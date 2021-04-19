Rakamlar Erdoğan'ı yalanladı :Yurt dışına göç eden sayısı yüzde 97 arttı

AKP’li belediyeler aracılığıyla ‘gezi’ adı altında yurt dışına insan kaçakçılığı tartışmaları Türkiye’nin gündemine otururken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın artık yurttaşların yurt dışına çıkmak istemediğini iddia etmesi şaşkınlık yarattı. Üstelik araştırmalar da Erdoğan’ın iddiasının aksini söyler nitelikte. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında 330 bin 289 kişi Türkiye’den yurt dışına göç etti. Geniş tanımlı genç işsizliği ise yüzde 43,5 seviyesine yükselirken 18-29 yaş grubunda olup başka ülkenin vatandaşlığı verildiğinde “Evet terk eder giderim” diyenlerin oranı yüzde 64. Yurt dışına göç eden sayısı 2016-2018 arasında yüzde 97 arttı.







AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin üniversite eğitimi, iş bulmak ve tedavi için Avrupa’ya gitmek zorunda kaldığı tablonun kendi iktidarlarıyla tersine döndüğünü iddia etse de, veriler, Türkiye’den göçün katlanarak arttığını ortaya koydu.





Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde önceki gün konuşan Erdoğan, Türkiye’de son yıllarda beyin göçünün arttığını ortaya koyan verileri görmezden gelerek “İnsanlarımız çoğu zaman tedavi, üniversite eğitimi, iş, aş bulmak için Amerika’ya, Avrupa’ya gitmek zorunda kalırdı, hamdolsun bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü” dedi. Ancak ülke gerçeği Erdoğan’ın anlattığı gibi değil. Artan yoksulluk ve işsizlik özellikle ülkenin genç nüfusunu daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamaya itiyor. Son yayımlanan iş gücü istatistiklerine göre ülkede ümidini kaybettiği için iş aramayanların sayısı 1,7 milyona dayandı. Geniş tanımlı genç işsizliği ise yüzde 43,5 seviyesine yükseldi.





YILDA 330 BİN KİŞİ ÜLKEDEN GİTTİ





Birgün’den Mustafa Bildircin’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayandırdığı habere göre 2019’da 330 bin 289 kişi Türkiye’den yurt dışına göç etti. Türkiye’nin en çok göç verdiği yaş grubu 25-29 yaş arası olarak kayıtlara geçti. Türkiye’den 2018 yılında göç edenlerin sayısının ise 323 bin 918 olduğu bildirildi. Türkiye’den 2019 yılında yurt dışına göç eden nüfusun 84 bin 863’ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 245 bin 426’sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Türkiye’den yurt dışına göç eden sayısının 2016-2018 döneminde yüzde 97 arttığını ortaya koydu.





GENÇLER: FIRSAT OLSA BAŞKA ÜLKEDE YAŞARIM





Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık’ın 2020 Eylül’de yayımladığı ‘Gençlik Araştırması’ göç konusundaki tabloyu gözler önüne serdi. 18-29 yaş grubu arasında yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 76’sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. Her iki gençten biri mutlu olmadığını ifade ederken, yüzde 77’si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor.





Katılımcılara sorulan “Bu ülkeyi yönetiyor olsanız öncelikle çözeceğiniz sorun ne olurdu?” sorusuna gençlerin 46,7’si gibi büyük bir oran işsizlik/istihdam sorunu cevabını verirken yüzde 8,8 hayat pahalılığı yüzde 7,6’sı ise adalet cevabını verdi.





“Eğitim veya iş amaçlı bir başka ülkede geçici süreli yaşama fırsatı tanınsa yurt dışına gitmek ister misiniz?” sorusuna gençlerin yüzde 76,2’si “Evet kesinlikle giderim” cevabını verirken, yüzde 14’ü ise “Evet ama ülkemde aynı şartları bulursam gitmem” cevabını verdi.





