Samanyolu Haber /Gündem / İstifa edeceğine sunucuyu tehdit etti /28 Eylül 2019 16:56

İstifa edeceğine sunucuyu tehdit etti

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin şoku sürerken, hükümet deprem hazırlıklarında sınıfta kaldı. 493 acil toplanma yerinin 416'sına alışveriş merkezi veya rezidans inşâ edilmiş olması halkı daha da öfkelendirdi. Dün akşam Show TV'nin ana haber bültenini sunan Ece Üner bu duruma tepki göstererek, "Neyse ki depremde alışveriş yapacak yüzlerce AVM var." demişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) başında bulunan Mehmet Güllüoğlu Üner'i mahkemeye vermekle tehdit etti.

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Show TV'nin ana haber sunucusu Ece Üner, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladığı depremden sonra halkın acil toplanma yeri bulamamasını ekrana taşıdı. 

Dün akşam haber bülteninde, “İstanbul'da muhtemel bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki depremde alışveriş yapacak yüzlerce AVM alternatifi var." yorumunda bulunan sunucu Üner'e ilginç bir cevap geldi. 

İSTİFA ETMEK YERİNE SUNUCU ERKEN'E ÇATTI

Acil toplanma alanlarından sorumlu olan AFAD'ın başkanı Mehmet Güllüoğlu,  halktan özür dilemek ya da görevini yerine getirmediği için istifa etmek yerine Üner'i mahkemeye vereceğini söyledi.

Güllüoğlu şahsi Twitter hesabında, “Ece Üner güya gazetecilik yapmış. Hayret bir şey! Acaba kimi aradı sordu toplanma alanı kaç tane var diye, acaba e-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir? AFAD olarak toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız." ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, sunucu Ece Üner'in kamuoyuna mal olmuş bir bilgiyi ekrandan paylaşmasına tahammül edemedi.
 
AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU KİMDİR?

Konya’da 1982’de dünyaya gelen Mehmet Güllüoğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 

Yeryüzü Doktorları Derneği'nde yöneticilik görevleri üstlenen Güllüoğlu bir süre Kızılay Başkanlığı görevini ifa etti. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ağustos 2017'de AFAD Başkanlığı'na tayin edildi. 
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