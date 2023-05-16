Samanyolu Haber /Medya / Fatih Altaylı, Habertürk'e veda etti /16 Mayıs 2023 20:55

Fatih Altaylı, Habertürk'e veda etti

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'teki son köşe yazısında "Bana katlanan herkese teşekkürler" başlığıyla okuyucu ve izleyicilerine veda etti. Altaylı, yazılarına nerede devam edeceğini de açıkladı.

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Seçimin ilk turunun sonlanmasının ardından ayrılık kararı alan Altaylı, "Türkiye yeni bir dönemece girerken, dost dediğim birine daha fazla dert olmamam gerek herhalde. Benim özgürlüğüm, onun yükü olmamalı.

Bu yüzden de aslında bir süredir kafamda olan bir şeyi hayata geçirmenin zamanı geldiğine inandım.

Ve dün 15 yıldır çok yakın çalıştığım ve güvendiğim Sevgili Kenan Tekdağ'la konuştuk. Yolları ayırmaya karar verdik" dedi.

Altaylı şunları kaydetti:

"Doğrusunu isterseniz bu kararı Turgay Ciner ile konuşmadan hayata geçirmek istedim.

Çünkü konuştuğumda "Gitme" dese kalmak zorunda kalırdım.

Kabul etse "Niye gitme demedi" diye belki de kırılırdım, insanım.

Grupta en iyi anlaştığım yöneticilerin başında gelen Didem Ciner'e bile her şey bittikten sonra haber verdim.

Ciner ailesine 18 yıllık her şeye rağmen keyifli ve öğretici yolculuk için gerçekten teşekkür ediyorum.

Sonuçta bugün Habertürk'e veda ediyorum.

Türkiye'nin, Türkiye'de medyanın en zor döneminin 18 yılını birlikte yaşadık.

Başka hiç kimse ile bu kadar uzun süreli bir beraberliği, hele hele bu dönemde asla beceremezdim, beceremezdik.

Bazen aşk biter ya, bittiğini bilmek, anlamak, uzatmamak, sıkmamak lazım.

Yarın artık yokum.

Ne yapacağımı bilmiyorum henüz.

Belki uzun, belki kısa bir tatil.

40 yıldır yazmak dışında bir iş yapmadım.

Muhtemeldir ki, kendi köşemde, kendi halimde bir şeyler yazarım.

Sonrası?

Vallahi bilmiyorum.

Boş duranı Allah sevmez derler.

Ben de sevmem.

Duramam, rahmetli anneannemin deyişiyle kurtluyumdur.

Rahat batar herhalde.

Batarsa zaten haberiniz olur.

Bu arada şunu da söylemeden bitirmem mümkün değil.

Habertürk'ü birlikte kurduğum tüm çalışma arkadaşlarıma, medyadaki sayıları giderek azalan pırlanta gibi gazetecilere ama özellikle ve özellikle beraber çalışmaktan büyük keyif aldığım ve kardeşim gibi gördüğüm birkaç çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum. Onlar kendini bilir.

Arkamda bıraktığım tüm genç arkadaşlarıma da minnettarım, bunca yıldır benim gibi "Huylu" bir adama "Abi" dedikleri için.

Sizlere de beni hep okuduğunuz, hiç yalnız hissettirmediğiniz, bazen kızsanız da güvenmeye devam ettiğiniz, benden vazgeçmediğiniz, varlığınızla gösterdiğiniz güç ve destek için büyük bir teşekkür borçluyum. Ama ben de Habertürk'le ilgili olumlu ya da olumsuz her şeyi benden bilmenize göğüs gerdim, onu da unutmayın:)

Ama artık yokum.

Hoşçakalın...

Görüşmek üzere.

NOT: Bundan böyle, medyada kimseye patron diyecek gücüm takatim yok. Saygı duyacağım öyle birini de zaten göremiyorum. Ama bir süre sonra yazılarıma fatihaltayli.com.tr adresinden devam etmeyi planlıyorum. Sonrasına bakarız."
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