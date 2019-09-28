İstifa edeceğine sunucuyu tehdit etti

Show TV'nin ana haber sunucusu Ece Üner, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladığı depremden sonra halkın acil toplanma yeri bulamamasını ekrana taşıdı.





Dün akşam haber bülteninde, “İstanbul'da muhtemel bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki depremde alışveriş yapacak yüzlerce AVM alternatifi var." yorumunda bulunan sunucu Üner'e ilginç bir cevap geldi.





İSTİFA ETMEK YERİNE SUNUCU ERKEN'E ÇATTI





Acil toplanma alanlarından sorumlu olan AFAD'ın başkanı Mehmet Güllüoğlu, halktan özür dilemek ya da görevini yerine getirmediği için istifa etmek yerine Üner'i mahkemeye vereceğini söyledi.





Güllüoğlu şahsi Twitter hesabında, “Ece Üner güya gazetecilik yapmış. Hayret bir şey! Acaba kimi aradı sordu toplanma alanı kaç tane var diye, acaba e-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir? AFAD olarak toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız." ifadelerini kullandı.





AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, sunucu Ece Üner'in kamuoyuna mal olmuş bir bilgiyi ekrandan paylaşmasına tahammül edemedi.

AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU KİMDİR?



