İşte Bugünün önemli gelişmeleri

KAÇIRILAN ORHAN İNANDI’NIN EŞİNE GELEN BİLGİ NE?





Kırgızistan, Orhan İnandı’nın kaçırılışının 7. gününde de ayakta. MİT tarafından 31 Mayıs akşamı Bişkek’te kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın bulunmasını isteyen veliler ve okulun mezunları, sabah saatlerinden itibaren başkent Bişkek’teki hükümet binası önünde bir araya geldiler.





Sessiz protesto eylemi gerçekleştiren yüzlerce kişi Orhan İnandı’dan iyi bir haber almak için hükümet meydanındaki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ayrıca bugün toplanacak Kırgızistan Milli Meclisi toplantısının ana gündemlerinden birinin Orhan İnandı’nın kaybolması olduğu öğrenildi.

Kırgızistan’da kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın bulunması için başlatılan eylemler 7’inci gününe girdi. Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı ve avukatları Taalaygul Toktakunova birlikte yaptığı açıklamada önemli iddiaları dile getirdiler Bişkek’teki Türk Büyükelçiliğinin önünde yapılan açıklamada İnandı’nın MİT tarafından kaçırılarak Bişkek’teki elçilik binasında tutulduğu bilgilerinin geldiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı

MİT TOPU KIRGIZ İSTİHBARATINA ATTI

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Sapat Okulları Genel Müdürü Orhan İnandı’nın kaçırılması olayında Türkiye sessizliğini koruyor. Türk Büyükelçiliğinin önünde yüzlerce Kırgız nöbette. Orhan İnandı’nın tıpkı öğretmen Selahaddin Gülen gibi MİT tarafından kirli bir operasyonla kaçırıldığı kesin gibi. Muhtemelen Türk büyükelçiliğinde tutuluyor. Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’a yakınlığıyla tanınan Sabah gazetesi yazarı Ferhat Ünlü yeni bir operasyona imza attı.

Ferhat Ünlü’nün iddiasına göre Tacikistan’la yaşanan son çatışmada Rusya ve Çin’den destek göremeyen Sadır Caparov, Türkiye’nin desteğini alabilmek için İnandı’yı kaçırtıp Türkiye’ye iade etmek istedi. TGRT Ana haber bülteninde olayı çarpıtarak aktaran Ünlü, “Türk büyükelçiliği önünde eylem yapıyorlar ama operasyonu yapan Türkiye değil, Kırgız gizli servisi.” ifadelerini kullandı. Ünlü, kaçırılma olayında Türkiye’yi aklarken, Caparov’un 8-10 Haziran’da Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesi Kırgız Vatandaşı İnandı’nın Türkiye’ye gönderilmesinin iyi bir jest olacağını da yazdı.

Ferhat Ünlü, Caparov’un Orhan İnandı’yı Türkiye’ye göndermemesi ve Gülen Hareketi’ne karşı işbirliği yapmaması halinde Kırgızistan’da ekim ayında bir darbe olacağını da yazısında belirtti. MİT Başkanı Hakan Fidan’a en yakın gazeteci olan Ferhat Ünlü, bu bilgiyi nereye dayandırdığını ise yazmadı.

SEDAT PEKER'DEN 9. VİDEODA İLGİNÇ İDDİALAR





Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker, yayınladığı 9. videoda çeşitli isimler hakkında iddialarda bulunmaya devam etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçi" iddiasına yanıt veren Peker, "Kimseye 10 bin dolar vermedim ama daha büyük paralar yolladım. Çanta çanta..." dedi ve eski AK Parti milletvekili ve MKYK üyesi Metin Külünk'e işaret etti. Sedat Peker, Külünk'ün isteği üzerine Almanya'daki bazı derneklere para gönderdiğini de söyledi.





Peker, belediyeye ait dernekler vasıtasıyla yolsuzluk yapıldığını öne sürdü. "Belediyelerin dernekleri var. Oraya para yatırıyorsunuz. Sonra istediğiniz kadar kaçak kat yapıyorsunuz" diyen Peker, bu yöntemle polis takibinin de atlatıldığını ifade etti. İddiaları arasında öne çıkanlardan bir diğeri ise, AKP'nin seçim döneminde dağıttığı kahveyi kendisinin sağlaması, ama bunun karşılığında kendisine ödeme yapılmamasıydı. Peker, Yıldırım Demirören hakkında da Demirören'in Doğan Medya'yı satın almak için Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi aldığını, ancak sonra ne anaparayı ne faizi ödediğini dile getirdi.

Peker'in hedefinde yer alan bir başka isim de SBK Holding'in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz oldu. Peker, hakkında gözaltı kararı bulunan firari Korkmaz’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyarısının ardından yurtdışına çıktığını öne sürdü. Uluslararası kara para aklama suçundan aranan Korkmaz'ın Bodrum'daki oteline de Yalıkavak Marina'ya olduğu gibi el konulduğunu savunan Sedat Peker, otelde konaklayan bazı isimleri açıkladı. Peker'in iddialarına göre Korkmaz'ın şantaj da yaptığı isimler arasında yer alan Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Koruma Dairesi Başkanı Ekrem Güler, HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş ve Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Korkmaz'ın otelinde tatil yaptı ve geceliği 100 bin liraya varan odalarda konaklayıp ücret ödemedi.





