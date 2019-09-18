Kayyım Ertekin’in Boydak’da çevirdiği dolaplar...

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 27 Eylül 2016’da tek bir mahkeme kararı olmadan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrettiğ Boydak Holding’te kayyımların çevirdiği dolapların bir yenisi daha ortaya çıktı.







Boydak’a ait 20 milyon euroyu zimmetine geçirdiği için görevden azledilen kayyım Ertunç Laçinel’in yerine TMSF tarafından genel müdür olarak tayin edilen Alpaslan Baki Ertekin de selefinin izinden giriyor.





CANLI YAYINDA SOĞUK TERLER DÖKTÜ





Genel Müdür Ertekin, Boydak’ın imkânlarını şahsi menfaati için nasıl kullandığını önceki akşam yedi yerel televizyon ve 10 radyo tarafından ortaklaşa yayınlanan programda herkesin gözü önünde itiraf etti.





Program sunuculuğunu Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın yaptığı canlı yayın programında Ertekin “Garanti Barter isimli bir firmayla ilişiğinin olup olmadığına” dair soru karşısında soğuk terler döktü.





AKP'nin gasp ettiği Boydak Holding'te kayyım (genel müdür) olarak tayin edilen Alparslan Baki Ertekin çok yakın arkadaşına ait Garanti Barter ile irtibatını ve bu şirketin Boydak'a fatura kestiğini inkâr edemedi. Ertekin, 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde AKP’den İstanbul milletvekili aday adayı oldu. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Spor AŞ. gibi birçok şirkette yöneticilik ve genel müdürlük yaptı.

ERTEKİN: GARANTİ BARTER BENİM İSTANBUL’DAN TANIDIĞIM BİR ARKADAŞIMIN!





Programa katılan TV 1 Haber Müdürü İsmail Şahin, Ertekin’e “Garanti Bartır adlı firmayla bir ilginiz var mı? Garanti Barter, Boydak Grubu ile herhangi bir iş yapıyor mu?” sorusun yöneltti.





Ertekin, “Garanti Barter’ın sahibi benim İstanbul’dan tanıdığım, kendisine güvendiğim, her konuda da kefil olabileceğim bir arkadaş.” dedi.





"SIKINTI İÇİN OLAN BİRİLERİ" DERKEN...





“Boydak Holding’e geldiğimde beni ziyaret ettiler.” bilgisini veren Ertekin, “Ben de onlara eğer Kayseri’de iş yapmak istiyorsanız sıfırdan bir düzen kurmanız çok zor. Burada sıkıntı içinde olan herhangi birileriyle gidip iş birliği yaparsanız elimden geldiği kadar yardımcı olurum dedim.” dedi.





Canlı yayındaki bu itirafın akabinde Kayseri Yeni Haber’de çarpıcı bir makale yayımlandı.





Recep Bulut’un “İstifa edecek misiniz Sayın Ertekin?” başlıklı makalesinde kayyım Ertekin’in Boydak üzerinden kimleri nasıl zengin ettiğine bütün ayrıntıları ile ortaya koydu.





İşte Bulut’un kirli ilişkileri sebebiyle Ertekin’i istifaya davet ettiği o makalesi:





Ortada iki isim var. Biri BAMAŞ diğeri BAM. Anladığım kadarıyla esas şirket BAMAŞ. BAM Dış Ticaret A.Ş.’de yine OSB’de 12. Sk. No: 54’te faaliyet gösteriyor. Yani OSB’de Bayram Patır’ın üretim yaptığı adres.





TARİH: 30 Haziran 2019, YER: İstanbul Emirgân Korusu (Beyaz Köşk), OLAY: Boydak Holding'e kayyım olarak tayin edilen Alpaslan Baki Ertekin (arka sırada sağdan 4'üncü), hukukçu kızı Esra Tuğba'yı muhteşem bir düğün merasimi ile evlendirdi. Genç çiftin nikâh şahitliklerini ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, eski bakanlar Eğemen Bağış, İdris Güllüce ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, TBMM Sanayi Ticaret Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AKP İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir yaptı.





İLGİNÇ BAĞLANTILAR: ADRESLERİ AYNI, BLOKLARI FARKLI!





Ama İstanbul’daki adresleri de aynı sitenin A ve B bloklarında. BAM B blokta, BAMAŞ ise A blokta. Madem bu iki firma aynı işi yapıyorlar, niye farklı farklı adreslerde faaliyet gösteriyorlar?





Acaba hissedarları kim? BAM ile BAMAŞ’ın hissedarları aynı mı, yoksa farklı farklı isimler mi var? Tanıdık simalar var mı dersiniz?





Dün de yazdım, üretimi Bayram Patır yapıyor. Hammadde, bez ve süngeri Boydak Holding’in ilgili şirketi veriyor. Bayram Patır da ekibiyle birlikte gerek mobilya takımı gerekse baza kasalarını, yani iskeletini yapıyor.





TİCARETİN NASIL YAPILDIĞINA DAİR HER ŞEY AYAN BEYAN ORTADA





Sonra da üretilen mal BAMAŞ üzerinden Boydak Holding’e fatura ediliyor. Parayı BAMAŞ alıyor ve sonra Bayram Patır’a ve Volkan Alçı’ya aralarında anlaştıkları şekilde ödeme yapılıyor.





