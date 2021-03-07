Yeni ankette iki isim Erdoğan'ı geride bıraktı

Aksoy Araştırma tarafından her ay düzenli olarak açıklanan ‘Türkiye Monitörü’ araştırmasının Şubat 2021 sonuçları açıklandı. Araştırmaya katılanların yüzde 61,5’i Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünürken, “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 17,6 seviyesinde kaldı. Seçmenin en öncelikli gündemi ise yüzde 77,9 ile “ekonomi” oldu. Pandemi döneminde “AKP mitinglerinin sonlandırılması gerekmektedir” diyenlerin oranı yüzde 86 olarak açıklandı.





Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığında yüzde 2 hata payıyla yapılan 2400 görüşmede, Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimi kotası gözetildi.





YAVAŞ VE İMAMOĞLU, ERDOĞAN’I GEÇİYOR





Türkiye Monitörü 2021 Şubat ayı araştırmasında, katılımcıların olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihleri ikili kombinasyon olarak soruldu. Araştırmanın sonuçlarına göre; Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı en yüksek oy oranına ulaşan siyasetçi yüzde 47,5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı en yüksek oy oranını alan bir diğer isim yüzde 45,3 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ydu. Trend olarak analiz edildiğinde Mansur Yavaş’ta bir miktar gerileme ve Ekrem İmamoğlu’nda ise bir miktar artış olduğu belirtildi.





Bu araştırmada dikkat çeken bir başka sonuç ise Meral Akşener ve Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı rekabetinde yaşandı. Oy oranını son 4 aydır düzenli olarak artırmayı başaran Akşener’in bu ayki araştırmada oy oranında ilk kez düşüş yaşandı. Geçen ay 38,1 ile en yüksek seviyesine ulaşan Akşener’in oy oranı bu ay gerçekleştirilen araştırmada %35,8’e geriledi. Muharrem İnce ise son 4 araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da oy kaybını durduramadı. Ekim 2020 ayında %29,2 ile en yüksek oy oranına ulaşan İnce, bu ay gerçekleştirilen araştırmayla birlikte %22,2’ye kadar geriledi.













HUKUK, EKONOMİ, EĞİTİM VE SAĞLIKTA REFORM TALEBİ





Araştırmada, Cumhur İttifakı tarafından gündeme getirilen ekonomi ve hukuk alanında reform söylemine paralel olarak katılımcılardan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olmaları durumunda hangi alanlarda reform yapmak istedikleri soruldu. Araştırmaya katılanların %78,9’u hukuk alanında reform yapmak istediğini ifade etti. Eğitim ise %77,2 oranıyla en çok reform yapılması istenen ikinci başlık oldu. Katılımcıların ekonomi alanında reform talebi %71,4 ile üçüncü sırada yer alırken, sağlık başlığı %66,6 ile en az reform yapılması istenen alan oldu.





MİLLİYETÇİ SÖYLEM ÖNDE





Türkiye Monitörü Şubat 2021 araştırmasında, partilerin Şubat ayı boyunca yaptıkları meclis grup konuşmaları kelime analizi yöntemiyle ittifaklara ayrılarak incelendiğinde, Cumhur İttifakı’nın Meclis Grup Toplantısı konuşmalarında “Türk, terör, milli, Türkiye, millet” gibi milliyetçi konular daha çok öne çıktı.





Millet İttifakı’nın gündeme getirdiği konuların başında ise “devlet, Türkiye, millet, cumhuriyet” kelimeleri yer aldı. Cumhur ve Millet İttifakları Şubat ayında ağırlıklı gündem konusu olarak milliyetçi söylemde bir benzeşme yaşarken; Millet İttifakı ayrıca “para, lira, faiz, dolar, kredi, esnaf” gibi ekonomi ile doğrudan ilişkili konu başlıklarını da gündeminde öne çıkardı.





HALKIN BİRİNCİ GÜNDEMİ EKONOMİ





Araştırmada kamuoyunun gündemini belirlemek için Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olmaları durumunda hangi alanları daha çok gündeme getirecekleri sorusu sorulduğunda ise, araştırmaya katılanların gündeminin ilk sırasında %77,9 ile ekonominin iyileştirilmesi yer aldı. İkinci sırada %62,1 ile işsizliğin çözümü ve üçüncü sırada %50,9 ile hayat pahalılığı başlıkları yer aldı. Laiklik %5,6, milliyetçilik %3,9 ve yeşil alanların artırılması %3,5 ile seçmenin gündeminde görece daha az yer bulan konu başlıkları oldular.





