Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

EMNİYETTE SEDAT PEKER RESTLEŞMESİ !





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Dönemim İstanbul Emniyet Müdürü şimdilerde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan Sedat Peker'e verilen koruma yüzünden karşı karşıya geldi .









Peker'in Soylu'ya yönelik “Koruma polisimi sen vermedin mi?” iddiasının ardından, Soylu katıldığı bir televizyon programında Hakan Çalışkan’ın intiharına ilişkin soruları net olarak yanıtlamazken dosyanın kendisinin üzerinde ‘Demokles’in Kılıcı’ gibi sallandırıldığını belirtti. Kimlerin "sallandırdığı" konusuna ise değinmedi.





Sedat Peker’e özel polis koruması verilmesiyle ilgili olarak Anadolu Ajansı bir haber servis etti. Haberde yayınlanan belgelerle İçişleri Bakanı Soylu, koruma kararı sebebiyle üstü kapalı olarak Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ı suçladı.

Bu açıklamaların ve haberlerin ardından Mustafa Çalışkan’a yönelik soruşturma başlatılacağı ve açığa alınacağı iddia edildi









Berat Albayrak'a yakınlığı ile bilinen Mustafa Çalışkan'dan ilginç bir açıklama geldi.





Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Soylu'nun suçlamalarına karşı “Allah’a sığınıyorum” dedi.

“Açığa alınmayı bekliyor musunuz?” şeklindeki sorusuna ise Çalışkan, “Türkiye’deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye’de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim” dedi. “Soylu’nun açıklamaları sizde herhangi bir rahatsızlık oluşturuyor mu ?” sorusuna ise Çalışkan,“Bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok da önemli değil” ifadelerini kullandı.





Şimdi gözler bu açıklamaların muhatabı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da .

MEHMET AĞAR MARİNA'DAKİ GÖREVİNDEN ALINDI





Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker’in ilk videolarında hedef aldığı Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın, Bodrum'daki Yalıkavak Marina’nın yönetim kurulu başkanlığı görevinden alındı

Bu iddianın ardından konuşan Ağar, ağır bir ameliyat geçirdiğini anlatarak “Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim ben. Ne yaptılar bilmiyorum” dedi.





Süleyman Soylu, Mehmet Ağar’a çağrıda bulunarak “Sayın Ağar’ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum” demişti.





Sedat Peker, ilk videolarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı FETÖ’den ceza alıp tahliye edilen Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’na kumpas kurmakla suçlamıştı. Peker’in iddiasına göre; Ağar, Mansimov’u tehdit ederek Bodrum’daki Yalıkavak Marina’ya el koymuştu.

DOLAR VE EURO REKOR KIRDI





Sedat Peker’in açıklamaları sonrası siyasette yükselen tansiyon, ekonomik alana da sıçradı. İç siyasetteki gerilimin sonrasındaki artan belirsizlikler doları yeni zirveye taşıdı.





AKP iktidarının açıkladığı olumlu ekonomik verilere rağmen dolardaki yükseliş durdurulamıyor. Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik devam eden endişeler, Türkiye’deki iç siyasetteki gerilimin de etkisiyle dolar kuru yükselmeye devam ediyor. Dolar bugün 8,59 ile rekor tazeledi. Dolarda en son 6 Kasım 2020’de 8,57 ile tarihi zirveye çıkılmıştı. Euro/TL de 10,47 ile rekor tazelendi.

YENİ BİR ÇİFTLİKBANK VURGUNU





Çiftlikbank, Vebitcoin ve Thodex vurgunlarının şoku sürerken, "haftalık yüksek kazanç" sağladığı iddia edilen şirket kapandı.









“Daha fazla kâr vaadi” ile para toplayan sistemlerden biri daha battı. 2020 yılında “Ava Premium” ismi altında piyasadan yüz milyonlarca lira toplayan şirketin sahipleri kayıplara karıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ava Premium ile bağlantılı Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.





Oyun uygulamaları geliştirip Avrupa ülkelerinde pazarlayıp döviz cinsi gelir elde edilerek yüksek getiri sağlayacakları vaat eden Ava Premium’un yöneticileri geride binlerce mağdur bıraktı.





Yüksek getiri ve yüksek faiz vaadiyle vatandaşlardan para toplayan şirket yetkilileri haftalık olarak kazanç garantisi veriyorlardı.





Ava Premium’un sitesi açıkken vaat olarak şunlar dile getirilmişti: “Ava Yazılım Ltd. Şti. tarafından kurulan Ava Premium, 2018 yılından bu yana başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde oyun ve uygulamalar geliştirip yayınlıyor.





Bu yayınların Türkiye dışında olma sebebi, yayınlardan sağlanan yabancı kur gelirlerinin Türk Lirası’na kıyasla yüksek getiri sağlamasıdır. Bu sayede, birçok yatırımcımıza diğer yatırım alanlarına kıyasla hem yüksek hem risksiz hem de haftalık kazanç garantisi veriyoruz. Sizler için özel olarak tasarladığımız müşteri paneliyle üç farklı kazanç paketimizden birini seçerek, sizler de Ava Premium ile kazanmaya başlayabilirsiniz.”





EKREM İMAMOĞLU'NA YENİ DAVA









31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nda çalışan 11 kişinin mağdur olduğu belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydedildi.





Yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürüldü.





Yazılı savunmasına da yer verilen iddianamede, İmamoğlu'nun suçlamayı kabul etmediği belirtildi.





İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame kabul edilirse İmamoğlu hakim karşısına çıkacak.

ALMANYA 20. YÜZYILIN İLK SOYKIRIMINI KABUL ETTİ





Almanya, Namibya'da soykırım yaptığını ilk kez kabul etti. 1904-1908 yılları arasında, yüzbinlerce yerlinin Alman sömürgeciler tarafından öldürüldüğü olaylarla ilgili devlet nezdinde özür dilenirken, Namibya ile ilişkileri geliştirmeye ilişkin adım atıldı.

Almanya, 1884'ten 1915'e kadar Namibya'yı sömürge olarak elinde tutmuştu. Bu yıllarda Alman sömürgeciler tarafından, bağımsızlık mücadelelerini boğmak için yapılan katliamlarda Hereo ve Nama yerlisi yaklaşık 150 bin kişi öldürülmüştü. 1904'ten 1908'e kadar süren katliamlar, toplu infazlar ve çöl sürgünleri de içeriyor.





Almanya'nın tarihi özrü, yıllardır süren müzakerelerin sonucu olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşaması bekleniyor. Almanya, bu amaçla Namibya'ya 1,1 milyar avroluk yatırım yapma sözü verdi.

Bu yatırım 30 yıl süre boyunca öncelikle Herero ve Namaların yaşadığı yerleşim yerlerindeki projelerde kullanılacak. Almanya'nın finanse edeceği projeler arasında toprak reformu, tarım, tarımsal altyapı, su tedariki, meslek eğitimi gibi alanlar bulunuyor.