Yani üretim Bayram Patır’dan, sermaye Boydak CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in “her şeyine kefil olduğunu” söylediği (Garanti Barter) Birbey Ergün’den.





CEO ise Mustafa Ceyhan. Yani işi koordine eden Mustafa Ceyhan. Her şey bu kadar ayan beyan ortada.





ERTEKİN'İ ZİYARETTEN SONRA BAMAŞ, KAYSERİ PİYASASINA GİRİVERDİ!





“Garanti Berter’in sahibi benim İstanbul’dan tanıdığım, kendisine güvendiğim, her konuda da kefil olabileceğim bir arkadaş. Boydak Holding’e geldiğimde beni ziyaret ettiler. Ben de onlara eğer Kayseri’de iş yapmak istiyorsanız sıfırdan bir düzen kurmanız çok zor. Burada sıkıntı içinde olan herhangi birileriyle gidip iş birliği yaparsanız elimden geldiği kadar yardımcı olurum dedim.” diyen Boydak CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in BAMAŞ’ı Kayseri piyasasına nasıl soktuğu ortaya çıktı.





Bizzat kendi söylüyor. Kayseri’ye gelip kendisini ziyaret ettiklerinde, “Benimle iş yapmak istiyorsanız, sıfırdan bir düzen kurmanız çok zor. Burada sıkıntı içinde olan herhangi biriyle gidip işbirliği yaparsanız elimden geldiği kadar yardımcı olurum.” diyor.





Allah var, olmuş da!





GARANTİ BARTER, ERTEKİN'İN GENEL MÜDÜR OLDUĞU BOYDAK'A FATURA KESİYOR





Adamlar Kayseri’de zorda olan bir firmayı bulmuşlar! Onlarla bir ortaklığa girmişler! Resmiyette var mı, yok mu? bilmiyorum. Ama Bayram Patır üretiyor, Sayın Ertekin’in “her şeyine kefil olduğum” dediği Birbey Ergün de Boydak Holding’e fatura kesip parasını alıyor.





Allah var iyi de iş yapıyorlar. Eee Birbey Ergün nasıl Kayseri piyasasına ve oradan da Boydak Holding’e iş vermeye başlamış?





"ERTEKİN'İN YÖNLENDİRMESİ İLE İŞ ALMIŞLAR"





Birbey Ergün ve beraberindekiler kimseyi tanımadan etmeden kalkıp Kayseri’ye doğrudan doğruya gelip, Boydak Holding’in kapısını çalıp, “Selamünaleyküm, size iş yapmak istiyoruz!” diye kapılarını çalmışlar da, “Aman ne iyi yaptınız da taa İstanbullardan kalkıp geldiniz, biz de bize yana yana iş yapacak firma arıyorduk! Hoşgeldiniz, beş gittiniz!” diye kafadan iş siparişi mi verdiler? Yok!





Doğrudan doğruya Boydak Holding’in CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in yol göstermesiyle iş almışlar.





Kendileri diyor ya, “Boydak Holding’e geldiğimde beni ziyaret ettiler. Bende onlara eğer Kayseri’de iş yapmak istiyorsanız sıfırdan bir düzen kurmanız çok zor. Burada sıkıntı içinde olan herhangi birileriyle gidip iş birliği yaparsanız elimden geldiği kadar yardımcı olurum dedim.” diye.





"İSTİFA EDECEK MİSİNİZ, YOKSA SÖZÜNÜZÜ YİYİP OTURACAK MISINIZ?"





Hani o yedi televizyon 10 radyo ya parayla yaptırdığın canlı yayında, “Açın o 3 genel müdüre sorun, yetinmeyin 27 tane genel müdür daha var deyin ki bu CEO size tarihinde 1 kere şu malı da şuradan alın dedi mi? Açın yarın sorun 30 tane genel müdür var 1 tanesi eğer derse ki ‘CEO bizi aradı bu malı da şu adamdan alacaksınız dedi’. Ya da bir tanesi derse ki ‘biz bir hizmeti 10 liraya alıyorduk bir firma yolladı bize 10 liraya aldırtırdı derse ben yarın istifa ediyorum.” diye.





Şimdi soruyorum: Yarın istifa etmeye hazır mısınız Sayın Ertekin?





Sözünüzün arkasında durup cidden istifa edecek misiniz, yoksa sözünüzü yiyip oturacak mısınız?





"GENEL KURUL KARARI ALINMADAN HALKA ARZA GIDILEMEZ”





Boydak Holding’in eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Boydak, İstikbal Mobilya’da halka arza gidileceğine dair açıklamalardan sonra önceki gün şahsi hesabından paylaştığı Twitter mesajında, “Şirketlerin halka arz kararları hissedarları direk ilgilendiren bir konudur, genel kurul kararı gerektirir ve nitelikli çoğunluk gerektirir. 4 yıldır genel kurulu yapılmayan yerde, güya elinde ki yüzde 50 hisse ile İstikbal halka arz edilecek.” dedi.





Bakalım Mustafa Boydak’ın bu uyarısı dikkate alınacak mı?