Kalıcı olarak bir başka ülkenin vatandaşlığı verildiğinde “Evet terk eder giderim” diyenlerin oranı yüzde 64 olurken sadece yüzde 14’ü “Ülkemde kalırım” dedi. “Hangi ülkede yaşamak istersiniz?” sorusuna yüzde 43 ile Avrupa ülkeleri başı çekti. Yüzde 39,8 ile ABD/Kanada yüzde 14,8 ile de İskandinav ülkeleri takip etti.





‘DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN’





“Neden başka bir ülkede yaşarsınız” sorusuna ise gençlerin yüzde 59’u “Daha iyi bir gelecek” diye yanıtladı, yüzde 14,6’sı “Daha huzurlu hayat” yüzde 6’sı ‘adalet/eşitlik’ ve yüzde 20,4’ü ise ‘diğerleri’ cevabını verdi.





GENÇLERİN SAYISI YÜZDE 70 ARTTI





3 yılda Türkiye’den göç eden 20-35 yaş arası nüfus yüzde 70 oranında arttı. CHP Ar-Ge Bilim Platformu’nun “AKP’nin Yol Açtığı Büyük Beyin Göçü” başlıklı raporuna göre 2019’da göç eden nüfusun yüzde 41’inin 20-34 yaş arası gençlerden oluştuğu görüldü. Türkiye’nin 20 OECD ülkesine beyin göçünden ötürü kaybı en az 220 milyar dolar.





Rapora göre İstanbul Erkek Lisesi’nden 2019’da mezun olan gençlerin yüzde 52,6’sı, Alman Lisesi’nden mezun olanların yüzde 94,7’si, Galatasaray Lisesi mezunlarının da yüzde 32,6’sı yükseköğrenim için Almanya, ABD, Kanada ya da Fransa’ya gitti.





UNESCO verilerine göre Türkiye’den her yıl 50 bin öğrenci yurt dışına okumaya gidiyor. 2012 yılında yurt dışına giden doktor sayısı yalnızca 59 iken 2019’da bin 42’ye ulaştı. Geçen yıl pandemiye rağmen Türk Tabipleri Birliği’nden belge isteyen hekim sayısı da 931’e ulaştı.





‘SARAY’IN LİYAKATSİZ VE KAYIRMACI ZİHNİYETİ YÜZÜNDEN…’





CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, “Sarayın liyakatsiz ve kayırmacı zihniyeti” nedeniyle Türkiye’nin insan kaynaklarının acımasız biçimde heba edildiğini söyledi. Türkiye’nin nitelikli insan kaynaklarını göç veren, buna karşın niteliksiz göç alan bir ülke konumuna sürüklendiğini ifade eden Açıkel, şunları kaydetti: “Eğitimli gençlerimizle empati kuramayan ve onların mesleki endişelerini umursamayan Saray vizyonsuzluğu nedeniyle, yurt dışına göç eden yurttaşlarımızın sayısında astronomik bir artış yaşanmaktadır.”





‘VASIFLI İNSAN GÜCÜNÜ SÜRGÜN EDİP, VASIFSIZ TROL KADROLARI YÜKSEK MAAŞLA ÇALIŞTIRIYORLAR’





“Türkiye vasıflı insan kaynaklarını sürgün eden; vasıfsız ve trol kadroları ise yüksek maaşlarla istihdam eden bir kamu politikası belirlediği için gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde çalışabilecek nitelikli işgücümüz, çareyi Covid-19 kısıtlarına rağmen yurt dışında aramaktadır.”





‘AKP İKTİDARI GENÇLERİ BOĞUYOR’





CHP’li Açıkel, AKP iktidarının, “gençleri umursamayan, suçlayıcı ve boğucu” tavrının beyin göçünün en temel nedeni olduğunu belirterek, “Gençlerimiz aldıkları eğitime uygun olarak işe girmek, hayatlarını özgür ve verimli olarak kendi ülkelerinde çalışarak geçirmek istiyor” diye konuştu.