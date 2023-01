Bostancı-Dudullu metrosu liderlerin katılımıyla açıldı

* Ağustos 2022'de başlattığımız 150 günde 150 projenin final açılışındayız. Gerçi biraz hızlı gitmişiz; 150'nci değil 190'ıncı projenin açılışını beraber yapıyoruz. Hepinizin huzurunda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

"TÜRKİYE'DE RAKİBE HİZMET TARİH OLDU"

"HİZMETİN PARTİSİ OLMAZ"

"MİLLETİMİZ BUNU SANA YAPTIRMAZ"

"MİLLETİN SEÇTİĞİNİ ANCAK MİLLET DEĞİŞTİRİR"

* Yeşil alan yatırımlarına hiç olmadığı kadar hız verdik. Onlarca kreş açtık, hiç yoktu. Binlerce gencimizin faydalanacağı yurtları açtık, açmaya devam ediyoruz. Yerebatan Sarnıcı’nı da tarihi camii ve türbelerimizi de restore ettik, etmeye devam ediyoruz. Su baskınlarını önleyen altyapı yatırımlarını da, çiftçilerimize de destek sunmaya devam ettik.









DAVUTOĞLU: KİMSE BU MİLLETİN İRADESİNE İPOTEK KOYAMAZ

















Kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sözlerine "Öncelikle haklarınızı helal edin, bu soğuğa rağmen buradasınız. Dilerim bunu birileri görür" diyerek başladı.













