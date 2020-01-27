Çatlakları paylaşan öğrencileri tehdit ettiler!

Merkez üssü Elazığ-Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nun duvarlarında çatlaklar oluştu.





300 öğrenci çatlakları fotoğraf ve kısa videolarla sosyal medyada paylaştı. Yurt idaresi tehlike karşısında harekete geçmek yerine öğrencileri yurttan atmakla tehdit etti.





Dün gün boyunca anons sistemi ile öğrencilere duyuru yapan yurt yönetimi oluşan çatlaklara rağmen yurdun tehlike oluşturmadığını iddia etti.





"YURTTAN ATARIZ, BURSUNUZU KESERİZ" TEHDİTLERİ





Tehlikeye işaret etmekten başka bir gayesi olmayan öğrenciler şu anonsla tehdit edildi: “Elazığ’da yaşanan deprem sonrası bazı öğrenciler tarafından yurdumuzun yıkılacağı söylentileri sosyal medyada yayılarak öğrencilerin tedirgin olmalarına sebep olmuştur. Sosyal medyada asılsız haber veren ve paylaşan öğrencilerimizin yurt idare ve işletme yönetmeliğine göre suç işledikleri ve bu suçun yurttan süresiz çıkarma cezası kapsamına girdiği gibi, bu suçtan yurttan atılan öğrencilerin burs ve öğrenim kredilerinin de kesileceğinin bilinci içerisinde olmaları önemle duyurulur.”





Öğrenciler yurt binasında deprem esnasında oluşan çatlakların fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaştı.





ÖĞRENCİLER İDAREYİ PROTESTO ETTİ





Duruma tepki gösteren birçok öğrenci ise sosyal medya hesaplarından duyarlılık çağrısı yapmaya devam ederek, "Beton yığınları altında kalmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.





Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nun çatısı 2017 yılında şiddetli rüzgârın etkisiyle uçarak bahçeye düşmüştü. Bahçede öğrencilerin olmaması faciayı önlemişti.



