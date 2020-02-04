Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs şakası yolcu uçağını geri çevirdi /04 Şubat 2020 22:49

Koronavirüs şakası yolcu uçağını geri çevirdi

Yolculardan birisinin virüs taşıdığı yönünde şaka yapması üzerine havada bulunan yolcu uçağı geri döndürülmek durumunda kaldı.

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Jamaika'ya seyahat eden Kanadalı hava yolu şirketi Westjet'e ait bir uçak, yolcularından birinin yeni tip koronavirüs taşıdığına dair yaptığı şaka nedeniyle yolun yarısından geri dönmek zorunda kaldı.

Euronews Türkçe'den Gizem Sade'nin haberine göre Westjet sözcüsü Morgan Bell salı günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın Toronto kentinden Jamaika'nın Montego Bay kentine gitmek üzere hareket eden uçağın, "sıkıntı çıkaran" bir yolcunun varlığı nedeniyle yarı yoldan Toronta'ya döndüğünü söyledi.

243 yolcu taşıyan uçağın kalkışından iki saat sonra ayağa kalkan bir yolcunun "yakın zamanda Çin'e seyahat ettiğini ve koronavirüse yakalandığını" söylediği bildirildi.

Uçuş ekibinin maske ve eldiven verdiği yolcuyu daha sonra uçağın arka kısmına aldığı belirtildi.

Şirketin sözcüsü, "Mürettebatımız tedbir olarak, koronovirüs hakkında asılsız bir iddiada bulunan yolcunun izolasyonu da dahil, uçakta bulaşıcı hastalıklara ilişkin bütün protokolleri yerine getirdi" şeklinde konuştu.

Uçaktaki diğer yolculardan biri olan Julie-Anne Broderick, "Adamın bunun komik bir şaka olduğunu düşündüğünü tahmin ediyorum, ancak gerçekten garipti. Hepimiz çok sinirlendik, 240 kişiyi yerinden etmek... Bu çok bencilce" şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte seyahat eden bir yolcu ise, "Bir tatil günümüzü kaybettik" diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

Peel bölge polisi, 29 yaşındaki kişinin uçaktan indikten sonra gözaltına alındığını açıkladı. Radio Kanada'ya göre şüpheli 9 Mart'ta mahkemeye çıkacak.

Çinli yetkililere göre aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (nCoV-2019) 20 kadar ülkede toplamda 20 binden fazla insana bulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 425'i aştı.
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