KILIÇDAROĞLU: BU ÜLKENİN İLK İHTİYACI ADALET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan 14.5 kilometrelik, 13 istasyondan oluşan Dudullu-Bostancı metro hattının açılışı gerçekleştirildi.Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 6’lı masa liderlerinden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.Kürsüye ilk çıkan isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:* Saygıdeğer Genel Başkanlarım, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Millet İttifakı'nın, Altılı Masa'nın kıymetli temsilcileri; değerli genel başkan yardımcılarımız, kıymetli vekillerimiz, önceki dönem belediye başkanlarımız hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.* Hava soğuk, esintili ama biz en zor şartlarda iş üreten bir ekibiz. Bu zorlukları halkıyla paylaşan, onlarla birlikte göğüs geren bir ekibiz. Sizlerle bunu paylaşmanın gururunu taşıyorum, tekrar hoş geldiniz.* Sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın en büyük şehrini yöneten belediye başkanlarının mutlaka geçmek zorunda olduğu bir sınav vardır. O sınavı geçmezlerse tüm dersleri verseler de sınıfta kalırlar. İBB'nin en önemli sınavı metro sınavıdır. Metro medeniyetin başat seviyesidir. Birçok önde gelen kent, İstanbul'u bu yarışta geride bıraktı. O nedenle göreve gelir gelmez metro yapmayı İstanbul için bir onur meselesi haline getirdik. Ne dünyadan ne Avrupa'dan bu konuda geri kalamazdık, o nedenle görevde kaldığımız sürenin yarısını metroya ayırdık.* Hayata geçirdiğimiz metro 46,2 kilometreye ulaştı, daha fazlasının yapımına da devam ediliyor. Metro yapımında tüm başkanların emekleri vardır ama sıralamaya girmeyeceğim. Bazı başkanlarımızda kilometrelerden bahsedilirken, bazıları metreyle ölçülüyor. Biz nezaketi elden bırakmadan devam edeceğiz.* Ne derler biliyor musunuz "Aman dikkat et, millet yerin altını görmez. Alt yapıya değil üst yapıya yatırım yap" Biz ikisini de beraber yaptık hamdolsun. Bu 46 kilometrede emeği bulunan bizden önceki başkanlara, müteahhitlere, çalışanlara dolu dolu teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'de rakibe teşekkür etmek, rakibi tebrik etmek bu iktidar sayesinde tarih oldu. "Aman ona teşekkür etme, hepsini ben yaptım benden önce bir şey yoktu" zihniyetiyle karşı karşıyayız.* AKP'li bir kardeşimizin ilçesinde yaptığımız bir açılışta, değerli kardeşim bize teşekkür etti diye başına gelmeyen iş kalmadı. Ben o hak yiyenlerden olmadım, olmayacağım. O nedenle sadece teşekkür etmeyeceğim, ağız dolusu teşekkür edeceğim. Devlet devamlılıkla ayaktadır, bugün birkaç yılı konuşanlar tarih içinde kum tanesi gibidir. Dediğim gibi istatistik bilimini severim ama detaylarına girip kalbini kırmayacağım. Bu istatistiki verileri açıklamaya belki gerek vardır ama onu başka usullerde yaparız. Çünkü derdim kimseye nispet yapmak, kendimizi öne çıkarmak değildir ve olamayacak. Çünkü bu cennet vatan hepimizin. Ben eminim ki tevazunun ön planda olduğu altılı masada oturan liderler de benimle aynı fikirdedir.* Hizmetin partisi olmaz, şu parti yaptı, bu partinin projesi diye bir kavram asla olmaz. Milletimizin vergilerini, milletimizin seçtiği yöneticiler en verimli, en ahlaklı, en hesapverebilir şekilde değerlendirme zorunluluğumuz vardır. Devlet insanı olmaktan bahsediyorum.* Bize milletin verdiği görev bu kadar yalın ve anlaşılırdır. İşte bu yalın yetkiyi sindiremez, milletin seçtiği kişi olarak millete efendilik yapmaya kalkarsan İstanbul’un bu halis yönetimine el koymak adına her türlü kumpası yapmaya kalkarsınız. Yaratmak istedikleri tam bir demokrasi krizidir. Bunu yapmaya çalışırsın, yapmak istersin, belki o ahlakın parçası olabilirsin ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz.* Tam da burada milletimizin cevabını hatırlamak isteyenler 31 Mart, 6 Mayıs ve 23 Haziran’daki süreci hatırlasın. Benim bahsettiğim gökkubbeyi başınıza yıkmanın tasviri budur, onu başka yere çekmeye çalışanlar bunu anlasınlar. Anladığınızı da düşünüyorum. Anladığınızı da hissetmek istiyorum. Milletin seçtiğini ancak millet değiştirir! Buradan haykırıyorum, İstanbul için adalet, Türkiye için adalet diyorum.