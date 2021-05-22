O kafenin sahibi tanıdık çıktı

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, 2019 yılında Ersun Yanal'ın damadı ve kızı tarafından açılan kafenin bağlı bulunduğu şirket daha sonra başka bir isme devredildi. Ancak Social Lounge adlı mekan Ersun Yanal'ın kızı ve damadı tarafından işletiliyor.







Peker, yayınladığı bir videoda gazeteci Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla kendisinin arasını bulmak için çabaladığını ileri sürdü. Peker'in bu iddiasına Hadi Özışık "Arabulucuk yaptıysam namussuzum, şerefsizim, alçağım" diyerek yanıt vermişti. Özışık'ın bu yanıtının ardından Sedat Peker, Hadi Özışık'la yaptığı iki görüntülü konuşmayı yayımlamıştı.





Mekanın resmi kurucusu Yanal'ın damadı





Peker'in kaydını yayınladığı ve 6 gün önce yapıldığı anlaşılan görüntülü konuşmada, Hadi Özışık'ın bir kafede olduğu anlaşılıyor.





Tüm mekanların kapalı olması gereken 17 günlük tam kapanma sırasında Hadi Özışık'ın gittiği ve çalışmaya devam ettiği anlaşılan İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki kafe, spor camiasının yakından tanıdığı bir isim ve ailesi tarafından 2019 yılında açıldı.





Kafe, şu anda Antalyaspor'un başında bulunan ve 2013 - 2014 sezonu ile 2018 - 2019, 2019 - 2020 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal'ın damadı Enver Özkaynak tarafından kurulan SL Restaurant ve Kafeterya İşletmeciliği adlı şirket bünyesinde açıldı.





Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bilgilere göre, şirket 2019 yılının mart ayında başka bir isme devredildi. Ancak mekan halen Ersun Yanal'ın kızı Femin Yanal ve damadı Enver Özkaynak tarafından işletiliyor.





Social Lounge mekan, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönem kulubün başkanı Ali Koç ve futbol takımının oyuncularını da bir kahvaltıda ağırlamıştı.







Futbol takımının ve Ali Koç'un katıldığı kahvaltı, 2019 yılının nisan ayında organize edilmişti. Mekanın bulunduğu şirket 2019 yılının mart ayında devredilmiş görünse de, basına yansıyan kahvaltı organizasyonu için "Yanal'ın kızının mekanında moral buluşması" başlıkları atılmıştı.





O dönem yayınlanan haberlerde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Ersun Yanal'ın kızı ve damadının birlikte çektirdikleri fotoğraf da paylaşılmıştı.





Pandemi yasaklarını tanımıyorlar





Edinilen bilgilere göre, 2019 yılında açılan mekan, pandemi yasaklarına aldırış etmeden müşterilerine servis yapıyor.





Mekanın müdavimleri, Social Lounge'ın pandeminin başından beri yasakları delerek çalışmaya devam ettiğini belirtiyor.





Tam kapanma döneminde bile müşterilerini Social Lounge, Sedat Peker ile Hadi Özışık görüşmesiyle gündeme gelmiş oldu.





Ersun Yanal: Videonun benimle ilgisi yok





Konuyla ilgili Antalyaspor Medya Sorumlusu Murat Özgen aracılığıyla ulaşılan teknik direktör Ersun Yanal, "Çekilen videonun benimle bir ilgisi yok" demekle yetindi. Yanal, mekanla ilgili sorulara ise yanıt vermedi.







