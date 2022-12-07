Fas’tan tarihi başarı: İspanya’yı yenerek tur atladı





2022 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Fas, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona eren maçta İspanya'yı penaltılarda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İspanyollar, penaltılarda 3 vuruştan da faydalanamazken Fas kalecisi Bono, yaptığı 2 kurtarışla dikkat çekti.





Fas, 6. kez katıldığı Dünya Kupası macerasında ilk kez çeyrek finale yükselme başarısını kazandı. Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi, Portekiz - İsviçre maçının galibi olacak.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR





12. dakikada Fas'ın tehlikeli olabilecek noktadan kullandığı serbest vuruşta Hakim Ziyech ile birlikte topun başına gelen Achraf Hakimi'nin vuruşu auta çıktı

22. dakikada Sofiane Boufal, Marcos Llorente'den şık şekilde sıyrılarak sol kanattan ortasını yaptı. Youssef En-Nesyri, topu kafayla sağ kanada doğru aşırtırken İspanya savunması, topla buluşan Hakim Ziyech'enin vuruşuna izni vermedi.

26. dakikada Jordi Alba'nın savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Marco Asensio'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş başarılı olmadı.

33. dakikada Ferran Torres'ten topu kapan Noussair Mazraoui'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş kalecide kaldı.

42. dakikada Fas'ta ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Sofiane Boufal, rakibinden sıyrılarak ortasını yaparken Naif Aguerd'in altı pas üzerinde uygun pozisyondaki kafa vuruşu yaptı ancak kaleyi bulamadı. Fas maçtaki presini artırmaya başladı.

43. dakikada Noussair Mazraoui'nin sol kanattan ortasını arka direkte Hakim Ziyech kafa ile çevirirken altı pasta Aymeric Laporte, topu uzaklaştırmayı başardı.

54. dakikada İspanya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Dani Olmo'nun sert şutunu kaleci Bono, başarılı bir şekilde uzaklaştırdı.

78. dakikada Fas savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Dani Olmo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, dışarı çıktı.

79. dakikada İspanya'da Nico Williams'ın sağ kanattan ön direğe yaptığı ortada Naif Aguerd, Dani Olmo'dan önce müdahale ile topu kurtardı.

86. dakikada Fas'ta Achraf Hakimi'nin sağ kanattan ortasını arka direkte Abdessamad Ezzalzouli kafayla kontrol etti ve sonrasında Walid Cheddira'nın yaptığı vuruş etkisiz olarak kaleci Unai Simon'da kaldı.

89. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Alvaro Morata, ceza sahası içinde Nico Williams'ı topla buluşturdu. Williams'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Sofyan Amrabat, topun önüne yatarak şutun kaleye gitmesini engel oldu.

90+1. dakikada İspanya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Carlos Soler, ortayı yaparken arka direkteki Alvaro Morata'nın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

90+5. dakikada İspanya'nın sol kanattan Dani Olmo ile kullandığı serbest vuruşta kimsenin dokunamadığı top yerden sekerek tehlikeli bir hal alırken kaleci Bono, topu dışarı uzaklaştırdı. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve mücadele, uzatmalara taşındı.

104. dakikada Azzedine Ounahi'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Walid Cheddira'nın vuruşunu Unai Simon çıkardı. İlk uzatma devresi 0-0 eşitlikle sona erdi.

120+3. dakikada İspanya'da Rodri'nin ortasına Pablo Sarabia'nın arka direkte yaptığı vuruş aza daha gol oluyordu ama kale direğe buna engel oldu. Karşılaşmada ikinci uzatma devresi de 0-0 sona erdi ve maç penaltılara gitti.





PENALTILAR





Abdelhamid Sabiri | Fas 1-0 İspanya GOL

Pablo Sarabia | Fas 1-0 İspanya BAŞARISIZ

Hakim Ziyech | Fas 2-0 İspanya GOL

Carlos Soler | Fas 2-0 İspanya BAŞARISIZ

Badr Banoun | Fas 2-0 İspanya BAŞARISIZ

Sergio Busquets | Fas 2-0 İspanya BAŞARISIZ

Achraf Hakimi | Fas 3-0 İspanya GOL



