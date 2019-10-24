Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Tanrıkulu'ndan partisine harekât tepkisi: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı /24 Ekim 2019 13:20

Sezgin Tanrıkulu'ndan partisine harekât tepkisi: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) dün basına kapalı gerçekleştirilen Meclis Grup Toplantısı'nda Sezgin Tanrıkulu'nun partisine yönelik eleştirilerde bulunduğu öğrenildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dün gerçekleştirilen kapalı Meclis Grubu toplantısında partisinin Suriye harekâtında takip ettiği çizgiyi eleştirdiği öğrenildi.

Tanrıkulu’nun, Suriye-Irak tezkeresine CHP’nin "evet" demesinin yanlış olduğunu söylediği belirtildi. 

Cumhuriyet'in haberine göre, Tanrıkulu’nun Suriye’ye yapılan harekâtta gelinen noktada Türkiye’nin ve CHP’nin kaybettiğini, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise kazandığını dile getirdiği öğrenildi.

"HDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA DAHA FAZLA DESTEK VERİLMELİ"

Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) mensup belediye başkanlarının görevden alınmasına CHP’nin daha fazla tepki göstermesi gerektiğini söyleyen Tanrıkulu’nun bu konuda komisyon kurma teklifinde bulunduğu kaydedildi. 
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