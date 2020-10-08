'İktidar rahatsızlık duyduğu haberlerin yayılmasını engellemek istiyor'

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Eylül Ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlali Raporu’nu açıkladı. Eylül ayında gazetecilere yönelik yaşanan hak ihalelerinin yer aldığı raporda, gözaltına alınan, haklarında dava açılan ve tutuklu olan gazetecilere ilişkin veriler aktarıldı.





89 GAZETECİ TUTUKLU





Raporda göre, Eylül ayında 6 gazeteci gözaltına alındı, 2 gazeteci tutuklandı. Bir gazeteciye ajanlık dayatıldı, haber takibi yapan gazeteciler engellendi. 4 gazeteci hakkında soruşturma başlatılırken, 4 gazeteci hakkında yaptıkları haberlerden dolayı dava açıldı. 10 gazeteciye 35 yıl 10 ay 13 gün hapis, 20 bin TL para cezası verilirken, 36 dosyada 66 gazetecinin yargılaması devam ediyor. Ekim ayı itibari ile tutuklu bulunan gazeteci sayısı 89 olduğu ifade edildi. Gazetecilere yönelik baskılar yanı sıra, gazetecilerin çalıştığı yayın kuruluşları da baskı ve engellemeler ile karşılaştı. Rapora göre RTÜK yayın kuruluşlarına 5 defa ceza uyguladı. 32 haber, 3 internet sitesine erişim engeli getirildi.





'GAZETECİLERİN BASKIYA MARUZ KALMADIĞI TEK BİR GÜN BİLE YOK'





Eylül ayını basına yönelik hak ihlalleriyle geride bıraktıklarının belirtildiği raporda, “Basın dünyası hapis cezaları, gözaltılar, tutuklamalar, erişim engelleri ve ekran karartmaları gibi birçok saldırıya maruz kaldı. Koca bir ay boyunca gazetecilerin baskıya maruz kalmadığı tek bir gün bile neredeyse olmadı. Eylül ayında yaşananlar Türkiye'nin basın karnesini daha da zayıflatmış, mevcut tabloyu daha da karanlık bir hale getirmiştir” ifadeleri kullanıldı.





'HALKIN HABER ALMA HAKKI ENGELLENİYOR'





Eylül ayı boyunca birçok ajans ve haber sitesine erişim engeli getirildiğinin vurgulandığı raporda, erişim engellerinin temel amacının iktidarın rahatsızlık duyduğu haberlerin yayılmasını engellemek olduğuna dikkat çekildi. İnternet sitelerine erişim engelini TV ekranlarının karartılmasını izlediğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “30 günün 10’unda televizyon ekranları karartıldı. TELE1 TV ve HALK TV’nin ekranları 5’er gün karartılırken, birçok televizyona da para cezaları verildi. İktidar erişim engelleri ve ekran karartmalarıyla sadece basına sansür uygulamamış aynı zamanda halkın haber alma hakkını da engellemiştir.





Gazeteciler Ferhat Çelik, Aydın Keser, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel de MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber yaptıkları için cezalandırıldı. Bu hapis cezaları gazeteci arkadaşlarımıza değil mesleğimize verilmiştir. Elbette ceza alan meslektaşlarımızın yanı sıra Eylül ayında onlarca gazetecinin de yargılanmasına devam edildi. Tamamı gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde yapılan yargılamalar, ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engelleri açıklar niteliktedir.





'İSTİSMAR OLAYINI HABERLEŞTİREN İKİ GAZETECİ TUTUKLANDI'





Gazeteciliğin saldırıya maruz kaldığı başka bir olay da Kocaeli’de yaşandı. AKP’li siyasetçilerin isimlerinin de geçtiği istismar olayını haberleştiren iki gazeteci tutuklandı. Yargı, olayı aydınlatmak ve ismi geçenleri soruşturmak yerine haberi yapan gazetecileri cezalandırmayı tercih etti. Yine söylüyoruz gazetecinin işi haber yapmaktır ancak yargının görevi haber yapanı tutuklamak değil habere konu olan suç veya suçları aydınlatmaktır.





'CEZAEVİNE GÖNDERİLEN BASIN ÇALIŞANLARINA YENİLERİ EKLENİYOR'





Cezaevlerinde tutuklu bulunan meslektaşlarımız için de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bizler tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını beklerken cezaevine gönderilen basın çalışanlarına yenileri ekleniyor. Ancak bu durum bizi özgürlük talebimizden vazgeçirmiş değil. Sadece mesleklerini yaptıkları için özgürlüklerinden mahrum edilen gazeteciler biran önce serbest bırakılmalı ve gazeteci tutuklamalarına artık bir son verilmelidir. Eylül ayı biter bitmez yaşananlar Ekim ayında da basına yönelik baskıların devam edeceğini gösterdi. Zira, yeni ayın daha ilk gününde gazeteci Hakkı Boltan evi basılarak gözaltına alındı. Boltan, günlerce gözaltında tutulduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





'UNUTULMAMALIDIR, GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR'





Henüz Raporumuz yapım aşamasındayken, bizi derinden üzen bir haber de Van’dan geldi. 6 Ekim günü sabah erken saatlerde Mezopotamya Ajansı'nın Van bürosu polisler tarafından basıldı. Aynı saatlerde kentteki 5 gazeteci de evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Mezopotamya Ajansı, Van’ın Çatak ilçe kırsalında operasyona çıkan askerlerin gözaltına aldığı Servet Turgut ve Osman Şiban’ın helikopterden atıldıklarını belgeleriyle ortaya çıkarmıştı. Helikopterden atılan Turgut günlerce kaldığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirmişti. Anlaşıldığı üzere Van’da gözaltına alınan gazeteci arkadaşlarımız bu gerçekleri açığa çıkardıkları için hedef haline getirilmişlerdir.





Tüm bu yaşananlar bizlere gösteriyor ki; iktidar gazetecileri ve gazeteciliği kontrol altında tutmak istiyor. Bu çabalar beyhudedir, gazetecilik kontrol altına alınabilecek bir meslek, gazeteciler de iktidarın memuru değildir. Basının özgür bir ortamda çalışması için çalışmalarımız sürecek ve halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır; Gazetecilik Suç Değildir!”