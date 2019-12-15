Samanyolu Haber /Dünya / Merkel 'tehlike' dedi: Ülkede iş var ama yeterli işçimiz yok! /15 Aralık 2019 11:25

Merkel 'tehlike' dedi: Ülkede iş var ama yeterli işçimiz yok!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, şirketlerin nitelikli iş gücü istihdamında sorun yaşadığını belirterek, yeterince kalifiye işçi bulunamaması durumunda şirketlerin Almanya'dan ayrılabileceği uyarısı yaptı.

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Merkel, dün yayınlanan haftalık video mesajında, ülkede her sektörde yeterince kalifiye işçinin bulunmadığına dikkat çekti.

Almanya'da 15 yıl önce 5 milyon işsizin bulunduğunu hatırlatan Merkel, bugün ise şirketlerin nitelikli iş gücü istihdamında sorun yaşadığını söyledi.

Merkel, bu sorunun akademik alanda da yaşandığını vurgulayarak, "Birçok esnaf ve şirket acil olarak kalifiye işçi arıyor. Bu yüzden kalifiye işçiler için çaba sarf etmemiz gerek. Aksi takdirde şirketler başka yere gitmek zorunda kalır. Bunu elbette istemeyiz." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 2,5 milyon kişinin Almanya'da çalışmasından memnuniyet duyduklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirten Merkel, AB dışındaki ülkelerden gelebilecek kalifiye işçiler için de çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Merkel, kalifiye işgücü açığını kapatmak amacıyla "Alman iş piyasasına yönelik göçü düzenlemeyi hedefleyen" Mart 2020'de yürürlüğe girecek yasanın, konunun hukuki zeminini hazırladığını kaydetti.

Almanya Başbakanı Merkel, bunun için pazartesi günü şirketler, sendikalar ve ilgili bakanlıkların katılacağı bir zirvenin düzenleneceğini sözlerine ekledi.
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