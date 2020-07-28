Yeni Korona alarmı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan ve yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 16 milyon 653 bin 606’ya ulaştı.







Covid-19 vak'alarına dair güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 656 bin 699 kişi hayatını kaybetti. Teşhis konulan 10 milyon 243 bin 983 kişi sağlığına kavuştu.





Dünyada 5 milyon 752 bin 924 kişinin tedavisi sürüyor. Vak'a sayısında ve can kaybında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilk sırada. ABD'de 4 milyon 433 bin 410 kişiye Covid-19 teşhisi konulurken, salgın sebebiyle 150 bin 444 kişi hayatını kaybetti.





VAK'A SAYISINDA 100 BİNİ GEÇEN ÜLKELER:





ABD: 4 milyon 443 bin 410



Brezilya: 2 milyon 446 bin 397

Hindistan: 1 milyon 484 bin 136

Rusya: 818 bin 120

Güney Afrika: 452 bin 529

Meksika: 395 bin 489

Peru: 389 bin 717

Şili: 347 bin 923

İspanya: 325 bin 862

İngiltere: 300 bin 111

İran: 293 bin 606

Pakistan: 275 bin 225

Suudi Arabistan: 268 bin 294

Kolombiya: 257 bin 101

İtalya: 246 bin 286

Türkiye: 227 bin 19

Bangladeş: 226 bin 225

Almanya: 207 bin 379

Fransa: 183 bin 79

Arjantin: 167 bin 416

Kanada: 114 bin 597

Irak: 112 bin 585

Katar: 109 bin 597

Endonezya: 100 bin 303





ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ GEÇEN ÜLKELER:





ABD: 150 bin 444

Brezilya: 87 bin 737

İngiltere: 45 bin 759

Meksika: 44 bin 22

İtalya: 35 bin 112

Hindistan: 33 bin 461

Fransa: 30 bin 209

İspanya: 28 bin 434

Peru: 18 bin 418

İran: 15 bin 912

Rusya: 13 bin 354

Belçika: 9 bin 822

Almanya: 9 bin 205

Şili: 9 bin 187

Kanada: 8 bin 901

Kolombiya: 8 bin 777

Güney Afrika: 7 bin 67

Hollanda: 6 bin 141

Pakistan: 5 bin 865

İsveç: 5 bin 700

Türkiye: 5 bin 630

Ekvador: 5 bin 532





ÇİN'DEN ALMANYA'YA KADAR BÜTÜN ÜLKELERDE VAK'A SAYILARI ARTIYOR





Hem Asya hem de Avrupa'da mart ortalarından bu yana beyan edilen en yüksek vak'a sayıları kaydedilmeye başlandı.





Avustralya'nın Victoria eyaletinde elektif cerrahi olarak bilinen mecburi olmayan cerrahi operasyonlar durduruldu.





ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı.





ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sundu.





Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Beyaz Saray ile görüşmeleri geçten hafta başlayan yeni teşvik paketi teklifinin detaylarını paylaştı.





GOOGLE "EVDEN ÇALIŞMAYA DEVAM" DEDİ





ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen yeni tip koronavirüs aşısının denemelerine başladı.





ABD'li teknoloji şirketi Google, Covid-19 salgını sebebiyle uygulamaya koyduğu evden çalışma modelini 30 Haziran 2021'e kadar uzattı.





WHO Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemiyle mücadelenin değerlendirilmesi için sağlık komitesini bu hafta içinde bir araya getireceğini söyledi.





Bugüne kadar beş küresel sağlık krizi ilan edildi: Ebola (iki salgın), Zika, çocuk felci ve domuz gribi.





AŞI ÇALIŞMALARI





Moderna ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen, 3'üncü ve son aşamada olan aşı adayı, ikişer doz halinde gönüllüler üzerinde denenecek.





ABD'de 90 farklı yerde 30 bin kişi üzerinde denemelerine başlanan aşıdan 30 Kasım'a kadar sonuç alınması bekleniyor.Aşının Kovid-19'a karşı etkili olması durumunda üretim ve kullanımına onay verilecek.





Pfizer Inc. ve BioNTech SE. koronavirüs aşısı içi geç dönem testlerine başladıklarını ve aşıyı şu ana kadar verilen iddialı tarih olan ekim ayına kadar incelemeye sunmayı hedeflediklerini belirtti.





