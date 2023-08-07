Siri'ye yeni yetenek: Gelecekte insanların dudaklarını da okuyabilir

Apple’ın Siri'sinin yapamadığı pek çok şeyin arasında dudaklarınızı okumak da bulunuyor. Ancak yeni ortaya çıkan bir Apple patenti, şirketin tescilli bir dudak okuma programının nasıl görüneceğini aktif olarak incelediğini gösteriyor.





Patent başvurusu ilk olarak bu yılın Ocak ayında yapıldı ve hareket verilerinin bir kelime veya tümceyle eşleşip eşleşmediğini belirleyen bir sistemi açıklıyor. Şemalar, “Hey Siri”, “geç” veya “sonraki şarkı” gibi basit sesli komutlarla Siri’den ve kullanıcıların ağız kısımlarını analiz eden bir algoritma sayesinde tüm bu girdilerin nasıl iyileştirilebileceğinden özellikle bahsediyor.





Patent, ilk olarak Apple Insider tarafından belirtildiği üzere Siri gibi ses tanıma sistemlerinde bariz sorunlar olduğunu açıklıyor. Sesler, arka plan gürültüsü nedeniyle bozulabilir ve sürekli olarak insanların seslerini izleyen diğer sensörler, oldukça fazla pil ve işlem gücü harcar. Böyle bir sistem mutlaka bir cihazın kamerasını kullanmaz. Bunun yerine, ses tanıma yazılımı, ağzı, boynu veya başı kaydetmek ve bu hareketlerden herhangi birinin insan konuşmasını işaret edip edemeyeceğini belirlemek için telefonun hareket sensörlerinden birini kullanır.





Apple’ın patentinde belirttiği gibi, bu sensörler mikrofona göre istenmeyen uyaranlarla bozulma olasılığının çok daha düşük olduğunu belirttiği bir ivmeölçer veya jiroskop olabilir. Patent, bu tür bir hareket algılama teknolojisinin AirPod’lara nasıl entegre edilebileceğini veya hatta daha sonra bu verileri bir kullanıcının iPhone’una gönderecek olan “akıllı gözlüklere” muğlak bir referansı içerdiğinden dolayı, bu teknolojinin sadece bir telefonda kullanılması zorunlu gözükmüyor. Belgede belirtilene göre cihazlar, ince yüz kaslarını, titreşimleri veya kafa hareketlerini algılayabilir. Apple’ın akıllı gözlük hedefleri yıllar önce sonlandırılmış olsa da, şirketin Vision Pro başlığı bu alanda dikkat çekici başka bir aday olabilir.





Apple’ın bu teknolojiyi gerçekleştirmek için muhtemelen bir makine öğrenimi modeli geliştirmesi gerekecektir ve patentte “ilk dil modeli” olarak belirtilen, örnek veri setleri üzerinde eğitilmesi gerekecek bir modelden bahsediliyor.





Elbette Apple, bazıları diğerlerinden biraz daha inanılmaz olsa da, çok sayıda patent başvurusunda bulunuyor ve bunların çok büyük bir kısmı son ürünler haline dönüşmüyor.