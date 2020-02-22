Ömer Faruk Kavurmacı'ya tahliye

SAMANYOLUHABER- Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı'nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.





Ömer Faruk Kavurmacı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avında 2016 yılı eylül ayında tutuklanmıştı.





Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Konfederasyonu (TUSKON) Davası'nın tek tutuklu sanığı olan Kavurmacı 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edildi.





Mahkeme Kavurmacı’nın şirketleri üzerindeki kayyımın devamına karar verdi.







İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dün sabah saatlerinde başlayan duruşmada tutuklu Ömer Faruk Kavurmacı ile tutuksuz yargılanan babası Mustafa Şevki Kavurmacı'nın esasa dair mütalaaya karşı savunmaları alındı.





7 YIL HAPİS CEZASINI 10 YIL 6 AYA ÇIKARIP İNDİRİP YAPTILAR!





Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Ömer Faruk Kavurmacı'yı 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezayı önce 10 yıl 6 aya yükselten heyet, Kavurmacı'nın mahkeme safahatında tutum ve davranışlarını indirim sebebi sayarak cezasını 8 yıl 9 aya düşürdü.





Heyet, Kavurmacı'ya verilen ceza miktarına göre tutuklu kaldığı 3,5 yıllık süre, ortağı olduğu şirketlerdeki hisselerinin müsaderesine karar verilmiş olması, anılan şirketlerin halen kayyım yönetiminde bulunması, mevcut infaz rejimi, dosyanın istinaf ve temyiz süreci ile dosyaya yansıyan sağlık sorunlarını da nazara alarak tahliyesine karar verdi.





Kavurmacı hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.





Mahkeme Mustafa Şevki Kavurmacı hakkında önce 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Akabinde cezayı 11 yıl 3 aya yükseltti.





AKP'nin Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avında 1,1 milyon kişi hakkında soruşturma açıldı. AKP'nin proje mahkemeleri 81 yaşındaki hayırsever işadamı Mustafa Şevki Kavurmacı'yı tek delil bulunmadığı hâlde "terörist" olmakla itham etti.





Daha sonra mahkeme safahatındaki davranışlarını dikkate alarak 9 yıl 4 ay 15 güne indirirken, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.





Mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan Ahmet Said Kavurmacı'nın dosyasının ayrılarak, yargılamasının ayrı bir dosya numarası üzerinden yapılmasını kararlaştırdı.





ŞİRKETLER VE DİĞER MAL VARLIKLARI HAKKINDA MÜSADERE KARARI!





Heyet, Kavurmacı ailesine ait olan ve kayyım olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) atandığı Aymerkez Mağazacılık, PLS Marka Pazarlama, Aydınlı Moda Tekstil, Aydınlı Mobilya, PCU Tekstil, UHG Hazır Giyim, Aydınlı İnşaat Turizm, AFK Gayrimenkul, Vizyonlife İnş.,Aydınlı Körfez Emlak Geliştirme, Vizyon İşletme Yönetim, Aydınlı Hazır Giyim şirketlerinin ortak paylarının müsaderesine (el konulmasına) karar verdi.