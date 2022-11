Lary T Bird Niye Hala Mavi?

KADİR GÜRCAN





Kaç zamandır pazarlığı devam eden sosyal paylaşım sitesi Twitter’in yeni patronu artık Elon Musk. Milyarlık şirketin el değiştirme sürecinde Musk, site ile alakalı radikal değişiklikler yapacağını da duyurmuştu. Dediğini yapmaya başladı. Daha ilk günden en tepedeki yöneticiyi değiştirdi. Şirketin yeni sahibi “Who is the Boss?” sorusunun kafaları kurcalamasına müsade etmeyecek. Bu konuda dilediği gibi hareket etmesine mani olabilecek bir şey yok. Tepe isim o!





Şimdiye kadar ücretsiz olan site, Musk’ın ilk teşebbüsü geri tepse de 44 milyarlık yatırımı hayrat ya da sebil olarak devam ettirmeyeceği anlaşılıyor. Daha ilk haftadan 1,3 milyon kullanıcı kaybetti, ama bu öngörülebilen bir kayıptır ve aylık 330 milyon kullanıcı girişine ulaşan paylaşım sitesi bu kadar kan kaybına uzun yıllar dayanabilir.





Musk’ın Twitter’i ücretliye çevirme gerekçesi kar etmeyi seven her iş adamı kadar net; “Masraflarını çıkarması lazım! Öyle değil mi?” Herkesi şaşırtacak icraatlar ortaya koyma konusundan, dünyanın en zengin adamına kim ne diyebilir ki?





ABD’deki yarı dönem seçimleri birçok kimse için sürpriz oldu. Demokratların ağır bir yenilgi alacağı yönündeki tahminler tutmadı. Son yetmiş yılın en yüksek enflasyon rakamlarını gören Amerikan Halkı 2024 seçimleri için aday olmaya hazırlanan Trump ve partisi Cumhuriyetçi kanadın beklediği Red Wave, kırmızı dalgayı, Red Disaster, kızıl felakete çevirdi. Seçim tablosunun kırmızıya dönüşmesini bekleyenler, kızıla dönen tek şeyin Trump’ın turuncu yüzü olduğunu söyleyip katıla katıla gülüşüyorlar.





8 Kasım’da, seçimin devam ettiği saatlerde Trump, “Bugün muhteşem bir gün olacak” demekle kalmadı, garanti gördüğü zaferin şımarıklık ve sarhoşluğu ile “15 Kasım’da önemli bir karar açıklayacağım!” deyiverdi. Seçim sonuçları geldiğinde ise “Garip bir geceydi!” demekle yetindi. Bakalım 15 Kasım’da ne yapacak?





Hemen hemen her gün popüler konularda görüş beyan eden Musk, seçime birkaç gün kala Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler’e oy verilmesini tavsiye ederek, kendi oyunun rengini belirledi. Z generation’un en önemli idolllerinden biri sayılan, Mars kolonisinin ilk kaptanı Musk’ın, Cumhuriyetçi fosiller arasında yer araması oldukça ilginç. Oysa ki, Steve Jobs, Jeff Bezos gibi başarı hikayeleri yeni nesiller için ilham kaynağı olan birkaç insandan biri. Ne yani, Mars’a gidecek ilk rokete, Trump, Putin, Mitch McConnell, Lindsey Graham ya da Marjorie Green ile mi dolduracak dersiniz? Shame on you Elon! 6 Ocak 2021 Kongre Baskını’nın ardından Twitter’daki hesabı dondurulan Eski Başkan Trump’ın, şirketin yeni sahibi Musk tarafından hesabının aktif hale getirilmesi de artık sürpriz olmaz. Yarı dönem seçimlerinde hayal kırıklığı yaşayan Cumhuriyetçiler’in Musk gibi popüler birinin desteğine hiç olmadığı kadar ihtiyaçları var.