Bu hamle ile New York merkezli farmasötik devi ve Alman partneri, Pazartesi günü erken saatlerde benzer bir teknoloji kullanarak son aşamaya geldiklerini bildiren Moderna Inc. ile yakın bir poziyona getirdi.





SİNCAN UYGUR BÖLGESİNDE KORONA ALARMI





Covid-19 salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 68, Hong Kong'da 145, Güney Kore'de 28 yeni vak'a tespit edildi.





Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı irtibatlı 68 Covid-19 vak'asına rastlandı. Yurt içi kaynaklı 64 yeni vak'adan 57'si Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 6’sı Liaoning eyaletlerinde ve 1'i ise başkent Pekin'de görüldü.





Son 2 haftada 250'nin üzerinde vak'a görülen Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başşehri Urumçi'de toplu taşıma kısıtlanırken bölgesel karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.





Çin ana karasında son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken toplam vak'a sayısı 83 bin 959’a çıktı. Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti.





HONG KONG'DA ENDİŞE VEREN ARTIŞ





Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde salgının başlangıcından bu yana en yüksek vak'a artışı kaydedildi.





Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre kentte son 24 saatte 145 yeni Covid-19 vak'asına rastlanırken, virüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.





Şehirde toplam vak'a sayısı 2 bin 779’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22’ye ulaştı. Virüs bulaşan 1.486 kişi iyileşirken, 40’ının durumu kritik olan 1.262 vak'a tıbbi gözetim altında tutuluyor. Şehirde 25 Temmuz'da 133 yeni vak'a kaydedilmişti.





GÜNEY KORE'DE 14 BİN EŞİĞİ DE GEÇİLDİ





Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı irtibatlı 28 Covid-19 vak'ası tespit edildi.





Toplam vak'a sayısının 14 bin 203’e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Covid-19 tespit edilen 13 bin 7 kişi iyileşti.





AVUSTRALYA'NIN BİR EYALETİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Avustralya’da yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 15 bin 302’ye çıkarken virüs sebebiyle hastalanan 9 bin 311 kişi iyileşti, 167 kişi hayatını kaybetti.





Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsün ortaya çıkmasından bu yana ülke genelinde 3 milyon 987 binden fazla test yapıldı, 15 bin 302 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. İyileşenlerin sayısı 9 bin 311 olurken 167 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.





Geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu uygulanan Victoria eyaletinin başşehri Melbourne’da basın toplantısı düzenleyen Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, son 24 saatteki testlerde 384 kişiye daha Covid-19 tanısı konulduğunu, virüse yakalanan 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.





BELÇİKA'DA SIKI TEDBİRLER





Belçika'da Covid-19 vak'alarının son haftalarda hızla yükselmesinin akabinde hükûmetin aldığı yeni tedbirler kapsamında bir aile 4 haftada sosyal çerçeve içinde sadece 5 kişiyle görüşebilecek.





Karar, ülke genelinde 29 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak ve bu sayıya 12 yaşından küçük çocuklar dahil edilmeyecek. Bu 5 kişi dışında herhangi biriyle görüşmenin zorunlu olduğu durumlarda maske kullanılması ve sosyal mesafeye riayet edilmesi istendi.





Yeni kararlar çerçevesinde, kapalı alanlardaki toplantılarda en fazla 100 kişi, açık hava toplantılarında 200 kişi bulunabilmesine izin verilecek. Bu tür toplantılarda maske takmak zorunlu olacak.





Hükümetin evden çalışma uygulamasının devamını "kuvvetle" tavsiye etti yeni kararlar içinde, yardıma ihtiyacı bulunanlar dışında herkesin alışverişe tek başına gitmesi, alışveriş yapılan dükkanda 30 dakikadan fazla durulmaması gibi maddeler yer aldı.





Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin geçen haftaki toplantısında da hafta sonundan başlayarak açık hava pazar yerleri ile halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı cadde ve sokaklar gibi kamuya açık alanlarda maske takmak mecburi olmuştu.





Bunların dışında kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta adreslerinin alınması, bu bilgilerin 14 gün boyunca saklanması kararlaştırılmıştı.







