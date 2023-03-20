Perde arkası ortaya çıktı: Erbakan ve Erdoğan neden anlaşamadı?

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacakları tartışmalarına bugün genel başkanları Fatih Erbakan'ın yaptığı açıklamayla son noktayı koydu. Seçimlere parti olarak katılacaklarını açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kendisinin de Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.







CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Yeniden Refah Partisi'nin bu kararının perde arkasını canlı yayında anlattı. Canova'nın açıkladığı bilgiye göre, Yeniden Refah Partisi AK Parti'nin kabul edebileceğinden fazla vekil talebi oldu ve 20 milletvekili istediği için anlaşma olmadı.





Dicle Canova'nın aktardıkları şu şekilde;







Cuma günü Yeniden Refah Partisi'nde MYK toplanmıştı orada da bir oylama yapıldı, birçok farklı görüş vardı.





İttifak zemininde Türkiye genelinde kendi amblemi ile girmek, ittifak içinde bazı illerde aday çıkarmak bazı illerde AK Parti listelerinden girmek gibi önerilerde bulunanlar da oldu.





Kendi seçmen tabanımız AK Parti'ye de tepkili biz tamamen ayrı girelim diyenler de oldu.





MYK sonrası hava olumluydu, ancak pazar günü iki taraf arasındaki görüşmelerde pürüzler yaşandığı konuşuluyor.





Yeniden Refah Partisi'nin bazı talepleri AK Parti cephesinde sıcak karşılanmadı deniyor, AK Parti'nin kabul edebileceğinden fazla büyük talepler olduğu konuşuluyor, ki edindiğim bilgilere göre Yeniden Refah Partisi seçilebilecek yerden 20 milletvekili talep ettiği için görüşmeler olumsuz sonuçlandı.





Mevcut sistemde yüzde 7 alan bir siyasi partinin 25 milletvekili çıkardığı göz önüne alınırsa, halen anketlerde oy oranı yüzde 1, 5 en fazla 2 görünen Yeniden Refah Partisi'nin 20 vekil talep etmesi fazla bulundu.





Dolayısıyla "taraflar genel olarak anlayış birliği içindeyken teknik meseleler pürüz haline geldi ve aşılamadı" deniyor.





Mesele açıklanan YRP'nin açıkladığı prensipler listesi miydi? soruları da gündeme gelebilir, ama buna her iki taraf da "prensipler üzerinden konuşulur tartışılır" diyordu.





6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu üzerinden tartışmalar yaşandı, ancak asıl meselenin bunlar olmadığı YRP'nin milletvekili talebini yüksek tutması üzerine el sıkışılmadığı vurgulanıyor.





Netice itibariyle Yeniden Refah ayrı girecek.





Peki bu seçime nasıl etki eder?





Aslında ittifak görüşmeleri öncesinde de konuşulan şuydu ; Saadet Partisi'nden kopan oylar ile AK Partiye kızgın kesimin oylarını alabilecek olan Yeniden Refah Partisi seçime ayrı girerse Cumhur İttifakı açısından en azından kendisine kızgın seçmenin oyunun Millet İttifakı'na Saadet Partisi aracılığı ile kaymasını önler yaklaşımı vardı.





Dolayısıyla şimdi iki ittifaktan hangisi daha çok etkilenir diye bakıldığında Cumhur İttifakı'nın lehine olabileceği yönünde yapılan yorumlar da var.









"PARTİ KURULLARIMIZ ÖYLE UYGUN GÖRDÜ"

Diğer yandan Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, YSK'ye giderek cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.



'Mücahit Erbakan' sloganları eşliğinde YSK çıkışında karşılanan Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılım göstermemelerini yönelik olarak "Zamanı gelince açıklarız. Parti kurullarımız öyle uygun gördü" dedi.

'İKİNCİ TURA KALIRSA İSTİŞARELERİMİZİ YAPARIZ' Seçimin ikinci tura kalması durumunda atılacak adımı sorulan Erbakan, İkinci tura kalırsa konuşulacak konular, istişarelerimizi ederiz” yanıtını verdi. Cumhur İttifakı’na katılmama kararına dair ise Erbakan, “Zamanı gelince açıklarız. Parti kurullarımız öyle uygun gördü” diye konuştu.