Elon Musk, sıradışı kabiliyetlerini nakde dönüştürebilen ender insanlardan biri. Eskiden olduğu gibi, icadlarının meyvelerini yiyemeden ölen talihsiz dahiler gibi değil. Çok çalışkan ve üretken. Birçok devletin başaramayacağı ağır bütçeli yatırımların altına girmekten çekinmiyor ve başarılı oluyor. Halihazırda dünyanın en prestijli birkaç şirketinin tek söz sahibi. NASA’nın bütçe ayıramadığı konularda Musk gayet futursuz. Rus-Ukrayna krizinin başladığı günlerden itibaren kendine ait uydulardan Ukrayna halkına internet imkânı sunan Musk, şirket giderlerini Pentegon’a fatura etti. Birkaç hafta önce, eğer ödemeler yapılmazsa internet sağlamayı durducağına dair bir ültimatom bile vermişti. Uyduların da masrafını çıkarması lazım değil mi? Uydu dediğiniz şeyler su yakmıyor ya! Twitter tiryakileri şimdiden kendilerini hazırlasalar iyi olur.





Genç milyarder Musk’ın şirket yönetimindeki pervasızlık ve atılganlığın benzerini devlet idaresinde görememesi Biden ve Demokratlar ile ters düşmesine sebep oldu. Demokratik ortamdaki güçler dağılımının oluşturduğu bürokratik hiyerarşi, oligark eğilimli zenginlerin hoşuna gitmiyor. Despot ve zorba idarelerin korunma kalkanı içinde la-yüs’el ve ayrıcalıklı davranan zenginler için demokrasi pek popüler değil. Demokrasi dediğimiz aygıt, vergisini veren sıradan vatandaşı bu tür oligark ve zorbalardan kurtarmak için önü açık bir tecrübe. Oligark zorbalığı, demokrasinin beşiği kabul edilen ABD’de bile hala kendini hissettiriyorsa, Rusya, Türkiye ve benzeri dikta rejimlerde neler yapmaz? Elon Musk’ın, dört yıl boyunca şirket işleyişi ile devlet işleyisini bir türlü ayırdedemeyen Trump’a yakın ruh benzerliğine şaşırmayalım. Yarı dönem seçimlerinde şirket ve devlet idaresinin ayrı olması gerektiğini sıradan bir ABD seçmeni anlarken, dahi Musk’ın bu noktayı ıskalaması da ilginç!





Twitter’in el değiştirmesi ile ABD’nin yarı dönem seçimleri aynı haftaya rastladığı için Elon Musk biraz hazırlıksız yakalandı. Seçime birkaç gün kala açıkladığı Cumhuriyetçi eğilimi beklenen tesiri göstermedi. Red Wave onun için de kızıl felakete dönüşüverdi. Onun yerine olsam, inat bu deyip, eski Başkan Trump’ın hesabını aktif etmekle kalmam, Twitter’in logosu olan mavi kuşu (Lary T Bird) bugün itibariyle kırmızıya çevirirdim. Aksi halde bu hali ile Demokratlar’ın rengi olan maviye destek vermiş olacak. Hey Elon, istersen bir düşün!





Ha bu arada, ABD yarı dönem seçimlerinde hayal kırıklığı yaşayan “Bizdeki Saray Beslemeleri ne halde?” diye merak ediyorsunuzdur. Çok ilginç, bütün Saray Mahallesi Demokratlar’ın kaybedeceğine yatırım yaptıkları için, seçim sonrası gelişmelerde ağızlarını bıçak açmadı ve internet sitelerinde konuyu es geçtiler. Neymiş, “Demokratlar da kazanmadı, Cumhuriyetçiler de!” Peki kim kazandı? Cevapları hazır; “Derin Devlet!” Medya ve Basın Etiği Sözlüğü, bu ruh haletini, yalakalık, omurgasızlık ya da Saray Soytarılığı olarak tarif ediyor. İnanmıyorsanız, bir de siz bakın!