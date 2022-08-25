'Psikolojik eşik' aşıldı: İşte Erdoğan'ı panikleten anketler

2018'de düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 42,6'sını alarak sandıktan birinci çıkan AKP, şimdilerde yüzde 30 dolaylarında ölçülüyor. Bu oran, siyaset bilimciler tarafından iktidar partisi için 'psikolojik eşik' olarak adlandırılıyor.



ORC: AKP'NİN OY ORANI YÜZDE 27,3





AKSOY: NÜFUSUN YÜZDE 70'TEN FAZLASI EN AZ BİR KERE AKP'YE OY VERMİŞ, GELDİĞİ YER YÜZDE 29'

'LİDER PARTİLERİ GENELDE İLK KAYIPTAN SONRA ÇÖZÜLMEYE GİDER'

MAK: AKP SEKİZ AYDIR YÜZDE 30'U GEÇEMİYOR'

ASAL: CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'NİN ALTINDA

KÖMÜRCÜ: AKP'YLE CHP BAŞA BAŞ

Yöneylem Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Derya Kömürcü: "Bizim anketimizde kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra CHP'nin rakamı 29.4, AKP 29.6, yani ikisinin arasında binde 2'lik yani araştırmanın hata payının çok altında binde 2'lik bir fark var, İYİ Parti ise 14.9."





PÖSTEKİ: CİDDİ SORUN YAŞAMAKTALAR

ALF: CHP, BİRİNCİ PARTİ





PİAR: AKP, İKİNCİ SIRADA





15 Ağustos 2022: Piar Araştırma şirketi de CHP'yi birinci parti olarak tespit etti. Ana muhalefet partisi yüzde 28,5'le ilk sırada yer alırken, onu yüzde 28,1'le AKP takip izledi.









Gerçek Gündem'in anket şirketlerinin verilerini derleyerek verdiğigöre, Kamuoyu araştırma şirketleri, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Birçok ankette AKP ve ittifak ortağı MHP'ye seçmen desteğinin eridiği gözlenirken, bunun en büyük sebeplerinden birinin 'ekonomik kriz' olduğu ifade ediliyor.Söz konusu sonuçlar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kurmaylarını geçtiğimiz günlerde 'olağanüstü' toplamaya itti. Günlük programda yer almayan bu toplantıdan katılımcıların son anda haberdar olduğu biliniyor.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında anketlerin Erdoğan'ı paniğe sevk ettiği görüşünü dile getirdi:"Beyefendi bir panikte. Paldır küldür 'Toplayın bakalım bir seçimleri konuşalım' dedi. Çünkü dün sonuçlarını hepimizin gördüğü o anket çıktı. Anketi görmüş, 'Çağırın, Naci Hoca da gelsin, eskisi de gelsin, yenisi de gelsin. Strateji konuşacağız'. Önceden planlı değil, şehir dışında olup gelemeyenler var. Kravatını yolda bağlayıp geldi millet AK Parti binasına. Anketteki o büyük kopuştan rahatsız. Hep 'Siz bunları geri çekersiniz' diyordu. Kararsızlar dağılıyor ve AK Parti'ye dönen mönen yok."Peki 'olağanüstü' toplantıya neden olan sonuçlar neydi? Yalnızca son 10 günde açıklanan anketler yeniden eskiye şöyle:24 Ağustos 2022: Bir dönem iktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma, 8-22 Ağustos tarihleri arasında, 51 ilde 5 bin 310 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı 'Siyasal Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 27,3 olarak belirlendi. "CHP'ye oy veririm" diyenlerin oranıysa yüzde 25,1.23 Ağustos 2022: Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, Birgün TV'de iktidar partisinin kemik oyundan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına dair birçok konudaki verileri"AKP'nin son gelip dayandığı yüzde 30 sınırı vardı. Şimdi o oran yüzde 29’a gelmiş durumda. Diğer bulgu CHP’yle aralarındaki fark yüzde 0,5-0,7 gibi farklarla karşımıza çıkıyor. Yani yüzde 1 bile değil. Az farkla AKP önde. Ama daha doğru okumayla başa baş diyebiliriz.Nüfusun yüzde 70’den fazlası en az bir kere AKP’ye oy vermiş. Geldiği yer yüzde 29. Aradaki yüzde 41’in her geçen gün dönme ihtimali ortadan kalktı. Bugün iktidar daha fazla gerilimle, kredi dağıtarak bu sorunu çözebileceğini düşünüyor. Çözemez çünkü toplum içine düştüğü yoksullaşma halinin farkında.Geçmişteki kümeleme analizlerimizde AKP'nin kemik oyunu yüzde 25’ler düzeyinde bulurduk. Anlaşılan o ki yüzde 5 düzeyinde eksik kalmış. Yani son oy oranı olan yüzde 29 bana göre AKP'nin kemik seçmeni. Ama kaybettikten sonra büyük ihtimalle çözülecek. Bütün lider partileri genelde ilk kayıptan sonra çözülmeye gider. (...)"22 Ağustos 2022: MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' isimli programda son sekiz ayda yapılan anketlerin hiçbirinde iktidar partisinin yüzde 30'u geçemediğini söyledi:"Bunun en az iki puanının kendini AK Parti içinde kamufule eden HDP'li seçmen olduğunu her defasında vurgulamak durumunda kalıyoruz."20 Ağustos 2022: ASAL Araştırma Şirketi, 26 ilde yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 35.5 oy toplarken, ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8.9 oy aldı.19 Ağustos 2022: ORC ve Yöneylem Araştırma, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye ellerindeki son anketin sonuçlarıyla ilgiliverdi .ORC Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mehmet Pösteki: "Genel seçmen üzerinden değerlendirdiğimizde iktidar partisinin 2018 genel seçimlerinde almış olduğu 42.6'lık bir oy var, bugün baktığımızda bu oy sadece bizim araştırmalarımızda değil birçok araştırma kuruluşunda yüzde 27-28 bandına gerilemiş durumda, kayıp yaklaşık 15 puan. Yine iktidar ortağı MHP'ye baktığımızda 2018 seçimlerinde yüzde 11.1 oy almışlar, bugün yüzde 7'lik baraj sınırı etrafında olduklarını görmekteyiz, ciddi bir sorun yaşamaktalar."18 Ağustos 2022: ALF Araştırma, 41 ilde 7 bin 450 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.Bu ankette birinci parti, yüzde 28,1'le CHP olurken; onu yüzde 27,7'yle AKP takip etti. İYİ Parti yüzde 19,0'la üçüncü sırada yer aldı. HDP yüzde 8,7'yle dördüncü parti konumunda bulunurken, MHP'nin oy oranı yüzde 7,1.