TÜRKİYE KÖTÜYE DOĞRU GİDİYOR’





Türkiye Monitörü Ocak 2021 araştırmasında katılımcıların yüzde 61,5’i Türkiye’nin kötüye gittiğini belirtti. “Aynı kalıyor” ifadesini kullananların oranı yüzde 14,7, “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 17,6 ve kararsız olanların oranı ise yüzde 6,2 oldu.





SEÇMENİN GÖZÜNDE AK PARTİ’NİN BİRİNCİ GÜNDEMİ: “KANAL İSTANBUL”





Türkiye Monitörü Şubat 2021’de, araştırmaya katılanlara her bir partinin gündemini değerlendirmeleri istendiğinde, AK Parti’nin gündeminde en çok yer alan konunun %49,1 ile “Kanal İstanbul” olduğu açıklandı. İkinci sırada ise %48,1 ile” HDP’nin kapatılması” yer aldı. Terör ile mücadele %44,7 ile, ekonominin iyileştirilmesi ise %39,4 ile AK Parti’nin gündeminde yer alan diğer konu başlıkları oldu. Seçmenin kendi gündemiyle birlikte değerlendirildiğinde AK Parti’nin yalnızca ekonominin iyileştirilmesi başlığında seçmenle aynı gündemi paylaştığı görüldü.





SEÇMENİN GÖZÜNDE CHP’NİN BİRİNCİ GÜNDEMİ: “EKONOMİ”





Katılımcılar Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündemini değerlendirdiğinde %58,5 ile “ekonominin iyileştirilmesi” birinci sırada yer aldı. CHP’nin gündeminde yer alan diğer konu başlıkları %52,6 ile “hayat pahalılığı” ve %50 ile “işsizliğin çözümü” oldu. Seçmenin kendi gündemiyle birlikte değerlendirildiğinde CHP’nin en çok çok gündeme aldığı konu başlıklarının neredeyse seçmenin gündemiyle aynı olması dikkat çekti.





SEÇMENİN GÖZÜNDE MHP’NİN BİRİNCİ GÜNDEMİ: “HDP’NİN KAPATILMASI”





Araştırmaya katılanlar, MHP’nin öncelikli olarak gündeme getirdiği konunun %65,7 oranıyla “HDP’nin kapatılması” olduğunu belirtirken, seçmenin gündeminde ise bu konu başlığı 9. sırada yer aldı. MHP’nin gündeminde öne çıktığı düşünülen diğer bir başlık ise %49,7 ile “terör ile mücadele” oldu. Bu başlık ise seçmenin gündeminde 7. sırada yer aldı.





SEÇMENİN GÖZÜNDE İYİ PARTİ’NİN BİRİNCİ GÜNDEMİ: “EKONOMİ”





Katılımcılar, İYİ Parti’nin gündeminde en çok %57 ile “ekonominin iyileştirilmesi”, %50,3 oranları ile “hayat pahalılığı” ve “işsizliğin çözümü” konu başlıklarının yer aldığını ifade etti. Seçmenin gündemi ile değerlendirildiğinde, İYİ Parti ile seçmenin gündeminde en çok yer alan konu başlıklarının neredeyse aynı olduğu görüldü.





SEÇMENİN GÖZÜNDE HDP’NİN BİRİNCİ GÜNDEMİ: “KÜRT SORUNU”





Araştırmaya katınlar, HDP’nin öncelikli gündeminin %51,5 ile “Kürt sorunu” olduğunu belirtti. “HDP’nin kapatılması” %41 ile, “insan hakları” ise %33,4 ile öne çıkan diğer başlıklar oldular. Seçmenin gündemi ile değerlendirildiğinde AK Parti ve MHP’de olduğu gibi HDP’nin de gündeminin seçmenden farklılaştığı dikkat çekti.





ERDOĞAN’IN GÖREVİNİ YAPIŞ TARZI ONAYLANMIYOR





Türkiye Monitörü Şubat 2021’de “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %45,1’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadığını, %34,4’ü ise onayladığını ifade etti. “Kararsızım” ifadesine başvuran katılımcıların oranı ise %20,5 olarak gerçekleşti.





“AK PARTİ MİTİNGLERİNİN SONA ERDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”





Türkiye Monitörü Şubat 2021 araştırmasında, Son iki ay içerisinde AK Parti mitinglerinin sıklıkla gündeme gelmesine bağlı olarak araştırmaya katılanlara mitinglerle ilgili görüşleri sorulduğunda katılımcıların %86’sı mitinglerin sonlandırılması gerektiğini savunurken, “Mitinglerin devam etmesinde sakınca yoktur” ifadesini kullanan katılımcıların oranı %14 olarak gerçekleşti.