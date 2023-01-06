Samanyolu Haber /Politika / Sinan Ateş suikastı baş şüphelisi Doğukan Çep Emniyet'e getirildi /06 Ocak 2023 17:20

Sinan Ateş suikastı baş şüphelisi Doğukan Çep Emniyet'e getirildi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikastın baş şüphelisi olarak aranırken dün İstanbul'da yakalanan Doğukan Çep, Ankara’ya getirildi. Çep'in ifade işlemi başladı.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikastın baş şüphelisi olarak aranırken dün İstanbul'da yakalanan Doğukan Çep, Ankara’ya getirildi ve ifadesi alınmaya başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün İstanbul Beykoz'da yakalanan Doğukan Hep Ankara'ya getirildi. Yakalandığı sırada üzerinde iki silah bulunan şüpheli D.Ç'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade alma işlemlerine başlandı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı. Cinayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, 10 kişi tutuklandı.
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