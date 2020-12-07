Samanyolu Haber /Kültür / Kraliçe'ye rest! /07 Aralık 2020 11:42

Kraliçe'ye rest!

Küresel internet televizyon ağı Netflix, İngiltere'de kraliyet ailesinin "The Crown" dizisinin kurmaca olduğuna dair talebi üzerine herhangi bir uyarı yayımlamayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Küresel internet televizyon ağı Netflix, 2'nci Dünya Savaşı öncesinden başlayıp modern tarihteki olayların İngiliz kraliyet ailesinin gözünden anlatan "The Crown/Taç" isimli diziye "kurgu uyarısı" koyma talebini reddetti. 

Netflix’ten yapılan açıklamada, “The Crown'u her zaman bir drama olarak sunduk ve üyelerimizin bunun genel olarak tarihsel olaylara dayanan bir kurgu çalışması olduğunu anladığına inancımız tam. Sonuç olarak, kurmaca olduğuna dair uyarı koyma planımız yok ve buna gerek görmüyoruz.” denildi.

ELEŞTİRİLER NASIL BAŞLAMIŞTI

Netflix seyircisinin beğenisini kazanan "The Crown" isimli dizi 4'üncü sezonda kıdemli kraliyet ailesi mensuplarının Prenses Diana'ya soğuk ve acımasızca davrandığını gösteren sahneleri ile tartışmaların merkezine yerleşti. 

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinde köşe yazarı Simon Jenkins, dizinin 4'üncü sezonunu "uydurma ve hakaret içeriyor" şeklinde eleştirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kraliçe'ye rest! Sonraki Haber >>

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:21:14