdiğini söyleyerek "Ben 12 kişi ile konuştum. Bu insanlara taş atan, yandaki Telekom binasının çatısında kamerayla çekim yapan polisler de var. Bizim elimizde de görüntüler var. Suç duyurularımızın hepsinin içinde olacak" dedi.

Erzurum Valisi'nden trajik açıklama