* 150 günde 150 proje kapsamında bu kadim şehrin her bölgesinde eşit bir biçimde hizmeti koşarak yaparak her gittiğimiz yerde hangi partiden olursa olsun belediye başkanını kucaklayıp davet ederek tam 161 noktada 190 projeyi tamamladık ya da temel attık. Bu kapsamda 27 altyapı projesine tam 9.1 milyar lira, 11 ulaşım projesine 14.9 milyar lira, 9 kültürel miras projesine 120 milyon lira, 44 çevre ve kentleşme projesine 2.9 milyar lira, 13 kültür ve sanat projesine 300 milyon lira, 13 spor ve sağlık projesine 250 milyon lira… Halkımızın vergileriyle bize ulaşan o kutsal emanete, bütçemize gözümüzün nuru gibi bakarak şehrimize tam 31 milyar liralık açılışlar yapmanın gururunu yaşıyorum. İstanbul yatırımlarla güçleniyor mottosuyla çıktığımız bu yolda sosyal destek ve yardımları da görülmemiş ölçüde artırdık.İmamoğlu'nun ardından kürsüye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu çıktı.Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* İstanbul'a hizmet etmek yalnızca sadece bir millete hizmet etmek değildir. İnsanlığa hizmet etmektir. Çünkü şehirler vardır, tarihi öneme sahip. Bazı şehirler vardır ki, şehirlerin tacıdır, İstanbul gibi. Geleceğin ufuk şehridir. İstanbul'a hizmet edenlere şükranlarımı sunuyorum. Hakkını verelim, bu şehrin. Bugün buradaki metro açılışı sadece bir metro açılışı değildir. Bu şehirde yaşanan sorunlardan biri olan yoğunluğu çözmede önemli bir adımdır. Değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.* Geçenlerde Saraçhane'de birlikteydik diğer başkanlarımızla. Bakın, İmamoğlu'na görevi veren millettir. Bu İstanbulluların iradesidir. Kimse bu iradeyi tanımıyorum diyemez. Saraçhane'de bir ses yükselttik. Yargıyı siyasallaştıranların dimdik karşısındayız. ne olursa olsun karşısındayız.* Dün bir araya geldik başkanlarımızla 10 saat kadar. Onlar ne senaryo yazarlarsa yazsın, milletin kaderinde altılı masa var. Evet farklı görüşlerdeniz, farklı partileriz. Ama biz Türkiye'ye ortak bir gelecek, demokrasi inşa etmekte kararlıyız. Dünkü buluşmamızda da İmamoğlu'nun yanında olduğumuzu tekrar gösterdik. Kimse bu milletin iradesine ipotek koyamaz.* Türkiye'nin Sinan Ateş cinayetinde olduğu gibi infaz çetelerinin elinde kalmasına izin vermeyeceğiz. Toplumun her kesimine siyasi ahlakı inşa etmek üzere yola çıktık ve bu taahhüdü yerine getireceğiz.Akşener'in açıklamaları şöyle:* Bugün buradan bir açılış için beraberiz ama sıradan değil. Birilerini gıcık edeyim mi biraz? İşte bu açılışlara gıcık oldukları için belediye başkanı arkadaşımıza yasak geliyor. Biz bunu değiştireceğiz. O yüzden korkuyorlar. Hem başkanımıza hem Canan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. O sandıklara o insanları koymasaydınız, ıslak imzaları almasaydınız böyle olmazdı. 13 bin 500 oy farkını halledemediler, seçimi iptal ettiler. Sonra güzelim İstanbul 828 bin oy farkıyla seçti başkanı. Ahmaklara bakın ahmaklara! Ondan sonra da ahmaklığa ahmaklık deyince kızıyorlar. Hadi ben de dedim. Dokunulmazlığım falan yok. Bekleriz.* Neler gördük, ama yargının böylesini görmedik. Demek ki neymiş, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı için kazanmak zorundaymışız. Burada sonrası için bir yolculuk başlayacak. Ben bir İstanbulluyum. Oy vermiş biri olarak söylüyorum ki, eğer biz İmamoğlu'na verilen haksız karara karşı mücadele vermezsek, haksızlığa karşı dimdik duramazsak yuh olsun bize. Biz hukuksuzlukları birebir yaşamış, işkenceleri yaşamış bir nesiliz. O yüzden İmamoğlu'nun arkasında mutlaka duracağız.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye "hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla çıktı.Kılıçdaroğlu'nun ilk sözleri "Bu ülkenin ilk ihtiyacı adalet. Adalet için mücadele etmek zorundayız, aksi halde insanlığımızı kaybederiz" oldu.Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:* Eğer kainat adalet üzerine inşa edilmişse ve herkes adalet ne zaman gelecek diye bekliyorsa; adaleti sağlamak zorundayız. Aksi halde insanlığımızı kaybederiz. Adalet gibi önemli bir kavramın hakkını vermek zorundayız. Eğer bir kişi kendi beldesine hizmet ediyorsa o kişinin hakkını alacak güç o kişiyi başa getirendir, yani İstanbulludur. Görüşümüz, kimliğimiz ne olursa olsun birlikte mücadele etmek zorundayız. Ekrem İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz. Söyledim, bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar mert ve erkekçe söylüyorum.* Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Geldikleri gibi gidecekler. Ama sadece gitmeyecekler, siyasetten emekli edeceğiz onları. Yetkiyi veren de İstanbulludur, yetkiyi alacak da İstanbulludur. Ekrem başkan İstanbul’u dünyanın incisi haline getirecek. Bunu hep beraber yapacağız. Adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz.