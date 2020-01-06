Trump'ın '52 hedef' tehdidine Ruhani'den 290 hatırlatması geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız" diyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi. Ruhani, "52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını da hatırlasın. Asla İran ulusunu tehdit etmeyin” ifadelerini dedi.





Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ruhani, Trump'ın "52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor" açıklamasına ilişkin, "52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını da hatırlasın. Asla İran ulusunu tehdit etmeyin" şeklinde yanıt verdi.





290 ne anlama geliyor?





3 Temmuz 1988'de Bender Abbas-Dubai seferini yapan İran Havayollarına ait A-300 tipi Airbus yolcu uçağı, ABD savaş gemisinden fırlatlan füzenin isabet etmesi sonucu Hürmüz Boğazı'na düşmüştü. 655 sefer sayılı uçağındaki 16 mürettebat ve 66'sı çocuk 274 yolcu yaşamını yitirmişti.





Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, uçağın çatışma sırasında ve uyarı ateşine uymadığı için yanlışlıkla düşürüldüğünü öne sürmüştü.