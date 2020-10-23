Nefesler tutuldu, büyük gün yarın!

SAMANYOLUHABER- Dünyanın farklı ülkelerinden gençleri aynı sahnede buluşturan Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin 18'incisi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle bu sene internet üzerinden gerçekleştirilecek.





Gençlerin heyecanla beklediği buluşma YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram gibi online platformlar üzerinden yayınlanacak.





DÜNYANIN RENKLERİ ZULÜM VE BASKIYA DİKKATİ ÇEKECEK





18'inci IFLC'de küresel salgını da kapsayacak şekilde insan hayatına vurgu yapılacak. "Dostluk Diyalog ve Kardeşlik" temalı çalışmaların yanı sıra göçmen ve mültecilerin yaşadığı bazı zorlukları sahneye taşınacak.





"Dünyanın renkleri" diye nitelenen farklı ülkelerden onlarca öğrenci salgın sebebiyle morallerin çöktüğü bir dönemde barış ve umut mesajları verecek.





Türkiye’de yaşadıkları zulüm sebebiyle vatanlarını terk etmek mecburiyetinde kalan insanların göç yolunda neler yaşadıkları da anlatılacak.





Aylardır süren hazırlık çalışmalarının sonuna doğru gelinirken, öğrenciler IFLC tarihinde ilk defa online platformlarda sanat severlerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor.





Yaklaşık 2 saat 10 dakika sürmesi beklenen programda 40 ülkeden 200’e yakın öğrenci bütün hünerlerini sergileme fırsatı yakalayacak. IFLC'ye katılacak öğrencilerin karantina günlerinde bile hazırlıklarına ara vermedeği kaydedildi.





ALMAN MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK MESAJLARI





Programa Almanya federal milletvekillerinden Gisela Manderla, Thomas Hitschler, Karl Heinz Brunner, Ulla Schmidt, Michaela Noll ve Martin Patzelt’in tebrik ve destek mesajları gönderdiği ifade edildi.





Etkinliği sanat severlerin yakından tanıdığı Amerikalı ünlü aktör ve son olarak Prime Video’da (Amazon) gösterime giren "Hunters" isimli dizisi ile Netflix’te gösterilen "The Blacklist" dizisinde oynadığı rol ile tanınan Bill Timoney sunacak.





ÜNLÜ AKTÖRDEN DESTEK MESAJI





2012 Eurovision şarkı yarışmasında Rusya’yı temsil eden Buranovski ninelerde (Babuşka) katılacak. Rus nineler sempatik hareketleri ile insanların büyük ilgisini topluyor. Ayrıca Rocky IV filminde Ivan Drago rolü ile tanınan ünlü İsveçli aktör Dolph Lundgren geceye bir mesaj gönderdi.





Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Beyaz Rusya’ya, Endonezya’dan Kenya’ya kadar dünyanın dört bir tarafından gençler, kendi dillerinde ve Türkçe performanslar sergileyecek.





Romanya ve Kenya’dan folklor grupları, halk danslarını sunacak. Programda Türkçe rap şarkıların yanı sıra Almanca rap şarkıları da yer alacak. Yayın sırasında Türkçe, Almanca altyazı desteği verileceği ifade edildi.





IFLC İLE GELEN BAŞARI HİKÂYELERİ







18 yıllık mazisi olan IFLC ile başarıdan başarıya koşan gençlerin hikayelerine de yer verecek. Etkinliğe Belarus’tan katılan Angelina, uzun süredir hummalı bir çalışma yaptıklarını söyledi.





İlk defa programın online olacağı için ayrıca heyecan duyduklarını belirten Angelina, “Salon gösterilerine aylar öncesinden başlardık. Online hazırlıkları içinde aylar öncesinden başladık. Covid-19 sebebiyle bazı çalışmalarımızı ertelemiştik. Ancak bugün bütün çalışmalarımız hazır. Diğer arkadaşlarımın gösterdiği performansı izlemek için heyecan içinde bekliyorum.” dedi.





Belarus’tan katılan bir diğer yetenekli öğrenci Stefania “Programın ilk olarak online olduğunu duyunca bu sefer daha hızlı hazırlanabileceğimizi düşündüm. Ancak hiç öyle olmuyormuş. Özellikle Covid-19 sebebiyle zaman zaman bazı kısıtlamalara maruz kaldık. Sonunda başarılı bir şekilde çalışmalarımızı tamamladık.” şeklinde duygularını dile getirdi.





BARACK OBAMA'DAN MARTIN SCHULZ'A KADAR PEK ÇOK LİDER TAKDİR ETTİ





IFLC dönemin ABD Başkanı Barack Obama, dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, dönemin AB Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve dönemin Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove gibi çok sayıda dünya lideri ile uluslararası kurumdan methiye almıştı.





24 Ekim Cumartesi günü New York saati ile 14:00’te, Avrupa saati ile 20:00’de ve Türkiye saati ile 21:00’de, İngiltere saati ile 19.00’da yayınlanacak gösteri IFLC’nin YouTube kanalından seyredilebilecek.





IFLC resmi YouTube kanalından yayınlanacak olan etkinliği kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.



