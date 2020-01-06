Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın '52 hedef' tehdidine Ruhani'den 290 hatırlatması geldi /06 Ocak 2020 21:23

Trump'ın '52 hedef' tehdidine Ruhani'den 290 hatırlatması geldi

İran'ın ABD'ye Süleymani suikastı için cevap vermesi beklenirken, olası bir İran saldırısına "52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız" diyerek tehditte bulunan Trump'a İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den '290' hatırlatması geldi.

SHABER3.COM

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız" diyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi. Ruhani, "52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını da hatırlasın. Asla İran ulusunu tehdit etmeyin” ifadelerini dedi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ruhani, Trump'ın "52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor" açıklamasına ilişkin, "52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını da hatırlasın. Asla İran ulusunu tehdit etmeyin" şeklinde yanıt verdi.

290 ne anlama geliyor?

3 Temmuz 1988'de Bender Abbas-Dubai seferini yapan İran Havayollarına ait A-300 tipi Airbus yolcu uçağı, ABD savaş gemisinden fırlatlan füzenin isabet etmesi sonucu Hürmüz Boğazı'na düşmüştü. 655 sefer sayılı uçağındaki 16 mürettebat ve 66'sı çocuk 274 yolcu yaşamını yitirmişti.

Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, uçağın çatışma sırasında ve uyarı ateşine uymadığı için yanlışlıkla düşürüldüğünü öne sürmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'ın '52 hedef' tehdidine Ruhani'den 290 hatırlatması... Sonraki Haber >>

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:57:26