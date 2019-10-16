Yunanistan'dan kritik göçmen açıklaması geldi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Avrupa'nın yeni bir mülteci akınına karşı hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.





Başbakanlık koltuğunda 100 günü geride bırakan Miçotakis "Avrupa Yunanistan üzerinden yeni bir göç ve mülteci dalgası ihtimaline karşı kazırlanmalı." dedi.





Yunanistan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekâttan endişeli.





ERDOĞAN, AVRUPA'YI "KAPILARI AÇARIZ" DİYE TEHDİT ETTİ





3,6 milyon Suriyeliyi ağırlayan Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge planlarının başarısız olması durumunda mültecilerin Batı ülkelerine gitmesi için "kapıları açacağını" söylemişti.





Geçen ay New York'ta Erdoğan ile görüşen Miçotakis ise bunun bir "şantaj" olduğunu belirterek geri çeviriyor.





Yunan Başbakan, göçmen ve mülteci akını tehlikesiyle Avrupa'nın tehdit edilmesi düşüncesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.





Miçotakis, Avrupa Birliği'nin Ankara'ya karşı gayet cömert davrandığını, ancak Erdoğan'ın bunun kıymetini bilmediğini kaydetti.





2019'DA 46 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN İLTİCA TALEBİNİ KABUL ETTİ





Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı, Yunanistan'ın 2019 yılında 46 binden fazla mülteci aldığını açıkladı. Bu sayı, İspanya, Malta, İtalya ve Kıbrıs'ın toplam kabul ettiği mülteci sayısından fazla.





Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Miçotakis, Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçenlerin sayısının geçen sene karşılaştırıldığında problemin ciddiyetinin daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.





Yunanistan, 10 bin kadar mülteciyi Türkiye'ye geri yollamayı planlıyor.