DEMİRÖREN KREDİYİ ÖDEDİ Mİ?





Sedat Peker son videosunda da Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’i hedef aldı. Doğan Holding’e ait televizyon ve gazeteleri aldığı süreç hakkında detay veren Peker, Demirörenlerin bir kamu bankası olan Ziraat’tan aldığı kredinin akıbetini anlattı.

Demirörenlerin aldığı 750 milyon dolarlık kredi miktarını pandemide 10 milyon çiftçiye dağıtılan yardımlarla kıyaslayan Peker, iki miktarın da aynı olduğunu hatırlattı. Peker, Demirören Grubunun aldığı bu krediyi de bunca yıla rağmen ödemediğini söyledi.

Youtube, kredisini ödeyemeyen haciz mağduru çiftçilerin Ziraat Bankası önünde kendini yaktığı videolarla doluyken,Peker’in bankayla ilgili ifşa ettiği skandal büyük tepki topladı.





Sosyal Medyada organize olan öğrenciler, Ziraat Bankası’na Demirören'den borcunu tahsil etmemesine rağmen, öğrenci kredisi borcu yüzünden haciz göndermesine tepki gösterdi .

#KYKBorcumuÖdemiyorum hactag açan öğrenciler protesto eylemi başlattı

Banka ‘müşteri sırrı’ diyerek milletvekillerinin sorularını cevaplamıyor.









TÜRKİYE'DE HALK MAFYANIN KOLLANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR





Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin sahibi Özer Sencar, Twitter hesabından şirketinin yaptığı Türkiye'nin Nabzı - Mayıs 2021 başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.





Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in kamuoyunda yarattığı etkinin değerlendirildiği ankette, "Mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığına inanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 61,2'si "Evet, düşünüyorum", yüzde 22,6'sı ise "Hayır, düşünmüyorum" yanıtını verdi.





Ankette, söz konusu soruya hangi parti seçmenin ne yanıt verdiği de ölçüldü. Elde edilen sonuçlara göre AKP seçmeninin yüzde 44,7'si, CHP seçmeninin yüzde 83,3'si, HDP seçmeninin yüzde 81,4'ü, MHP seçmeninin yüzde 50,3'ü, İYİ Parti seçmenin yüzde 84,6'sı, Saadet Partisi seçmeninin de yüzde 87,5'i mafya örgütlerinin korunduğu düşüncesinde.





Ankette katılımcılara "Mafyatik kişi ve grupların arttığını düşünüyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Bu soruya verilen yanıtların oranı ise "Evet, düşünüyorum" diyenler yüzde 57, "Hayır, düşünmüyorum" diyenler ise yüzde 27,9 oldu.

Katılımcılara "Mafya ile etkili mücadele ediliyor mu?" sorusu da soruldu. Mafyayla etkin mücadele edilmediğini düşünenlerin oranı yüzde 46,5, etkin mücadele edildiği göşünde olanların oranı da yüzde 34,4 olarak ölçüldü.





TÜRKİYE DENİZLERİ ÇEVRE FELAKETİ İLE KARŞI KARŞIYA





Neredeyse 4 aydır Marmara Denizi kıyılarında gözlemlenen renk değişimi büyük bir çevre felaketinin habercisi. Müsilaj ya da diğer adıyla deniz salyası, yüzeyden ve dipten neredeyse tamamen kapladığı Marmara Denizi’nde ekolojik yıkıma sebep oluyor.





Marmara Denizi’ni esir alan felaket Ege Denizi ve Karadeniz'de de görülmeye başlandı









Uzmanlar , 15 metre kalınlığında bir kütle olarak deniz salyası Ege Denizi'ne doğru hareket etmeye başladı. Çanakkale Boğazında bulunan salyanın İzmir Körfezi'ne ulaşma ihtimali endişe doğurdu .





Marmara Denizi’nin karşı karşıya kaldığı ‘deniz salyası’ olarak adlandırılan müsilaj, Karadeniz’de de gözlendi. Ordu’nun Fatsa ilçesi Yalıköy Limanı’nda önceki gün küçük çaplı alanda deniz salyası görüldü. Balıkçıların ihbarı ile belediye ekipleri, deniz yüzeyindeki kirliliği temizledi. Denizdeki salya tehdidi uzmanlarca takip ediliyor.





ALMANYA'DA AŞI ÖNCELİĞİ SIRALAMASI KALDIRILDI





Almanya'da bugünden itibaren 12 yaş üzerindeki herkese herhangi bir öncelik sıralaması olmadan koronavirüs aşısı olma imkanı getirildi.





Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşı öncelik sıralamasının kaldırıldığını ve isteyen herkesin Kovid-19 aşısı yaptırabileceğini ancak 12 yaş üzeri çocukların şu an için sadece Biontech-Pfizer aşısı olabileceklerini belirtti.





Seibert, ülkedeki tüm iş yeri hekimlikleri ile özel muayenelerde de aşı vurulma imkanı olduğunu kaydetti.





Ülkede 26 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 38 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 17 milyon 500 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.