Samanyolu Haber /Gündem / Tren faciasında skandal karar /30 Aralık 2019 19:40

Tren faciasında skandal karar

Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü tren faciasında dokuz yaşındaki oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz Sel hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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Çorlu Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Mısra Öz Sel, “Beni içeriye de atabilirler. Ben oğlumun gittiği günden beri zindanda yaşıyorum” dedi.

“Öfkeli” olduğunu söyleyen Öz Sel, şunları ifade etti:

 “İlk zamanlar üzgündüm hayal kırıklığı yaşıyordum. Artık hayal kırıklığı yaşamıyorum. Türkiye’deki adalet sisteminin bu olduğunu anladım. Ne yazık ki asli kusurluların ortaya çıkarılıp gerekli cezaların verilmesi, bu tür toplu katliamların yaşanmaması adına bir şey yapılmıyor. Bir şey yapmak, adaleti sağlamak yerine yakınlarını kaybedenlerin ailelerine acımasızca, insafsızca davranıyorlar. İfade vermek benim için sorun değil. Beni içeriye de atabilirler. Ben oğlumun gittiği günden beri zindanda yaşıyorum. Ben söylediğim tüm sözlerin arkasında duruyorum. Adil bir şekilde yargıyı uygulamalarını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. “

Mısra Öz Sel, davasının peşini bırakmayacağını sözlerine ekledi.
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