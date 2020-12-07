Kraliçe'ye rest!

Küresel internet televizyon ağı Netflix, 2'nci Dünya Savaşı öncesinden başlayıp modern tarihteki olayların İngiliz kraliyet ailesinin gözünden anlatan "The Crown/Taç" isimli diziye "kurgu uyarısı" koyma talebini reddetti.





Netflix’ten yapılan açıklamada, “The Crown'u her zaman bir drama olarak sunduk ve üyelerimizin bunun genel olarak tarihsel olaylara dayanan bir kurgu çalışması olduğunu anladığına inancımız tam. Sonuç olarak, kurmaca olduğuna dair uyarı koyma planımız yok ve buna gerek görmüyoruz.” denildi.





ELEŞTİRİLER NASIL BAŞLAMIŞTI





Netflix seyircisinin beğenisini kazanan "The Crown" isimli dizi 4'üncü sezonda kıdemli kraliyet ailesi mensuplarının Prenses Diana'ya soğuk ve acımasızca davrandığını gösteren sahneleri ile tartışmaların merkezine yerleşti.





İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinde köşe yazarı Simon Jenkins, dizinin 4'üncü sezonunu "uydurma ve hakaret içeriyor" şeklinde eleştirmişti.